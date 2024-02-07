https://sputnikarabic.ae/20240207/واشنطن-تحذر-من-نفاد-صبرها-من-تأخر-المجر-بالتصديق-على-عضوية-السويد-في-الناتو-1085852247.html

واشنطن تحذر من "نفاد صبرها" من تأخر المجر بالتصديق على عضوية السويد في الناتو

واشنطن تحذر من "نفاد صبرها" من تأخر المجر بالتصديق على عضوية السويد في الناتو

حذر مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، من أن الصبر الأمريكي "ليس بلا حدود"، وتتوقع واشنطن أن تصدق المجر على عضوية السويد في... 07.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-07T16:53+0000

2024-02-07T16:53+0000

2024-02-07T16:53+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

المجر

الناتو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1e/1085563165_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_76781231769290fc762627f72260c23f.jpg

وقال سوليفان في مؤتمر صحفي في مقر الناتو في بروكسل: "لن أقف هنا اليوم، وأدلي بتهديدات أو تكهنات محددة حول الخطوات التي يمكننا اتخاذها، ولكن بالطبع، صبرنا بشأن هذه المسألة ليس بلا حدود أيضا".ومن الجدير بالذكر أنه بعد أن سحبت تركيا اعتراضاتها على توسيع التحالف، تظل المجر الدولة الوحيدة التي لم تصدق بعد على الطلب السويدي.وأعربت واشنطن عن خيبة أملها حيال فشل البرلمان المجري، أمس الاثنين، في التصويت على قبول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب لعقد جلسة التصويت، بعد مقاطعة نواب أحزاب التحالف الحاكم إياها.وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، خلال مؤتمر صحفي: "نشعر بخيبة أمل لأن الحزب الحاكم أهدر فرصة التصويت من خلال مقاطعة الجلسة".وفشل البرلمان المجري، في وقت سابق من اليوم، في التصديق على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعد أن قاطعت الأحزاب الحاكمة، بأغلبية ثلثي الأصوات، الاجتماع الاستثنائي.وتقدمت فنلندا والسويد، في أيار/ مايو 2022، بطلبات للانضمام إلى الناتو، على خلفية الأحداث في أوكرانيا. وقد أصبحت فنلندا العضو 31 في التحالف، في 4 نيسان/ أبريل الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20240207/سوليفان-لا-بديل-عن-الإمداد-الأمريكي-لأوكرانيا-بالأسلحة-بما-في-ذلك-أنظمة-المدفعية-والدفاع-الجوي--1085850963.html

الولايات المتحدة الأمريكية

المجر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, المجر, الناتو