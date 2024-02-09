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https://sputnikarabic.ae/20240209/مسؤولون-غربيون-معلقون-على-مشانق-خلال-احتجاحات-بولندا-فيديو--1085920856.html
مسؤولون غربيون "معلقون على مشانق" خلال احتجاحات بولندا... فيديو
مسؤولون غربيون "معلقون على مشانق" خلال احتجاحات بولندا... فيديو
بدأت احتجاجات المزارعين في بولندا، اليوم الجمعة، طالبوا فيها بالتوقف عن استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا. 09.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-09T15:23+0000
2024-02-09T15:24+0000
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وتناقل مواطنون على وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر قيام المحتجين برفع دمى علقت عليها صور المسوؤلين الغربيين.وشوهدت أعداد كبيرة من الجرارات تتجول في الشوارع باتجاه ساحات الاحتجاج، ورفع المواطنون لافتات ووقفوا في الطرقات في محاولة لإيصال صوتهم.أعلنت نقابة عمال الزراعة التضامنية في بولندا، اليوم الجمعة، أن احتجاج المزارعين على مستوى البلاد سيبدأ اليوم الجمعة 9 فبراير/ شباط.وأشارت إلى أن أحد المطالب الرئيسية للمزارعين هي التوقف عن استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا.وأضافت النقابة: "لقد نفد صبرنا. إن موقف بروكسل في اليوم الأخير من شهر يناير/ كانون الثاني 2024، غير مقبول بالنسبة لمجتمعنا الزراعي بأكمله. بالإضافة إلى أن سلبية السلطات البولندية والتصريحات بشأن التعاون مع المفوضية الأوروبية، والامتثال لكل قرارات المفوضية الأوروبية بشأن استيراد المنتجات الزراعية والمنتجات الغذائية من أوكرانيا، لم تترك لنا خيارًا سوى إعلان الإضراب العام".
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نادي الفيديو, العالم, بولندا, احتجاجات
نادي الفيديو, العالم, بولندا, احتجاجات

مسؤولون غربيون "معلقون على مشانق" خلال احتجاحات بولندا... فيديو

15:23 GMT 09.02.2024 (تم التحديث: 15:24 GMT 09.02.2024)
© Photo / twitterمشاهد متداولة لتعليق دمى لمسؤولين خلال الاحتجاجات في بولندا
مشاهد متداولة لتعليق دمى لمسؤولين خلال الاحتجاجات في بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2024
© Photo / twitter
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بدأت احتجاجات المزارعين في بولندا، اليوم الجمعة، طالبوا فيها بالتوقف عن استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا.
وتناقل مواطنون على وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر قيام المحتجين برفع دمى علقت عليها صور المسوؤلين الغربيين.

وعلقت الدمى بالحبال على شكل مشانق وتدلت من أعلى إحدى الرافعات، في إشارة إلى العقاب الذي ينتظر المسؤولين.

وشوهدت أعداد كبيرة من الجرارات تتجول في الشوارع باتجاه ساحات الاحتجاج، ورفع المواطنون لافتات ووقفوا في الطرقات في محاولة لإيصال صوتهم.
أعلنت نقابة عمال الزراعة التضامنية في بولندا، اليوم الجمعة، أن احتجاج المزارعين على مستوى البلاد سيبدأ اليوم الجمعة 9 فبراير/ شباط.

وقالت النقابة: "تبنت نقابة العمال المستقلة للمزارعين في اجتماع لهيئة الرئاسة بالإجماع قرارًا بإعلان إضراب عام للمزارعين في جميع أنحاء البلاد، والذي سيبدأ بإغلاق جميع المعابر الحدودية بين بولندا وأوكرانيا، إلى جانب إغلاق الطرق والطرق السريعة في المقاطعات الفردية ابتداء من 9 فبراير 2024 الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي".

وأشارت إلى أن أحد المطالب الرئيسية للمزارعين هي التوقف عن استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا.
وأضافت النقابة: "لقد نفد صبرنا. إن موقف بروكسل في اليوم الأخير من شهر يناير/ كانون الثاني 2024، غير مقبول بالنسبة لمجتمعنا الزراعي بأكمله. بالإضافة إلى أن سلبية السلطات البولندية والتصريحات بشأن التعاون مع المفوضية الأوروبية، والامتثال لكل قرارات المفوضية الأوروبية بشأن استيراد المنتجات الزراعية والمنتجات الغذائية من أوكرانيا، لم تترك لنا خيارًا سوى إعلان الإضراب العام".
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