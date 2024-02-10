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https://sputnikarabic.ae/20240210/برلمانية-تونسية-عدم-الاستقرار-في-ليبيا-انعكس-على-جميع-المجالات-بالمنطقة-1085942962.html
برلمانية تونسية: عدم الاستقرار في ليبيا انعكس على جميع المجالات بالمنطقة
برلمانية تونسية: عدم الاستقرار في ليبيا انعكس على جميع المجالات بالمنطقة
قالت عضو البرلمان التونسي أمال مؤدب، إن دور المجتمع الدولي بتهيئة الأجواء المناسبة للحوار والتوافق الليبي، بدلا من الوضع الراهن الذي تبحث فيه الدول الكبرى عن... 10.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-10T14:40+0000
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وأضافت، في حديثها مع "سبوتنيك"، أن الشأن الليبي هو شأن تونسي بامتياز، ما يعني أن عدم الاستقرار في ليبيا يؤثر بشكل كبير على المستويات كافة في تونس ودول الجوار.ولفتت إلى أن التوترات الحاصلة منذ العام 2011، أثرت على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في المنطقة وخاصة منطقة المغرب العربي.ويناقش الملتقى الذي ينظمه المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية، بشراكة مع مؤسسة شمال أفريقيا لرعاية الشباب والتنمية، العديد من المحاور بشأن الاستقرار في ليبيا، من بينها الاستقرار السياسي والأمني من أجل البناء والتنمية، وإنهاء الوصاية وتكوين شراكات دولية مبنية على مبدأ الاحترام المتبادل، وكذلك دور المرأة والشباب في صناعة السلام والاستقرار، والمصالحة الليبية.وينعقد المؤتمر على مدار يومي التاسع والعاشر من فبراير/ شباط الجاري، في العاصمة التونسية، بمشاركة شخصيات وقيادات من جميع المدن الليبية، بالإضافة لأعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة.وتعاني ليبيا من انقسام متجدد منذ العام 2011، في ظل مساعي أممية ومحلية من أجل إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب.وتدفع دول الجوار، عبر رعاية المشاورات والملتقيات بين الأطراف الليبية، نحو تهيئة الظروف الملائمة من أجل التوافق الليبي على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي حالة الانقسام.
https://sputnikarabic.ae/20240209/مديرة-الدولي-للدراسات-في-تونس-لـسبوتنيك-الموقف-الدولي-من-ليبيا-يكون-على-أساس-الندية-لا-الوصاية-1085911320.html
https://sputnikarabic.ae/20240209/تونس-تستضيف-الملتقى-الدولي-حول-الاستقرار-في-ليبيا-بمشاركة-ليبية-ودولية-واسعة-1085900317.html
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حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, تونس, أخبار تونس اليوم
حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, تونس, أخبار تونس اليوم

برلمانية تونسية: عدم الاستقرار في ليبيا انعكس على جميع المجالات بالمنطقة

14:40 GMT 10.02.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمحدودي الدخل في ليبيا وأعباء الحياة
محدودي الدخل في ليبيا وأعباء الحياة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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قالت عضو البرلمان التونسي أمال مؤدب، إن دور المجتمع الدولي بتهيئة الأجواء المناسبة للحوار والتوافق الليبي، بدلا من الوضع الراهن الذي تبحث فيه الدول الكبرى عن مصالحها الذاتية، على حساب الشعب الليبي.
وأضافت، في حديثها مع "سبوتنيك"، أن الشأن الليبي هو شأن تونسي بامتياز، ما يعني أن عدم الاستقرار في ليبيا يؤثر بشكل كبير على المستويات كافة في تونس ودول الجوار.
الملتقى الدولي حول الاستقرار في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2024
مديرة الدولي للدراسات في تونس لـ"سبوتنيك": الموقف الدولي من ليبيا يكون على أساس الندية لا الوصاية
أمس, 12:01 GMT
ولفتت إلى أن التوترات الحاصلة منذ العام 2011، أثرت على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في المنطقة وخاصة منطقة المغرب العربي.
ويناقش الملتقى الذي ينظمه المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية، بشراكة مع مؤسسة شمال أفريقيا لرعاية الشباب والتنمية، العديد من المحاور بشأن الاستقرار في ليبيا، من بينها الاستقرار السياسي والأمني من أجل البناء والتنمية، وإنهاء الوصاية وتكوين شراكات دولية مبنية على مبدأ الاحترام المتبادل، وكذلك دور المرأة والشباب في صناعة السلام والاستقرار، والمصالحة الليبية.
وينعقد المؤتمر على مدار يومي التاسع والعاشر من فبراير/ شباط الجاري، في العاصمة التونسية، بمشاركة شخصيات وقيادات من جميع المدن الليبية، بالإضافة لأعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة.
الملتقى الدولي حول الاستقرار في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2024
تونس تستضيف "الملتقى الدولي حول الاستقرار في ليبيا" بمشاركة ليبية ودولية واسعة
أمس, 09:38 GMT
وتعاني ليبيا من انقسام متجدد منذ العام 2011، في ظل مساعي أممية ومحلية من أجل إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب.
وتدفع دول الجوار، عبر رعاية المشاورات والملتقيات بين الأطراف الليبية، نحو تهيئة الظروف الملائمة من أجل التوافق الليبي على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي حالة الانقسام.
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