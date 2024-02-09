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إذاعة حوار الرئيس الروسي مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون
https://sputnikarabic.ae/20240209/بوتين-يوضح-لماذا-ينشر-الغرب-قصص-مرعبة-عن-روسيا-1085888652.html
بوتين يوضح لماذا ينشر الغرب "قصص مرعبة" عن روسيا
بوتين يوضح لماذا ينشر الغرب "قصص مرعبة" عن روسيا
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، التي نُشرت على موقعه، إن القصص المخيفة حول روسيا، التي تستخدمها الدول الغربية،... 09.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-09T00:07+0000
2024-02-09T00:07+0000
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قال بوتين: "كانوا دائمًا يخوفون الجميع: غدًا ستستخدم روسيا الأسلحة النووية التكتيكية، غدًا ستستخدم هذا - لا، بعد غد. إذن ماذا؟ هذه مجرد قصص مخيفة للمواطنين، لجمع المزيد من الأموال من دافعي الضرائب في الولايات المتحدة وأوروبا لمواجهة روسيا في المسرح الأوكراني للعمليات العسكرية. الهدف هو إضعاف روسيا قدر الإمكان".ونشر الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، صباح اليوم الجمعة، مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مدتها ساعتين و7 دقائق و18 ثانية.نُشر الفيديو على حساب كارلسون على موقع التواصل الاجتماعي X، وعلى قناته على اليوتيوب، وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالصحفي.وكان كارلسون، مقدم البرامج السابق على قناة Fox News الأمريكية، قد لفت في وقت سابق، الانتباه إلى أن الحاجة إلى الحوار كانت ناتجة عن جهل تام لسكان الولايات المتحدة بما يحدث في روسيا وأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20240208/بوتين-يتحدث-عن-علاقته-الشخصية-مع-ترامب-1085889172.html
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فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن
فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن

بوتين يوضح لماذا ينشر الغرب "قصص مرعبة" عن روسيا

00:07 GMT 09.02.2024
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورخطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2024
© Sputnik . Sergey Guneev
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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، التي نُشرت على موقعه، إن القصص المخيفة حول روسيا، التي تستخدمها الدول الغربية، تهدف إلى استخراج مزيد من الأموال من دافعي الضرائب لمواجهة روسيا في المسرح الأوكراني للعمليات العسكرية.
قال بوتين: "كانوا دائمًا يخوفون الجميع: غدًا ستستخدم روسيا الأسلحة النووية التكتيكية، غدًا ستستخدم هذا - لا، بعد غد. إذن ماذا؟ هذه مجرد قصص مخيفة للمواطنين، لجمع المزيد من الأموال من دافعي الضرائب في الولايات المتحدة وأوروبا لمواجهة روسيا في المسرح الأوكراني للعمليات العسكرية. الهدف هو إضعاف روسيا قدر الإمكان".
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أمس, 23:59 GMT
ونشر الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، صباح اليوم الجمعة، مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مدتها ساعتين و7 دقائق و18 ثانية.
نُشر الفيديو على حساب كارلسون على موقع التواصل الاجتماعي X، وعلى قناته على اليوتيوب، وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالصحفي.
وكان كارلسون، مقدم البرامج السابق على قناة Fox News الأمريكية، قد لفت في وقت سابق، الانتباه إلى أن الحاجة إلى الحوار كانت ناتجة عن جهل تام لسكان الولايات المتحدة بما يحدث في روسيا وأوكرانيا.
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