https://sputnikarabic.ae/20240210/رئيسة-المجر-تستقيل-من-منصبها-بعد-فضيحة-العفو-1085951459.html

رئيسة المجر تستقيل من منصبها بعد "فضيحة العفو"

رئيسة المجر تستقيل من منصبها بعد "فضيحة العفو"

أعلنت رئيسة المجر، كاتالين نوفاك، استقالتها من منصبها، معترفة بارتكابها خطأ، في نيسان/ أبريل 2023، عندما أصدرت عفوًا عن موظف سابق في دار أيتام، مدان بالتستر... 10.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-10T19:23+0000

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وقالت نوفاك، عبر شاشة قناة "إم 1" المجرية: "اليوم أخاطبكم للمرة الأخيرة كرئيسة للدولة. أتقدم باستقالتي من منصب رئيسة للجمهورية".وعقب إعلان نوفاك استقالتها، أعلنت وزيرة العدل السابقة، جوديت فارغا، استقالتها من عضوية البرلمان المجري، وانسحابها من الترشح لعضوية البرلمان الأوروبي.وأثارت فضيحة اعتداءات جنسية على أطفال ضجة كبيرة في المجر، وخاصة بعد قبول نوفاك التماسًا لإصدار عفو رئاسي عن نائب مدير دار لرعاية الأيتام، أُدين بالتستر على وقائع اعتداء جنسي على أطفال، ارتكبها مدير الدار.وأصدرت نوفاك العفو قبيل زيارة للبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى المجر في أبريل 2023، ومنذ ذلك الحين طالبت المعارضة المجرية نوفاك، بالاستقالة.

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