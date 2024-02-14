https://sputnikarabic.ae/20240214/أقنعة-تفتيح-البشرة-1086071643.html

أقنعة تفتيح البشرة

أقنعة تفتيح البشرة

يسعى الكثير من الأشخاص لاستخدام أقنعة تفتيح البشرة، والتي لم تعد تستخدمها النساء فقط ونجد الرجال أيضا قد بدأوا باستخدامها، لتغطية عيوب الجلد كالبقع العمرية... 14.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-14T15:03+0000

2024-02-14T15:03+0000

2024-02-14T15:03+0000

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سنتعرف في هذا المقال على هذه الأقنعة وفوائدها وأسباب تعرض البشرة للسواد بالإضافة لعدد من الأقنعة التي يمكن تحضيرها في المنزل بمواد مغذية للبشرة.أقنعة تفتيح البشرةيتم تحديد لون الجلد من خلال كمية الميلانين الموجودة في الأدمة، الميلانين هو صبغة تنتجها خلايا تسمى الخلايا الصباغية. كلما زاد الميلانين، كلما كان الجلد أغمق. كما يعتبر لون البشرة عاملا وراثيا. لكن التعرض لأشعة الشمس والتغيرات الهرمونية وبعض المواد الكيميائية تؤثر أيضًا على إنتاج الميلانين. ولهذا السبب يمكن أن تظهر البقع الصبغية حتى على البشرة الفاتحة بشكل طبيعي. يمكنك استعادة جمال وجهك بمساعدة أقنعة التبييض.أسباب سواد الجلدالأشعة فوق البنفسجيةتنشأ البقع الصباغية من هذا النوع عن طريق التعرض الشديد لأشعة الشمس أو مصادر أخرى للأشعة فوق البنفسجية، وتظهر غالباً على الوجه، حيث أن جلد هذه المنطقة من الجسم هو الأرق والأكثر ضعفاً.وفي سن معينة (بعد 40-50 سنة وما فوق)، تظهر لدى بعض الأشخاص بقع عمرية مميزة، والتي تقع على الوجه والرقبة واليدين. وذلك نتيجة التوليف النشط للميلانين ونتيجة لتوزيعه غير المتساوي في طبقات الجلد، وكذلك التغيرات في التوازن الهرموني والشيخوخة الطبيعية للجسم، والجلد بشكل خاص. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون التصبغ في هذا العصر نتيجة لمختلف الأمراض المزمنة. هذه الحالة عادة لا تشكل خطرا على البشر، ولكنها تتطلب مراقبة أكثر دقة للحالة الصحية.التغيرات الهرمونيةيمكن أن يكون هذا التصبغ ملحوظًا تمامًا وهو نتيجة للتغيرات الهرمونية المرتبطة بالدورة الشهرية والحمل وفترة ما بعد الولادة وعدم التوازن الهرموني بسبب أي مرض. التصبغ يسمى الكلف. لا ينصح الخبراء بالعلاج الذاتي في هذه الحالة، لأنه من المهم تحديد التشخيص بدقة وإجراء مسار العلاج للمرض الأساسي.العوامل الخارجية والتلوثتكون البقع الصبغية نتيجة محاولات العلاج الجاهل لحب الشباب، مع داء الدمامل المزمن والشديد، بسبب التعرض للعوامل الكيميائية والحرارية (الحروق)، وكذلك انتهاك بروتوكولات بعض الإجراءات التجميلية ( كإعادة التسطيح بالليزر، وما إلى ذلك). تختلف الشدة بشكل كبير وتعتمد بشكل مباشر على العديد من المكونات و خصائص جلد مريض معين، ودرجة الإصابة وعمقها.فوائد أقنعة تفتيح البشرةتحسين البشرةيعمل قناع التفتيح في اتجاهين، تقليل كمية الصبغة في الخلايا، وإزالة القشور الميتة من سطح الجلد. نتيجة لاستخدامها، يتم تسوية الغطاء، وتحسين جودته.كما تعتمد فعالية الأدوية على تكوينها ففي كثير من الأحيان يمكنك العثور على بيروكسيد الهيدروجين أو الحمض فيها، المكون الأول، من خلال العمل العدواني، يزيح الخلايا المصطبغة من أنسجة الجلد. وتتم العملية باستخدام المواد الناتجة عن التفاعل.أما المكون الثاني (الأحماض) له تأثير تليين ويكسر سطح الجلد، و يساعد وجود مكونات خاصة على تقليل مستويات الميلانين.الحد من التصبغتفتيح البقع الداكنة بسبب وجود حمض الأزيليك أو فيتامين C الذي يؤثر على مادة الميلانين في الجلد، كما يقلل أربوتين وحمض الكوجيك من ظهور البقع الداكنة.