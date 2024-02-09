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https://sputnikarabic.ae/20240209/أردوغان-يدعو-إلى-الوحدة-بين-الدول-الإسلامية-ضد-هجوم-إسرائيل-على-غزة-1085922347.html
أردوغان يدعو إلى الوحدة بين الدول الإسلامية ضد هجوم إسرائيل على غزة
أردوغان يدعو إلى الوحدة بين الدول الإسلامية ضد هجوم إسرائيل على غزة
دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، الدول الإسلامية إلى العمل بشكل موحد، ردا على الهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. 09.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-09T16:17+0000
2024-02-09T16:17+0000
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جاء ذلك خلال كلمته أمام الجمعية العامة الخامسة لمنتدى شباب التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول التركية، عبر رسالة فيديو.وأشار الرئيس التركي كذلك إلى أن بلاده تعمل جاهدة أيضا "لضمان عدم التغاضي عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في الساحة الدولية".وأكد مجددًا التزام تركيا بدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومعترف بها عالميا.وقال أردوغان: "سنواصل نضالنا حتى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتكاملة الأراضي على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع نحو 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى

أردوغان يدعو إلى الوحدة بين الدول الإسلامية ضد هجوم إسرائيل على غزة

16:17 GMT 09.02.2024
© AFP 2023 / ADEM ALTANالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2024
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، الدول الإسلامية إلى العمل بشكل موحد، ردا على الهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجمعية العامة الخامسة لمنتدى شباب التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول التركية، عبر رسالة فيديو.

وقال أردوغان: "نحن نواصل اتصالاتنا الدبلوماسية حتى تتمكن الدول الإسلامية من العمل معا ضد الوحشية الإسرائيلية في غزة"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأشار الرئيس التركي كذلك إلى أن بلاده تعمل جاهدة أيضا "لضمان عدم التغاضي عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في الساحة الدولية".
وأكد مجددًا التزام تركيا بدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومعترف بها عالميا.
وقال أردوغان: "سنواصل نضالنا حتى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتكاملة الأراضي على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
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ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع نحو 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.
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