https://sputnikarabic.ae/20240210/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-لا-توجد-أي-فرصة-لدى-قواتنا-للنصر-1085953384.html
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: لا توجد أي فرصة لدى قواتنا للنصر
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: لا توجد أي فرصة لدى قواتنا للنصر
صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على تغيير الوضع على الجبهة، بغض النظر عن التعيينات الجديدة... 10.02.2024, سبوتنيك عربي
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وقال سوسكين، على موقع "يوتيوب": "نظام زيلينسكي لا يستطيع فعل أي شيء، سوف يغيرون هؤلاء القادة، ولكن هذا لا ينتج عنه أي شيء، لا توجد طريقة للنصر، في الحقيقة لا توجد. وكل يوم هناك موت المزيد من الناس".وأشار سوسكين إلى أن كييف يجب أن تخرج من تحت الهجوم وتبدأ مفاوضات السلام، بسبب عدم وجود أي إيجابية على خط المواجهة.وختم بالقول: "لا يوجد مال ولا أسلحة ولا يوجد أشخاص مستعدون للموت من أجل مصالح سيرسكي وغيره من الناس، فهل أنتم بحاجة إلى حرب أهلية؟".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240210/الجيش-الروسي-يوجه-31-ضربة-استراتيجية-على-منشآت-أوكرانية-عاجل-1085939545.html
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مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: لا توجد أي فرصة لدى قواتنا للنصر
20:42 GMT 10.02.2024 (تم التحديث: 20:43 GMT 10.02.2024)
صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على تغيير الوضع على الجبهة، بغض النظر عن التعيينات الجديدة في القوات الأوكرانية من قبل الرئيس فلاديمير زيلينسكي.
وقال سوسكين، على موقع "يوتيوب": "نظام زيلينسكي لا يستطيع فعل أي شيء، سوف يغيرون هؤلاء القادة، ولكن هذا لا ينتج عنه أي شيء، لا توجد طريقة للنصر، في الحقيقة لا توجد. وكل يوم هناك موت المزيد من الناس".
وأوضح سوسكين بأن زيلينسكي تفاخر فقط بالنجاحات الوهمية في البحر الأسود، وفيما يتعلق بصفقة الحبوب، لكن الحدود مع بولندا لا تزال مغلقة.
وأشار سوسكين إلى أن كييف يجب أن تخرج من تحت الهجوم وتبدأ مفاوضات السلام، بسبب عدم وجود أي إيجابية على خط المواجهة.
وختم بالقول: "لا يوجد مال ولا أسلحة ولا يوجد أشخاص مستعدون للموت من أجل مصالح سيرسكي وغيره من الناس، فهل أنتم بحاجة إلى حرب أهلية؟".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.