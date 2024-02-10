https://sputnikarabic.ae/20240210/دراسة-الشاي-يبطئ-عملية-الشيخوخة-لدى-البشر-1085949230.html
دراسة: الشاي يبطئ عملية الشيخوخة لدى البشر
دراسة: الشاي يبطئ عملية الشيخوخة لدى البشر
تزعم دراسة صينية جديدة أن تناول ثلاثة أكواب من الشاي بانتظام قد يؤخر الشيخوخة. 10.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-10T17:44+0000
2024-02-10T17:44+0000
2024-02-10T17:44+0000
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وفي البحث الذي نُشر في مجلة "لانسيت"، اكتشف باحثون من جامعة سيتشوان الصينية أن بعض المركبات الكيميائية التي تسمى "البوليفينول" الموجودة في الشاي، تسهم في إبطاء الشيخوخة، وفقا لموقع "Earth".وقام العلماء بفحص بيانات نحو 8000 شخص في الصين، تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 79 عامًا، إلى جانب قرابة 6000 متطوع من بريطانيا تتراوح أعمارهم بين 37 إلى 73 عامًا، وقاموا بجمع تفاصيل عن أنماط استهلاك الطعام لدى المتطوعين، وطلبوا منهم تسجيل كمية الشاي التي يستهلكونها.كما قام فريق الدراسة بقياس ضغط الدم لدى المشاركين، ومستويات الكوليسترول ونسبة الدهون في الجسم، واستخدموا هذه التفاصيل لتقييم العمر الظاهري للمستجيبين.واكتشف الباحثون أن الأفراد الذين يشربون الشاي بانتظام يميلون إلى تجربة عملية شيخوخة بيولوجية أبطأ، وتعزى هذه الظاهرة إلى مادة "البوليفينول"، وهو مركب مشتق من النباتات موجود في الشاي.وتشتهر مادة "البوليفينول" بقدرتها على مكافحة الشيخوخة، عن طريق تقليل الالتهاب، وامتلاك تأثيرات إزالة السموم.ومع ذلك، أشار الباحثون إلى أن دراستهم كانت قائمة على الملاحظة فقط، ولم يتمكنوا من تأكيد ما إذا كان استهلاك الشاي مرتبطا بشكل مباشر بتباطؤ الشيخوخة، وفي الوقت نفسه، لاحظوا أن المشاركين الذين توقفوا عن شرب الشاي بدا أنهم يتقدمون في السن بشكل أسرع.ولم تبحث الدراسة فيما إذا كانت أنواع معينة من الشاي أكثر فعالية في إبطاء الشيخوخة من غيرها، ولم تجد فروق ذات دلالة إحصائية بين شاربي الشاي في الصين والمملكة المتحدة، كما لم يكن لدرجة حرارة الشاي أي تأثير، فضلا عن أن الباحثين لم يستفسروا عن حجم فناجين الشاي التي استخدمها المتطوعين خلال إجراء الدارسة.
https://sputnikarabic.ae/20231212/خبراء-تغذية-ينصحون-بعدم-تناول-البيض-مع-الشاي-أو-القهوة-على-الإفطار-1084008759.html
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منوعات, علوم, الأخبار, الشاي الأخضر
منوعات, علوم, الأخبار, الشاي الأخضر
دراسة: الشاي يبطئ عملية الشيخوخة لدى البشر
تزعم دراسة صينية جديدة أن تناول ثلاثة أكواب من الشاي بانتظام قد يؤخر الشيخوخة.
وفي البحث الذي نُشر في مجلة "لانسيت"، اكتشف باحثون من جامعة سيتشوان الصينية أن بعض المركبات الكيميائية التي تسمى "البوليفينول" الموجودة في الشاي، تسهم في إبطاء الشيخوخة، وفقا لموقع
"Earth".
وقام العلماء بفحص بيانات نحو 8000 شخص في الصين، تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 79 عامًا، إلى جانب قرابة 6000 متطوع من بريطانيا تتراوح أعمارهم بين 37 إلى 73 عامًا، وقاموا بجمع تفاصيل عن أنماط استهلاك الطعام لدى المتطوعين، وطلبوا منهم تسجيل كمية الشاي التي يستهلكونها.
كما قام فريق الدراسة بقياس ضغط الدم لدى المشاركين، ومستويات الكوليسترول ونسبة الدهون في الجسم، واستخدموا هذه التفاصيل لتقييم العمر الظاهري للمستجيبين.
12 ديسمبر 2023, 11:55 GMT
واكتشف الباحثون أن الأفراد الذين يشربون الشاي بانتظام يميلون إلى تجربة عملية شيخوخة بيولوجية أبطأ، وتعزى هذه الظاهرة إلى مادة "البوليفينول"، وهو مركب مشتق من النباتات موجود في الشاي.
وتشتهر مادة "البوليفينول" بقدرتها على مكافحة الشيخوخة، عن طريق تقليل الالتهاب، وامتلاك تأثيرات إزالة السموم.
ومع ذلك، أشار الباحثون إلى أن دراستهم كانت قائمة على الملاحظة فقط، ولم يتمكنوا من تأكيد ما إذا كان استهلاك الشاي مرتبطا بشكل مباشر بتباطؤ الشيخوخة، وفي الوقت نفسه، لاحظوا أن المشاركين الذين توقفوا عن شرب الشاي بدا أنهم يتقدمون في السن بشكل أسرع.
ولم تبحث الدراسة فيما إذا كانت أنواع معينة من الشاي أكثر فعالية في إبطاء الشيخوخة من غيرها، ولم تجد فروق ذات دلالة إحصائية بين شاربي الشاي في الصين والمملكة المتحدة، كما لم يكن لدرجة حرارة الشاي أي تأثير، فضلا عن أن الباحثين لم يستفسروا عن حجم فناجين الشاي التي استخدمها المتطوعين خلال إجراء الدارسة.