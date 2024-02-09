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قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي: وضع الحدود الأمني يتغير ونواصل ضرب "حزب الله"
قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي: وضع الحدود الأمني يتغير ونواصل ضرب "حزب الله"
أفاد قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، أوري غوردين، اليوم الجمعة، بعمل الجيش على تغيير الواقع الأمني على الحدود الشمالية، مع استعداده لتوسيع رقعة... 09.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-09T15:33+0000
2024-02-09T15:34+0000
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وأوضح غوردين، في اجتماع مع رؤساء البلديات في المنطقة الشمالية، التي تم إجلاء سكانها نظرًا للتطورات الأمنية على الحدود مع لبنان وسوريا: "هدفنا هو تغيير الوضع الأمني في المنطقة الشمالية على نحو سيتيح لنا إعادة السكان عند الشعور بالأمان. وإننا عازمون على تغيير الواقع الأمني الذي بات يتغير هذه الأيام بالفعل، ونواصل الاستعداد لتوسيع رقعة الحرب والانطلاق للهجوم، فهذه هي مهمتنا".وأشار غوردين إلى أن "مهمتنا هي الدفاع عن سكان وبلدات المنطقة الشمالية. ونعمل من خلال التصميم والمثابرة والشراكة الكاملة مع جميع السكان، ويشكل سكان المنطقة الشمالية الطاقة التي تتيح لنا الاستمرار، والسند الذي يقودنا إلى الإنجازات التي حققناها حتى الآن في المنطقة الشمالية".ولفت غوردين إلى أن الجيش الإسرائيلي "سوف يستمر في خوض المعركة الدفاعية وضرب حزب الله بهدف تجريده من قدراته".وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه "تم طرح خلاصة تقييم الوضع الاستخباري والعملياتي، وخلاصة عمل القيادة خلال الحرب وكذلك عمليات رفع الجاهزية للمراحل التالية من القتال على الجبهة الشمالية".مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة النبطية جنوبي لبنان
https://sputnikarabic.ae/20240209/نتنياهو-يأمر-الجيش-الإسرائيلي-بإعداد-خطة-لإخراج-سكان-رفح-1085919853.html
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اسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي
اسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي

قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي: وضع الحدود الأمني يتغير ونواصل ضرب "حزب الله"

15:33 GMT 09.02.2024 (تم التحديث: 15:34 GMT 09.02.2024)
© AP Photo / Mohammad Zaatariقصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي "حزب الله" والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
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أفاد قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، أوري غوردين، اليوم الجمعة، بعمل الجيش على تغيير الواقع الأمني على الحدود الشمالية، مع استعداده لتوسيع رقعة الحرب والهجوم في حال اقتضت الحاجة.
وأوضح غوردين، في اجتماع مع رؤساء البلديات في المنطقة الشمالية، التي تم إجلاء سكانها نظرًا للتطورات الأمنية على الحدود مع لبنان وسوريا: "هدفنا هو تغيير الوضع الأمني في المنطقة الشمالية على نحو سيتيح لنا إعادة السكان عند الشعور بالأمان. وإننا عازمون على تغيير الواقع الأمني الذي بات يتغير هذه الأيام بالفعل، ونواصل الاستعداد لتوسيع رقعة الحرب والانطلاق للهجوم، فهذه هي مهمتنا".
وأشار غوردين إلى أن "مهمتنا هي الدفاع عن سكان وبلدات المنطقة الشمالية. ونعمل من خلال التصميم والمثابرة والشراكة الكاملة مع جميع السكان، ويشكل سكان المنطقة الشمالية الطاقة التي تتيح لنا الاستمرار، والسند الذي يقودنا إلى الإنجازات التي حققناها حتى الآن في المنطقة الشمالية".

وأكد غوردين أمام رؤساء البلديات على أهمية هذه اللقاءات بأنها "جزء لا يتجزأ من إدارة المعارك، وأن العلاقة بين جيش الدفاع والقيادة المحلية تحظى بأهمية بالغة لنجاح عمل القيادة خلال القتال".

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ولفت غوردين إلى أن الجيش الإسرائيلي "سوف يستمر في خوض المعركة الدفاعية وضرب حزب الله بهدف تجريده من قدراته".
وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه "تم طرح خلاصة تقييم الوضع الاستخباري والعملياتي، وخلاصة عمل القيادة خلال الحرب وكذلك عمليات رفع الجاهزية للمراحل التالية من القتال على الجبهة الشمالية".
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