https://sputnikarabic.ae/20240207/واشنطن-تحذر-من-نفاد-صبرها-من-تأخر-المجر-بالتصديق-على-عضوية-السويد-في-الناتو-1085852247.html
واشنطن تحذر من "نفاد صبرها" من تأخر المجر بالتصديق على عضوية السويد في الناتو
واشنطن تحذر من "نفاد صبرها" من تأخر المجر بالتصديق على عضوية السويد في الناتو
حذر مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، من أن الصبر الأمريكي "ليس بلا حدود"، وتتوقع واشنطن أن تصدق المجر على عضوية السويد في... 07.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-07T16:53+0000
2024-02-07T16:53+0000
2024-02-07T16:53+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
المجر
الناتو
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وقال سوليفان في مؤتمر صحفي في مقر الناتو في بروكسل: "لن أقف هنا اليوم، وأدلي بتهديدات أو تكهنات محددة حول الخطوات التي يمكننا اتخاذها، ولكن بالطبع، صبرنا بشأن هذه المسألة ليس بلا حدود أيضا".ومن الجدير بالذكر أنه بعد أن سحبت تركيا اعتراضاتها على توسيع التحالف، تظل المجر الدولة الوحيدة التي لم تصدق بعد على الطلب السويدي.وأعربت واشنطن عن خيبة أملها حيال فشل البرلمان المجري، أمس الاثنين، في التصويت على قبول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب لعقد جلسة التصويت، بعد مقاطعة نواب أحزاب التحالف الحاكم إياها.وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، خلال مؤتمر صحفي: "نشعر بخيبة أمل لأن الحزب الحاكم أهدر فرصة التصويت من خلال مقاطعة الجلسة".وفشل البرلمان المجري، في وقت سابق من اليوم، في التصديق على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعد أن قاطعت الأحزاب الحاكمة، بأغلبية ثلثي الأصوات، الاجتماع الاستثنائي.وتقدمت فنلندا والسويد، في أيار/ مايو 2022، بطلبات للانضمام إلى الناتو، على خلفية الأحداث في أوكرانيا. وقد أصبحت فنلندا العضو 31 في التحالف، في 4 نيسان/ أبريل الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20240207/سوليفان-لا-بديل-عن-الإمداد-الأمريكي-لأوكرانيا-بالأسلحة-بما-في-ذلك-أنظمة-المدفعية-والدفاع-الجوي--1085850963.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, المجر, الناتو
الولايات المتحدة الأمريكية, المجر, الناتو
واشنطن تحذر من "نفاد صبرها" من تأخر المجر بالتصديق على عضوية السويد في الناتو
حذر مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، من أن الصبر الأمريكي "ليس بلا حدود"، وتتوقع واشنطن أن تصدق المجر على عضوية السويد في الناتو في أقرب وقت ممكن.
وقال سوليفان في مؤتمر صحفي في مقر الناتو في بروكسل: "لن أقف هنا اليوم، وأدلي بتهديدات أو تكهنات محددة حول الخطوات التي يمكننا اتخاذها، ولكن بالطبع، صبرنا بشأن هذه المسألة ليس بلا حدود أيضا".
وأضاف سوليفان أن الولايات المتحدة ستواصل "مراقبة الوضع عن كثب" وستسعى لـ"حلها البنّاء في المستقبل القريب جدا".
ومن الجدير بالذكر أنه بعد أن سحبت تركيا اعتراضاتها على توسيع التحالف، تظل المجر الدولة الوحيدة التي لم تصدق بعد على الطلب السويدي.
وأعربت واشنطن عن خيبة أملها حيال فشل البرلمان المجري
، أمس الاثنين، في التصويت على قبول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب لعقد جلسة التصويت، بعد مقاطعة نواب أحزاب التحالف الحاكم إياها.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، خلال مؤتمر صحفي: "نشعر بخيبة أمل لأن الحزب الحاكم أهدر فرصة التصويت من خلال مقاطعة الجلسة".
وفشل البرلمان المجري، في وقت سابق من اليوم، في التصديق على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعد أن قاطعت الأحزاب الحاكمة، بأغلبية ثلثي الأصوات، الاجتماع الاستثنائي.
وتقدمت فنلندا والسويد، في أيار/ مايو 2022، بطلبات للانضمام إلى الناتو
، على خلفية الأحداث في أوكرانيا. وقد أصبحت فنلندا العضو 31 في التحالف، في 4 نيسان/ أبريل الماضي.