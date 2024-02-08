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إذاعة حوار الرئيس الروسي مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون
https://sputnikarabic.ae/20240208/بوتين-يتحدث-عن-علاقته-الشخصية-مع-ترامب-1085889172.html
بوتين يتحدث عن علاقته الشخصية مع ترامب
بوتين يتحدث عن علاقته الشخصية مع ترامب
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن لديه علاقات شخصية مع الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب، الذي يشارك الآن مرة أخرى في سباق الرئاسة. 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T23:59+0000
2024-02-08T23:59+0000
ترامب
فلاديمير بوتين
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وقال في مقابلة مع تاكر كارلسون، التي نُشرت على موقع الصحفي الأمريكي: "كانت لدي علاقات شخصية مع ترامب أيضًا".يذكر أن اللقاء الكامل الأول بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، عقد في هلسنكي، يوليو/ تموز 2018. ووصف ترامب -حينها- الاجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بأنه "نجاح كبير"، والذي وفقا له تحاول وسائل إعلامية غير ودية له، تشويه.
https://sputnikarabic.ae/20240208/بوتين-روسيا-وأوكرانيا-ستتوصلان-إلى-اتفاق-عاجلا-أم-آجلا-1085887891.html
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ترامب, فلاديمير بوتين
ترامب, فلاديمير بوتين

بوتين يتحدث عن علاقته الشخصية مع ترامب

23:59 GMT 08.02.2024
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورقمة مجموعة العشرين - لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019
قمة مجموعة العشرين - لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن لديه علاقات شخصية مع الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب، الذي يشارك الآن مرة أخرى في سباق الرئاسة.
وقال في مقابلة مع تاكر كارلسون، التي نُشرت على موقع الصحفي الأمريكي: "كانت لدي علاقات شخصية مع ترامب أيضًا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والصحفي الأمريكي تاكر كارلسون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
إذاعة حوار الرئيس الروسي مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون
23:10 GMT
يذكر أن اللقاء الكامل الأول بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، عقد في هلسنكي، يوليو/ تموز 2018.
ووصف ترامب -حينها- الاجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بأنه "نجاح كبير"، والذي وفقا له تحاول وسائل إعلامية غير ودية له، تشويه.
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