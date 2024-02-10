https://sputnikarabic.ae/20240210/الإمارات-تعلن-التصدي-لهجمات-سيبرانية-نفذتها-تنظيمات-إرهابية-1085933271.html
الإمارات تعلن التصدي لهجمات سيبرانية نفذتها "تنظيمات إرهابية"
الإمارات تعلن التصدي لهجمات سيبرانية نفذتها "تنظيمات إرهابية"
أعلن مجلس الأمن السيبراني في الإمارات "التصدي لهجمات إلكترونية بائسة نفذتها تنظيمات إرهابية سيبرانية استهدفت من خلالها عددا من القطاعات الحيوية والاستراتيجية... 10.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-10T08:41+0000
2024-02-10T08:41+0000
2024-02-10T08:41+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار الشرق الأوسط
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103585/66/1035856645_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_8b207f66d3bf60bc275c86405397d391.jpg
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية - وام، بأنه "تم تفعيل منظومات الطوارئ السيبرانية والتي تمكنت من التصدي باحترافية وكفاءة واستباقية لهذه الهجمات السيبرانية الإرهابية الفاشلة وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ومقدراته".وذكر مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، في بيان له، أنه "تم تحديد هوية هذه التنظيمات الإرهابية وموقع إطلاق هجماتها السيبرانية والتي تم التعامل معها وفق منظومات الحماية وسياسات الأمن السيبراني".وأكد البيان أن "دولة الإمارات تتمتع ببنية تحتية رقمية فائقة التطور قادرة على التعامل بمرونة عالية مع الهجمات السيبرانية والتصدي لها في وقت قياسي".يأتي ذلك بعد أن طالب مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، مؤخرا، جميع المؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارات بأخذ الحيطة والحذر من أي هجمات سيبرانية، تستهدف البنية التحتية والأصول الرقمية الوطنية.
https://sputnikarabic.ae/20230506/الإمارات-تحذر-من-هجمات-سيبرانية-تستهدف-أصولها-الرقمية-الوطنية-1076721418.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103585/66/1035856645_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_b9d7b9fa9f792134df15fc27881ba291.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط
أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط
الإمارات تعلن التصدي لهجمات سيبرانية نفذتها "تنظيمات إرهابية"
أعلن مجلس الأمن السيبراني في الإمارات "التصدي لهجمات إلكترونية بائسة نفذتها تنظيمات إرهابية سيبرانية استهدفت من خلالها عددا من القطاعات الحيوية والاستراتيجية في الدولة".
وأفادت وكالة
الأنباء الإماراتية - وام، بأنه "تم تفعيل منظومات الطوارئ السيبرانية والتي تمكنت من التصدي باحترافية وكفاءة واستباقية لهذه الهجمات السيبرانية الإرهابية الفاشلة وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ومقدراته".
وذكر مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، في بيان له، أنه "تم تحديد هوية هذه التنظيمات الإرهابية وموقع إطلاق هجماتها السيبرانية والتي تم التعامل معها وفق منظومات الحماية وسياسات الأمن السيبراني".
وأكد البيان أن "دولة الإمارات تتمتع ببنية تحتية رقمية فائقة التطور قادرة على التعامل بمرونة عالية مع الهجمات السيبرانية والتصدي لها في وقت قياسي".
يأتي ذلك بعد أن طالب مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، مؤخرا، جميع المؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارات بأخذ الحيطة والحذر من أي هجمات سيبرانية
، تستهدف البنية التحتية والأصول الرقمية الوطنية.