https://sputnikarabic.ae/20240210/برلمانية-تونسية-عدم-الاستقرار-في-ليبيا-انعكس-على-جميع-المجالات-بالمنطقة-1085942962.html

برلمانية تونسية: عدم الاستقرار في ليبيا انعكس على جميع المجالات بالمنطقة

برلمانية تونسية: عدم الاستقرار في ليبيا انعكس على جميع المجالات بالمنطقة

قالت عضو البرلمان التونسي أمال مؤدب، إن دور المجتمع الدولي بتهيئة الأجواء المناسبة للحوار والتوافق الليبي، بدلا من الوضع الراهن الذي تبحث فيه الدول الكبرى عن... 10.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-10T14:40+0000

2024-02-10T14:40+0000

2024-02-10T14:40+0000

حصري

العالم العربي

أخبار العالم الآن

أخبار ليبيا اليوم

تونس

أخبار تونس اليوم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/06/1085822170_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_75c0c4f6c79896c08cc680f362340d48.jpg

وأضافت، في حديثها مع "سبوتنيك"، أن الشأن الليبي هو شأن تونسي بامتياز، ما يعني أن عدم الاستقرار في ليبيا يؤثر بشكل كبير على المستويات كافة في تونس ودول الجوار.ولفتت إلى أن التوترات الحاصلة منذ العام 2011، أثرت على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في المنطقة وخاصة منطقة المغرب العربي.ويناقش الملتقى الذي ينظمه المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية، بشراكة مع مؤسسة شمال أفريقيا لرعاية الشباب والتنمية، العديد من المحاور بشأن الاستقرار في ليبيا، من بينها الاستقرار السياسي والأمني من أجل البناء والتنمية، وإنهاء الوصاية وتكوين شراكات دولية مبنية على مبدأ الاحترام المتبادل، وكذلك دور المرأة والشباب في صناعة السلام والاستقرار، والمصالحة الليبية.وينعقد المؤتمر على مدار يومي التاسع والعاشر من فبراير/ شباط الجاري، في العاصمة التونسية، بمشاركة شخصيات وقيادات من جميع المدن الليبية، بالإضافة لأعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة.وتعاني ليبيا من انقسام متجدد منذ العام 2011، في ظل مساعي أممية ومحلية من أجل إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب.وتدفع دول الجوار، عبر رعاية المشاورات والملتقيات بين الأطراف الليبية، نحو تهيئة الظروف الملائمة من أجل التوافق الليبي على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي حالة الانقسام.

https://sputnikarabic.ae/20240209/مديرة-الدولي-للدراسات-في-تونس-لـسبوتنيك-الموقف-الدولي-من-ليبيا-يكون-على-أساس-الندية-لا-الوصاية-1085911320.html

https://sputnikarabic.ae/20240209/تونس-تستضيف-الملتقى-الدولي-حول-الاستقرار-في-ليبيا-بمشاركة-ليبية-ودولية-واسعة-1085900317.html

تونس

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, تونس, أخبار تونس اليوم