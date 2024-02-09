https://sputnikarabic.ae/20240209/بوتين-روسيا-تتقدم-على-دول-العالم-في-أنظمة-الضربات-الفائقة-السرعة-1085889748.html

بوتين: روسيا تتقدم على دول العالم في أنظمة الضربات الفائقة السرعة

بوتين: روسيا تتقدم على دول العالم في أنظمة الضربات الفائقة السرعة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون إن روسيا في المقدمة على كل من الولايات المتحدة ودول أخرى في إنشاء أنظمة الضربات... 09.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-09T00:39+0000

2024-02-09T00:39+0000

2024-02-09T00:39+0000

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وقال بوتين: "لقد أنشأنا أنظمة فائقة السرعة ذات مدى بين قاري، ونحن نواصل تطويرها. نحن الآن في المقدمة على الجميع، الولايات المتحدة والدول الأخرى، فيما يتعلق بتطوير أنظمة الضربات الفائقة السرعة. ونحن نحسنها يوميًا"وأضاف أن روسيا اقترحت في البداية "الذهاب في اتجاه آخر" لكنها واجهت مقاومة.وقال بوتين: "الآن بخصوص توسع حلف شمال الأطلسي نحو الشرق. حسنًا، تم وعدنا بعدم وجود توسع لحلف شمال الأطلسي نحو الشرق، ولن يتقدم حتى بوصة نحو الشرق، كما أخبرنا. وبعد ذلك ماذا؟ قالوا، حسنًا، لم يتم تثبيته على الورق، لذا سنوسع. لذا كانت هناك خمس موجات من التوسع. دول البلطيق، وكل شرق أوروبا، وهكذا."ونشر الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، صباح اليوم الجمعة، مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مدتها ساعتين و7 دقائق و18 ثانية.نُشر الفيديو على حساب كارلسون على موقع التواصل الاجتماعي X، وعلى قناته على اليوتيوب، وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالصحفي.وكان كارلسون، مقدم البرامج السابق على قناة Fox News الأمريكية، قد لفت في وقت سابق، الانتباه إلى أن الحاجة إلى الحوار كانت ناتجة عن جهل تام لسكان الولايات المتحدة بما يحدث في روسيا وأوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20240209/بوتين-روسيا-تتواصل-مع-الولايات-المتحدة-بشأن-وقف-إمداد-الأسلحة-لأوكرانيا-1085889348.html

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فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم