https://sputnikarabic.ae/20240209/تحطم-طائرة-إسرائيلية-خفيفة-وإصابة-قائدها-بجروح-بالغة-1085904641.html
تحطم طائرة إسرائيلية خفيفة وإصابة قائدها بجروح بالغة
تحطم طائرة إسرائيلية خفيفة وإصابة قائدها بجروح بالغة
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن طائرة خفيفة تحطمت في مطار مجدو في وسط البلاد، وإصابة قائدها بجروح بالغة. 09.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-09T10:41+0000
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وذكر الموقع الإلكتروني 0404، اليوم الجمعة، أن طائرة "شراعية" خفيفة تحطمت في مطار مجدو وسط إسرائيل، وإصابة مواطن يبلغ من العمر 50 عاما، يعتقد أنه قائدها، بجروح بالغة.فيما أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي على موقعها الإلكتروني أن السلطات الإسرائيلية فتحت تحقيقا في واقعة تحطم الطائرة.وفي الرابع من أبريل/نيسان الماضي، أعلنت السلطات الإسرائيلية سقوط مروحية إسرائيلية ومقتل قائدها في مدينة نتانيا، حيث أفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، بمقتل طيار إسرائيلي في حادثة تحطم طائرة مروحية في مدينة نتانيا الإسرائيلية، حيث سقطت المروحية في منطقة مفتوحة بالقرب من مستوطنة كريات هشارون الواقعة ضمن نطاق مدينة نتانيا.وأكد الموقع أن الطيار الإسرائيلي، عومير ليلر، ابن 63 عاما، قتل في سقوط مروحية إسرائيلية في منطقة خضراء بالقرب من مدينة نتانيا، مشيرا إلى أن المروحية هي مدنية انطلقت من مطار هرتسليا" الإسرائيلي وسقط في مستوطنة كريات هشارون.ولفت الموقع إلى أن الطيار الإسرائيلي قد نجا من حادث مروع مشابه الذي قتل فيه حيث نجا من سقوط المروحية قبل عشر سنوات كاملة، رغم كونه طيارا مدنيا محنكا يتمتع بخبرة 40 عاما متواصلة في مجال الطيران المدني.وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في الواقعة، حيث تم استدعاء محقق من الدفاع الجوي الإسرائيلي.
https://sputnikarabic.ae/20220930/الجيش-الإسرائيلي-سقوط-طائرة-خفيفة-بالقرب-من-بيت-لحم-فيديو-1068450130.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, الأخبار
تحطم طائرة إسرائيلية خفيفة وإصابة قائدها بجروح بالغة
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن طائرة خفيفة تحطمت في مطار مجدو في وسط البلاد، وإصابة قائدها بجروح بالغة.
وذكر الموقع الإلكتروني 0404، اليوم الجمعة، أن طائرة "شراعية" خفيفة تحطمت في مطار مجدو وسط إسرائيل، وإصابة مواطن يبلغ من العمر 50 عاما، يعتقد أنه قائدها، بجروح بالغة.
فيما أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي على موقعها الإلكتروني أن السلطات الإسرائيلية فتحت تحقيقا في واقعة تحطم الطائرة.
30 سبتمبر 2022, 15:22 GMT
وفي الرابع من أبريل/نيسان الماضي، أعلنت السلطات الإسرائيلية سقوط مروحية إسرائيلية ومقتل قائدها في مدينة نتانيا، حيث أفاد الموقع
الإلكتروني العبري "واللا"، بمقتل طيار إسرائيلي في حادثة تحطم طائرة مروحية في مدينة نتانيا الإسرائيلية، حيث سقطت المروحية في منطقة مفتوحة بالقرب من مستوطنة كريات هشارون الواقعة ضمن نطاق مدينة نتانيا.
وأكد الموقع أن الطيار الإسرائيلي، عومير ليلر، ابن 63 عاما، قتل في سقوط مروحية إسرائيلية
في منطقة خضراء بالقرب من مدينة نتانيا، مشيرا إلى أن المروحية هي مدنية انطلقت من مطار هرتسليا" الإسرائيلي وسقط في مستوطنة كريات هشارون.
ولفت الموقع إلى أن الطيار الإسرائيلي قد نجا من حادث مروع مشابه الذي قتل فيه حيث نجا من سقوط المروحية قبل عشر سنوات كاملة، رغم كونه طيارا مدنيا محنكا يتمتع بخبرة 40 عاما متواصلة في مجال الطيران المدني.
وفتحت الشرطة الإسرائيلية
تحقيقا في الواقعة، حيث تم استدعاء محقق من الدفاع الجوي الإسرائيلي.