https://sputnikarabic.ae/20240208/بوتين-يتحدث-عن-علاقته-الشخصية-مع-ترامب-1085889172.html
بوتين يتحدث عن علاقته الشخصية مع ترامب
بوتين يتحدث عن علاقته الشخصية مع ترامب
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن لديه علاقات شخصية مع الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب، الذي يشارك الآن مرة أخرى في سباق الرئاسة. 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T23:59+0000
2024-02-08T23:59+0000
2024-02-08T23:59+0000
ترامب
فلاديمير بوتين
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104208/23/1042082316_0:208:2902:1840_1920x0_80_0_0_d1d4b1bb355f6fea4999fb35f12f1a7e.jpg
وقال في مقابلة مع تاكر كارلسون، التي نُشرت على موقع الصحفي الأمريكي: "كانت لدي علاقات شخصية مع ترامب أيضًا".يذكر أن اللقاء الكامل الأول بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، عقد في هلسنكي، يوليو/ تموز 2018. ووصف ترامب -حينها- الاجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بأنه "نجاح كبير"، والذي وفقا له تحاول وسائل إعلامية غير ودية له، تشويه.
https://sputnikarabic.ae/20240208/بوتين-روسيا-وأوكرانيا-ستتوصلان-إلى-اتفاق-عاجلا-أم-آجلا-1085887891.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
ترامب, فلاديمير بوتين
بوتين يتحدث عن علاقته الشخصية مع ترامب
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن لديه علاقات شخصية مع الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب، الذي يشارك الآن مرة أخرى في سباق الرئاسة.
وقال في مقابلة مع تاكر كارلسون، التي نُشرت على موقع الصحفي الأمريكي: "كانت لدي علاقات شخصية مع ترامب أيضًا".
يذكر أن اللقاء الكامل الأول
بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، عقد في هلسنكي، يوليو/ تموز 2018.
ووصف ترامب -حينها- الاجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بأنه "نجاح كبير"، والذي وفقا له تحاول وسائل إعلامية غير ودية له، تشويه.