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رئيسة المجر تستقيل من منصبها بعد "فضيحة العفو"
رئيسة المجر تستقيل من منصبها بعد "فضيحة العفو"
أعلنت رئيسة المجر، كاتالين نوفاك، استقالتها من منصبها، معترفة بارتكابها خطأ، في نيسان/ أبريل 2023، عندما أصدرت عفوًا عن موظف سابق في دار أيتام، مدان بالتستر... 10.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-10T19:23+0000
2024-02-10T19:23+0000
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وقالت نوفاك، عبر شاشة قناة "إم 1" المجرية: "اليوم أخاطبكم للمرة الأخيرة كرئيسة للدولة. أتقدم باستقالتي من منصب رئيسة للجمهورية".وعقب إعلان نوفاك استقالتها، أعلنت وزيرة العدل السابقة، جوديت فارغا، استقالتها من عضوية البرلمان المجري، وانسحابها من الترشح لعضوية البرلمان الأوروبي.وأثارت فضيحة اعتداءات جنسية على أطفال ضجة كبيرة في المجر، وخاصة بعد قبول نوفاك التماسًا لإصدار عفو رئاسي عن نائب مدير دار لرعاية الأيتام، أُدين بالتستر على وقائع اعتداء جنسي على أطفال، ارتكبها مدير الدار.وأصدرت نوفاك العفو قبيل زيارة للبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى المجر في أبريل 2023، ومنذ ذلك الحين طالبت المعارضة المجرية نوفاك، بالاستقالة.
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العالم, المجر, أخبار العالم الآن
العالم, المجر, أخبار العالم الآن

رئيسة المجر تستقيل من منصبها بعد "فضيحة العفو"

19:23 GMT 10.02.2024
© AP Photo / Andrew Medichiniالرئيسة المجرية كاتالين نوفاك
الرئيسة المجرية كاتالين نوفاك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
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أعلنت رئيسة المجر، كاتالين نوفاك، استقالتها من منصبها، معترفة بارتكابها خطأ، في نيسان/ أبريل 2023، عندما أصدرت عفوًا عن موظف سابق في دار أيتام، مدان بالتستر على وقائع اعتداء الجنسي على أطفال، ارتكبها مدير الدار.
وقالت نوفاك، عبر شاشة قناة "إم 1" المجرية: "اليوم أخاطبكم للمرة الأخيرة كرئيسة للدولة. أتقدم باستقالتي من منصب رئيسة للجمهورية".
وعقب إعلان نوفاك استقالتها، أعلنت وزيرة العدل السابقة، جوديت فارغا، استقالتها من عضوية البرلمان المجري، وانسحابها من الترشح لعضوية البرلمان الأوروبي.
جنود من القوات المسلحة السويدية خلال المناورة العسكرية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2024
واشنطن تحذر من "نفاد صبرها" من تأخر المجر بالتصديق على عضوية السويد في الناتو
7 فبراير, 16:53 GMT
وأثارت فضيحة اعتداءات جنسية على أطفال ضجة كبيرة في المجر، وخاصة بعد قبول نوفاك التماسًا لإصدار عفو رئاسي عن نائب مدير دار لرعاية الأيتام، أُدين بالتستر على وقائع اعتداء جنسي على أطفال، ارتكبها مدير الدار.
وأصدرت نوفاك العفو قبيل زيارة للبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى المجر في أبريل 2023، ومنذ ذلك الحين طالبت المعارضة المجرية نوفاك، بالاستقالة.
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