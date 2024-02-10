عربي
https://sputnikarabic.ae/20240210/الدفاع-الروسية-اعتراض-وتدمير-3-مسيرات-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بريانسك-1085929988.html
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فجر اليوم السبت، عن اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك بغرب روسيا. 10.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-10T04:00+0000
2024-02-10T04:00+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
طائرة مسيرة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103707/86/1037078630_0:124:3201:1925_1920x0_80_0_0_f47cc885af0ee402c122192c244ae6c0.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع في بيان لها، "الليلة، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية."وأضافت أن "منظومات الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت 3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بريانسك".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240209/القوات-الروسية-تدمر-منظومة-إس-300-أوكرانية-و97-طائرة-مسيرة--1085911206.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103707/86/1037078630_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_eba4c48328b6998077eb9c67b58283d2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, طائرة مسيرة
روسيا, أخبار أوكرانيا, طائرة مسيرة

الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

04:00 GMT 10.02.2024
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko / الانتقال إلى بنك الصورفيلق منظومات "إس-400" (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم
فيلق منظومات إس-400 (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2024
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فجر اليوم السبت، عن اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك بغرب روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع في بيان لها، "الليلة، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية."
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر منظومة "إس-300" أوكرانية و97 طائرة مسيرة
أمس, 11:57 GMT
وأضافت أن "منظومات الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت 3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بريانسك".
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... "حزب الله" يقصف 8 أهداف للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية01:12 GMTЗенитно-артиллерийский комплекс С-60 на базе автомобиля Камаз разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения выполняет боевое задание - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:59 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... نتنياهو يكلف الجيش بإعداد خطة لإجلاء سكان رفح .. فيديو وصور8 فبراير, 22:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала