https://sputnikarabic.ae/20240210/الدفاع-الروسية-اعتراض-وتدمير-3-مسيرات-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بريانسك-1085929988.html
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فجر اليوم السبت، عن اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك بغرب روسيا. 10.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-10T04:00+0000
2024-02-10T04:00+0000
2024-02-10T04:00+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
طائرة مسيرة
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موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع في بيان لها، "الليلة، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية."وأضافت أن "منظومات الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت 3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بريانسك".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240209/القوات-الروسية-تدمر-منظومة-إس-300-أوكرانية-و97-طائرة-مسيرة--1085911206.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, طائرة مسيرة
روسيا, أخبار أوكرانيا, طائرة مسيرة
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فجر اليوم السبت، عن اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك بغرب روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع في بيان لها، "الليلة، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف
لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية."
وأضافت أن "منظومات الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت 3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بريانسك".
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.