تجديد جزيئات الجلد الميتة، حيث يصبح الجلد باهتًا نتيجة تراكم خلايا الجلد الميتة على الوجه. تحتوي بعض أقنعة التبييض على مكونات مقشرة مثل الرتينوئيدات وحمض الجليكوليك وأحماض ألفا هيدروكسي الأخرى لتجديد الطبقة العليا من الجلد بلطف.الترطيب والتغذيةالميزة الرئيسية للأقنعة عن الكريمات التقليدية هي تأثيرها الأكثر كثافة. يتم تحقيق ذلك بفضل التركيز العالي للمكونات النشطة في التركيبة وتأثير الانسداد.تحتوي الأقنعة العالية الجودة على مكونات ترطيب وتغذية فعالة، وتعمل على تطبيع توازن الرطوبة وعمليات التمثيل الغذائي في الجلد وتحسين مظهره.مكونات أقنعة تفتيح البشرةبسبب الأحماض الموجودة في منتجات الألبان والخضروات والفواكه، تعمل الأقنعة على تقشير الجلد، مما يجبره على استبدال الخلايا القديمة بخلايا جديدة. بفضل التقشير، يصبح الجلد أخف وزنا والتصبغ ليس مشرقا جدا.المكونات الأكثر شعبية في الأقنعة تشمل، حمض الهيالورونيك، الجلسرين، الزيوت الطبيعية كزيوت الشيا وبذور العنب، العصائر والمستخلصات النباتية بالإضافة لفيتامينات ( أ، ه، ج).وصفات لأقنعة صالحة للاستخدام المنزلي قناع الكركم والحليبيعتبر قناع الكركم والحليب من الأقنعة المغذية للبشرة، حيث يعمل على توحيد لون البشرة المترهلة وشدها بشكل مثالي، مما يؤدي إلى اكتساب الوجه توهجًا شبابيًا.ويتم بخلط ملعقة كبيرة من الحليب الدافئ والكركم والعسل وتدليك الوجه بهذا الخليط، وبعد 15 دقيقة يتم غسل الوجه بماء دافئ وترطيب الوجه بكريم مغذي.كما يمكن استخدام قناع مكون من الكركم والجبن للتخلص ن حب الشباب، ويكون ذلك من خلال خلط ملعقتين كبيرتين من الجبن قليل الدسم مع نصف لعقة صغيرة من الكركم، وإضافة نصف ملعقة من مسحوق خشب الصندل لهذا الخليط، وبعد خلط هذه المواد يتم الحصول على كريم يمكن دهنه على الوجه بمساج صغير للوجه.قناع الخيار والصبارقناع الخيار المرطب الطبيعي للوجه مع عصير الصبار والبقدونس لجميع أنواع البشرة. يعد الخيار والصبار وعصير البقدونس من الوصفات الشعبية الأكثر شعبية وفعالية لترطيب البشرة بشكل لا مثيل له.قناع ترطيب منعش للوجه يعتمد على عصير الخيار يخترق جميع الطبقات بسهولة، ويغذي على الفور بالرطوبة والفيتامينات ومضادات الأكسدة، ويزيل التقشر والجفاف، ويعوض نقص المغذيات الدقيقة. يحفز جل الصبار تجديد الخلايا وتجديدها، ويرطب ويوحد لون البشرة بعمق، وعصير البقدونس له تأثير منعش ومنظف ومجدد.لتكون النتيجة الحصول على بشرة رطبة ومنتعشة ومخملية ومرنة بشكل لا يصدق لسنوات عديدة.ويتكون هذا القناع من الماء، ماء فاكهة كوكوميس ساتيفوس (منقوع الخيار)، ماء النعناع بيبيريتا (منقوع النعناع)، مستخلص أوراق الصبار باربادنسيس (مستخلص الصبار)، جليسرين، مستخلص بيتروسيلينوم كريسبوم (مستخلص البقدونس)، صمغ الزانثان، أكريلات/فينيل إيزودكانوات كروسبوليمر. عطر، حمض البنزويك، حمض السوربيك، حمض ديهيدرو أسيتيك، كحول البنزي.قناع الزباديقناع الوجه الزبادي المجدد والمنعش والمجدد يجعل بشرتك تتوهج بالجمال والشباب في أي وقت من اليوم أو السنة. عندما يتم تحضيره بشكل صحيح، يصبح طريًا جدًا وخفيفًا وجيد التهوية ويعتني بالبشرة بلطف ويعطي أحاسيس ممتعة. حان الوقت لاكتشاف هذا المنتج التجميلي غير العادي ومعرفة أن الزبادي ليس منتجًا غذائيًا وصحيًا فحسب، بل هو أيضًا منتج تجميل ممتاز في المنزل. بعد كل شيء، فهو غني بالعديد من المواد الفعالة المفيدة جدًا والضرورية لجمال الأنثى.