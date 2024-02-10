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https://sputnikarabic.ae/20240210/إيلون-ماسك-سنصل-إلى-القمر-في-أقل-من-5-سنوات-1085953630.html
إيلون ماسك: سنصل إلى القمر في أقل من 5 سنوات
إيلون ماسك: سنصل إلى القمر في أقل من 5 سنوات
أعلن رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك، أن مركبته الفضائية "ستار شيب" التابعة لشركته "سبيس إكس" ينبغي أن تصل إلى القمر في أقل من خمس سنوات. 10.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-10T20:49+0000
2024-02-10T20:49+0000
مجتمع
القمر
إيلون ماسك
شركة "سبيس إكس"
منوعات
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وقال ماسك، عبر منصته للتواصل الاجتماعي "إكس": "يجب أن تكون المركبة الفضائية قادرة على الوصول إلى القمر في أقل من خمس سنوات".وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، قال إيلون ماسك إنه يأمل أن ترسل شركته "سبيس إكس" البشر إلى القمر وكوكب المريخ خلال الثماني سنوات المقبلة.كما أعلن ماسك عن مخططاته لاستعمار كوكب المريخ، وأنه قام ببناء المركبة الفضائية "ستار شيب" لتحقيق هذا الهدف.كذلك أعلن إيلون ماسك عن مساعيه لإرسال مليون شخص إلى المريخ بحلول عام 2050، وهو هدف يصفه خبراء الصناعة بأنه "غير واقعي".يشار إلى أن إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، أعلنت تأجيل مهمة أمريكية لرواد الفضاء إلى القمر لمدة عام عن الجدول الزمني المقرر.وقال بيل نيلسون، مدير "ناسا"، إن الإدارة لن ترسل مهمة لرواد الفضاء إلى القمر قبل عام 2025 على أقرب تقدير، لتؤجل لمدة عام على الأقل الجدول الزمني الذي وُضع في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
https://sputnikarabic.ae/20240206/دراسة-تكشف-عن-انكماش-حجم-القمر-ومدى-تأثير-ذلك-على-سكان-الأرض-1085810859.html
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القمر, إيلون ماسك, شركة "سبيس إكس", منوعات
القمر, إيلون ماسك, شركة "سبيس إكس", منوعات

إيلون ماسك: سنصل إلى القمر في أقل من 5 سنوات

20:49 GMT 10.02.2024
© AFP 2023 / KIRSTY WIGGLESWORTHالملياردير، إيلون ماسك
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2024
الملياردير، إيلون ماسك
© AFP 2023 / KIRSTY WIGGLESWORTH
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أعلن رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك، أن مركبته الفضائية "ستار شيب" التابعة لشركته "سبيس إكس" ينبغي أن تصل إلى القمر في أقل من خمس سنوات.
وقال ماسك، عبر منصته للتواصل الاجتماعي "إكس": "يجب أن تكون المركبة الفضائية قادرة على الوصول إلى القمر في أقل من خمس سنوات".
وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، قال إيلون ماسك إنه يأمل أن ترسل شركته "سبيس إكس" البشر إلى القمر وكوكب المريخ خلال الثماني سنوات المقبلة.
كما أعلن ماسك عن مخططاته لاستعمار كوكب المريخ، وأنه قام ببناء المركبة الفضائية "ستار شيب" لتحقيق هذا الهدف.
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كذلك أعلن إيلون ماسك عن مساعيه لإرسال مليون شخص إلى المريخ بحلول عام 2050، وهو هدف يصفه خبراء الصناعة بأنه "غير واقعي".
يشار إلى أن إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، أعلنت تأجيل مهمة أمريكية لرواد الفضاء إلى القمر لمدة عام عن الجدول الزمني المقرر.
وقال بيل نيلسون، مدير "ناسا"، إن الإدارة لن ترسل مهمة لرواد الفضاء إلى القمر قبل عام 2025 على أقرب تقدير، لتؤجل لمدة عام على الأقل الجدول الزمني الذي وُضع في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
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