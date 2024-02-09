https://sputnikarabic.ae/20240209/ميسي-يتسبب-بخسارة-مالية-قاسية-احتجاجات-واسعة-في-هونغ-كونغ-بسببه--1085903891.html
ميسي يتسبب بخسارة مالية قاسية... احتجاجات واسعة في هونغ كونغ بسببه
ميسي يتسبب بخسارة مالية قاسية... احتجاجات واسعة في هونغ كونغ بسببه
أعلن منظم المباراة الودية لفريق إنتر ميامي الأمريكي، الذي يلعب له ليونيل ميسي، في هونغ كونغ، أنه سيعيد 50% من ثمن التذاكر للجمهور بعد احتجاجات واسعة النطاق بعد... 09.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-09T10:29+0000
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وقالت وكالة "تاتلر آسيا" منظمة المباراة في بيان عبر صفحتها على إنستغرام، إنها تشعر "بأسف بالغ وخيبة أمل" بسبب الإحباط الذي تعرض له الجمهور بعد جلوس ميسي على مقاعد البدلاء طوال مباراة الأحد الماضي".وقالت "تاتلر آسيا": "إن جميع حاملي التذاكر التي بيعت من خلال القنوات الرسمية سيحصلون على 50% من الثمن".وأكدت الوكالة إنها كانت على اتصال بحكومة هونغ كونغ من أجل حل المشكلة.وقال جيراردو مارتينو، مدرب إنتر ميامي، إن الطاقم الفني والطبي لفريقه أقر بعدم إمكانية مشاركة ميسي في مباراة الأحد الفائت الودية في هونغ كونغ لأنه لم يكن في كامل اللياقة، لكنه شارك بديلا في الدقيقة 60 في طوكيو في مواجهة بطل الدوري الياباني فيسيل كوبي، الأربعاء التالي.وفي مباراة اليابان التي أقيمت في الاستاد الوطني في العاصمة طوكيو كانت هناك الكثير من المقاعد الخالية وباع المنظمون 28614 تذكرة فقط.وفي بيان قالت حكومة هونغ كونغ: "إن إعادة الأموال للجمهور يظهر أن تاتلر آسيا بذلت أقصى جهد لترتيب إعادة الأموال وأضافت أن كثيرين لديهم بعض الأسئلة حول ما حدث".وأضاف البيان: "تأمل الحكومة أن يقدم إنتر ميامي في النهاية تفسيرا معقولا لمواطني هونغ كونغ وللجمهور الذي جاء إلى هونغ كونغ من أجل مشاهدة المباراة".لحظة احتفال أمير قطر بفوز منتخب بلاده وبلوغه نهائي كأس آسيا... فيديو
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رياضة, العالم
ميسي يتسبب بخسارة مالية قاسية... احتجاجات واسعة في هونغ كونغ بسببه
أعلن منظم المباراة الودية لفريق إنتر ميامي الأمريكي، الذي يلعب له ليونيل ميسي، في هونغ كونغ، أنه سيعيد 50% من ثمن التذاكر للجمهور بعد احتجاجات واسعة النطاق بعد جلوس ميسي على مقاعد البدلاء طوال المباراة بينما شارك في مواجهة مماثلة في اليابان بعدها بأيام فقط.
وقالت وكالة "تاتلر آسيا" منظمة المباراة في بيان عبر صفحتها على إنستغرام، إنها تشعر "بأسف بالغ وخيبة أمل" بسبب الإحباط الذي تعرض له الجمهور بعد جلوس ميسي على مقاعد البدلاء طوال مباراة الأحد الماضي".
واجتذبت مباراة هونغ كونغ 40 ألف مشجع ودفع بعضهم نحو 5 آلاف دولار هونغ كونغ (640 دولارا أمريكيا) مقابل التذكرة الواحدة.
وقالت "تاتلر آسيا": "إن جميع حاملي التذاكر التي بيعت من خلال القنوات الرسمية سيحصلون على 50% من الثمن".
وأكدت الوكالة إنها كانت على اتصال بحكومة هونغ كونغ من أجل حل المشكلة.
وقال جيراردو مارتينو، مدرب إنتر ميامي، إن الطاقم الفني والطبي لفريقه أقر بعدم إمكانية مشاركة ميسي في مباراة الأحد الفائت الودية في هونغ كونغ لأنه لم يكن في كامل اللياقة، لكنه شارك بديلا في الدقيقة 60 في طوكيو في مواجهة بطل الدوري الياباني فيسيل كوبي، الأربعاء التالي.
وقالت تاتلر آسيا: "علمنا أن ميسي لن يشارك في المباراة وطلبنا من ملاك إنتر ميامي وأدارته أن يطلبوا منه النهوض والتفاعل مع الجمهور وشرح أسباب عدم مشاركته في المباراة".
وفي مباراة اليابان التي أقيمت في الاستاد الوطني في العاصمة طوكيو كانت هناك الكثير من المقاعد الخالية وباع المنظمون 28614 تذكرة فقط.
وانتقدت وسائل إعلام رسمية في الصين وسياسيون من هونغ كونغ وبعض مشجعي كرة القدم مشاركة ميسي في اليابان، بينما قالت صحيفة "غلوبال تايمز" التابعة للدولة، إن غياب ميسي عن مباراة الأحد يطرح الكثير من الأسئلة حول معاملة هونغ كونغ بشكل مختلف.
وفي بيان قالت حكومة هونغ كونغ: "إن إعادة الأموال للجمهور يظهر أن تاتلر آسيا بذلت أقصى جهد لترتيب إعادة الأموال وأضافت أن كثيرين لديهم بعض الأسئلة حول ما حدث".
وأضاف البيان: "تأمل الحكومة أن يقدم إنتر ميامي في النهاية تفسيرا معقولا لمواطني هونغ كونغ وللجمهور الذي جاء إلى هونغ كونغ من أجل مشاهدة المباراة".