نظرًا لتركيبته، فإن قناع الوجه بالزبادي له تأثير مفيد جدًا على أي نوع من أنواع البشرة. مع التعرض المنتظم للطبقات السطحية للبشرة، تخترقها المواد المفيدة وعلى المستوى الخلوي تخلق "ثورة" صغيرة، مما يؤدي إلى تنشيط العديد من عمليات التمثيل الغذائي. وتشمل هذه:الماء هو المكون الرئيسي لهذا المنتج، والأقنعة المصنوعة منه مشهورة بخصائصها المرطبة وهي مفيدة بشكل خاص للبشرة الجافة والمتقشرة.من بين الفيتامينات الموجودة في الزبادي، الكولين هو الأكثر وفرة، والذي يمكنه التحكم في توازن الدهون، كما أنه يحارب شيخوخة الأنسجة، مما يمنح الأقنعة تأثيرًا متجددًا ويهدئ البشرة المتهيجة والمتعبة بسرعة؛ يوقظ النياسين الخلايا النائمة من النوم، ويحميها أيضًا من التأثيرات العدوانية الخارجية: لا يوجد شيء أفضل من قناع الوجه بالزبادي في حرارة الصيف الحارقة والصقيع الشديد في الشتاء، بفضل هذا الفيتامين.يحارب الريتينول بفعالية آثار الجفاف والتقشير والبثور وحب الشباب، التأثيرات المرطبة والمضادة للالتهابات هي خصائصه المميزة الرئيسية.كما وأن فيتامين ج، وحمض الأسكوربيك، يخترقان جدران الأوعية الدموية، ويقويها من الداخل، ويقوم بأعمال الترميم في الخلايا، ويزيد من إنتاج وتركيب ألياف الإيلاستين والكولاجين، مما يمنح البشرة الشباب، والمرونة، والجمال.يحتوي الزبادي على الكثير من الفيتامينات المختلفة من المجموعة ب، ولها تأثير علاجي في مكافحة حب الشباب، ينظف المسام بشكل فعال من الكوميدونات والأوساخ والسموم. تلطيف التجاعيد الصغيرة والضحلة. تحسين البشرة بشكل ملحوظ.والبوتاسيوم المتوفر بكثرة في أي زبادي يرطب البشرة الجافة ويغذي البشرة الطبيعية، كما وأن الكالسيوم يمنحها النعومة.بالنظر إلى كل هذه الخصائص المفيدة لقناع الوجه بالزبادي، لا ينبغي عليك التخلي عن هذا المنتج اللطيف والفعال في نفس الوقت للعناية بالبشرة. ولجعلها فعالة قدر الإمكان، تعرف على كيفية التعامل معها.قناع الليمون والعسلمناسب للبشرة الدهنيةالمكونات: ملعقتان كبيرتان من العسل، ملعقة صغيرة من عصير الليمون والفودكا.التحضير: يتم بخلط العسل وعصير الليمون والفودكا بفرشاة أو ملعقة ساخنة. ووضعه على بشرة الوجه والرقبة النظيفة والرطبة قليلاً، ثم تركه لمدة 10-15 دقيقة. وتنظيفه بالماء الدافئ والبارد بالتناوب ، ودهن الوجه بالكريم المغذي. وستكون النتيجة بشرة مرنة ومنتعشة ومتجانسة بدون لمعان دهني.قناع النعناعيساعد هذا القناع أصحاب البشرة الدهنية، حيث يؤدي لتضييق المسام الضخمة وتقليل اللمعان الدهني، ويتم تحضيره من خلال تحضير مغلي النعناع والذي يتكون من نعناع مفروم ليتم اضافته إلى 150 -170 مل من الماء المغلي، ويتم تركه ليوم على الأقل ويتم بعدها إضافة بضع ملاعق كبيرة من الجليسرين، ليتم بعدها اضافة ملعقتين كبيرتين من المغلي لبياض البيض المخفوق ويتم وضعه طبقة فوق طبقة ، بانتظار أولى الطبقات.قناع الباياغالبًا ما يتم إقران البابايا بالأناناس، وقد اكتسبت هذه الفواكه الاستوائية معًا سمعة كونها مقشرات ممتازة، مما يساعد البشرة على التخلص من خلايا الجلد الميتة واستعادة إشراقها المفقود. يشكل كلا المكونين أساس التقشير الإنزيمي الذي يحظى بشعبية متزايدة. لكن الخصائص المفيدة للبابايا لا تنتهي عند هذا الحد.المكون الرئيسي لمستخلص البابايا هو إنزيم البابين (المعروف أيضًا باسم الإنزيم)، والذي لديه القدرة على تدمير البروتينات.وبفضل هذه الميزة أصبح الغراء أحد المواد الفعالة الرئيسية في التقشير الإنزيمي. وإليك مدى فائدة هذه المادة لبشرة الوجه، في تقشير الخلايا الميتة وتنظيف الجلد وتبيضه والقدرة على تشديد المسام وتنعيم التجاعيد السطحية.نصائح لاستخدام الأقنعةللحصول على الفعالية القصوى لأي قناع ينصح بالقيام ببعض الإجراءات قبل وضعه على الوجه، وتتمثل هذه الاجراءات:

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