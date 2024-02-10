https://sputnikarabic.ae/20240210/برلمانية-ليبية-لـسبوتنيك-يجب-تقديم-تنازلات-لتحقيق-الاستقرار-في-ليبيا-1085946711.html

برلمانية ليبية لـ"سبوتنيك": يجب تقديم تنازلات لتحقيق الاستقرار في ليبيا

برلمانية ليبية لـ"سبوتنيك": يجب تقديم تنازلات لتحقيق الاستقرار في ليبيا

قالت عضو البرلمان الليبي، هناء خليفة أبو ديب، إن السبب الرئيسي في الأزمة الليبية يتمثل في التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلاد. 10.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-10T16:02+0000

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وأضافت، في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن التدخل الخارجي يحول دون تحقيق أهداف الدولة الليبية في الاستقرار والتنمية والبناء.وأوضحت، خلال مشاركتها في "الملتقى الدولي من أجل الاستقرار في ليبيا"، أن الحوار الحاصل بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة قد يفضي إلى توافق في الوقت القريب وتقديم تنازلات من أجل الدولة الليبية.وشددت على ضرورة عدم التدخل في الشؤون الليبية من قبل المجتمع الدولي، وأن يكون التدخل في إطار الشراكة والندية لا من أجل المصالح الذاتية وتغذية الصراعات.وترى البرلمانية الليبية أن تمثيل جميع المكونات السياسية والمدنية في الملتقى الدولي حول الاستقرار في ليبيا، يعد خطوة جيدة وجادة وبناءة في إطار البحث لدعم مسار الاستقرار وتوحيد الصف الليبي.ويناقش الملتقى، الذي ينظمه المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية بشراكة مع مؤسسة شمال أفريقيا لرعاية الشباب والتنمية، العديد من المحاور بشأن الاستقرار في ليبيا، من بينها الاستقرار السياسي والأمني من أجل البناء والتنمية، وإنهاء الوصاية وتكوين شراكات دولية مبنية على مبدأ الاحترام المتبادل، وكذلك دور المرأة والشباب في صناعة السلام والاستقرار، والمصالحة الليبية.وينعقد المؤتمر على مدار يومي التاسع والعاشر من فبراير/ شباط الجاري، في العاصمة التونسية، بمشاركة شخصيات وقيادات من جميع المدن الليبية، بالإضافة لأعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة.وتعاني ليبيا من انقسام متجدد منذ العام 2011، في ظل مساعي أممية ومحلية من أجل إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب.وتدفع دول الجوار، عبر رعاية المشاورات والملتقيات بين الأطراف الليبية، نحو تهيئة الظروف الملائمة من أجل التوافق الليبي على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي حالة الانقسام.

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