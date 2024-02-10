https://sputnikarabic.ae/20240210/إيلون-ماسك-سنصل-إلى-القمر-في-أقل-من-5-سنوات-1085953630.html

إيلون ماسك: سنصل إلى القمر في أقل من 5 سنوات

إيلون ماسك: سنصل إلى القمر في أقل من 5 سنوات

أعلن رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك، أن مركبته الفضائية "ستار شيب" التابعة لشركته "سبيس إكس" ينبغي أن تصل إلى القمر في أقل من خمس سنوات. 10.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-10T20:49+0000

2024-02-10T20:49+0000

2024-02-10T20:49+0000

مجتمع

القمر

إيلون ماسك

شركة "سبيس إكس"

منوعات

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0b/1083039395_0:37:1071:639_1920x0_80_0_0_2e050e829b385bd020b2eb1a285cf427.jpg

وقال ماسك، عبر منصته للتواصل الاجتماعي "إكس": "يجب أن تكون المركبة الفضائية قادرة على الوصول إلى القمر في أقل من خمس سنوات".وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، قال إيلون ماسك إنه يأمل أن ترسل شركته "سبيس إكس" البشر إلى القمر وكوكب المريخ خلال الثماني سنوات المقبلة.كما أعلن ماسك عن مخططاته لاستعمار كوكب المريخ، وأنه قام ببناء المركبة الفضائية "ستار شيب" لتحقيق هذا الهدف.كذلك أعلن إيلون ماسك عن مساعيه لإرسال مليون شخص إلى المريخ بحلول عام 2050، وهو هدف يصفه خبراء الصناعة بأنه "غير واقعي".يشار إلى أن إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، أعلنت تأجيل مهمة أمريكية لرواد الفضاء إلى القمر لمدة عام عن الجدول الزمني المقرر.وقال بيل نيلسون، مدير "ناسا"، إن الإدارة لن ترسل مهمة لرواد الفضاء إلى القمر قبل عام 2025 على أقرب تقدير، لتؤجل لمدة عام على الأقل الجدول الزمني الذي وُضع في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

https://sputnikarabic.ae/20240206/دراسة-تكشف-عن-انكماش-حجم-القمر-ومدى-تأثير-ذلك-على-سكان-الأرض-1085810859.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

القمر, إيلون ماسك, شركة "سبيس إكس", منوعات