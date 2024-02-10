https://sputnikarabic.ae/20240210/ضابط-إثيوبي-سابق-يوضح-الأهمية-العسكرية-للاتفاق-مع-أرض-الصومال-1085953131.html

ضابط إثيوبي سابق يوضح الأهمية العسكرية للاتفاق مع "أرض الصومال"

ضابط إثيوبي سابق يوضح الأهمية العسكرية للاتفاق مع "أرض الصومال"

قال كاساي تشيميدا، عميد سابق في الجيش الإثيوبي، إن مذكرة التفاهم التي وقعتها بلاده مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، ستلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الأمن... 10.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-10T20:28+0000

2024-02-10T20:28+0000

2024-02-10T20:28+0000

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار إثيوبيا

الصومال

الأخبار

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/1c/1064369550_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f2d64a3b0d70572d9436a2149ae9891a.jpg

ولفت إلى أن هناك محاولات لتقويض الاتفاق مع "أرض الصومال"، محذرًا من أن نجاح تلك المحاولات ستؤدي إلى تقويض أمن إثيوبيا الإقليمي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، اليوم السبت.وتابع تشيميدا: "يجب على إثيوبيا أن تؤكد التزامها بحفظ السلام في الصومال"، مؤكدًا أن تضحياتها في هذا المجال معروفة على نطاق واسع.وأكد آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، في وقت سابق، أن "أديس أبابا لا تريد الإضرار بالصوماليين ولا نريد أن نأخذ شيئًا بدون رضا كما أنها لا تريد المساس بسيادة أي دولة".وتابع: "نريد الوصول إلى البحر لأن هذا الأمر مسألة وجودية بالنسبة لـ 120 مليون إثيوبي يريدون تحقيق التنمية بالتعاون مع الجميع".يذكر أنه في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، وقعت إثيوبيا اتفاقًا مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، يمنحها فرصة الوصول إلى البحر الأحمر، دون الرجوع إلى مقديشو، التي وصفت ذلك بـ"الانتهاك غير القانوني"، وأصدرت قرارًا يلغي الاتفاقية، متعهدة بحماية سيادة البلاد ضد أي انتهاك.

https://sputnikarabic.ae/20240208/بعد-خطوة-مماثلة-مع-مصر-الصومال-يبحث-تعزيز-التعاون-الدفاعي-مع-تركيا-1085883568.html

https://sputnikarabic.ae/20240208/آبي-أحمد-آلاف-الإثيوبيين-فقدوا-أرواحهم-من-أجل-الصومال-1085884659.html

الصومال

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إثيوبيا, الصومال, الأخبار