https://sputnikarabic.ae/20240209/تركيا-تدلي-ببيان-أمام-محكمة-العدل-الدولية-بشأن-قضية-إسرائيل-1085928219.html

تركيا تدلي ببيان أمام محكمة العدل الدولية بشأن قضية إسرائيل

تركيا تدلي ببيان أمام محكمة العدل الدولية بشأن قضية إسرائيل

تدلي تركيا خلال الشهر الجاري، ببيان رسمي بشأن القضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتعلق بـ"العواقب القانونية لممارساتها بالأراضي... 09.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-09T21:07+0000

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وستدلي تركيا بالبيان أمام المحكمة خلال جلسة استماع، في يوم الاثنين الموافق 26 فبراير/ شباط، وفقا لوكالة أنباء "أناضول" التركية.وفي أواخر شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بشأن الإبادة الجماعية المزعومة في قطاع غزة.وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وفي الوقت نفسه، لم تأمر محكمة العدل الدولية بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، حتى 9 فبراير/ شباط 2024، عن مقتل نحو 28 ألف شخص وأكثر من 67 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240209/أردوغان-يدعو-إلى-الوحدة-بين-الدول-الإسلامية-ضد-هجوم-إسرائيل-على-غزة-1085922347.html

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