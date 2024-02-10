عربي
https://sputnikarabic.ae/20240210/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-لا-توجد-أي-فرصة-لدى-قواتنا-للنصر-1085953384.html
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: لا توجد أي فرصة لدى قواتنا للنصر
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: لا توجد أي فرصة لدى قواتنا للنصر
صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على تغيير الوضع على الجبهة، بغض النظر عن التعيينات الجديدة... 10.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-10T20:42+0000
2024-02-10T20:43+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/08/1082936884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c64a846de86ddb7776f788461938166.jpg
وقال سوسكين، على موقع "يوتيوب": "نظام زيلينسكي لا يستطيع فعل أي شيء، سوف يغيرون هؤلاء القادة، ولكن هذا لا ينتج عنه أي شيء، لا توجد طريقة للنصر، في الحقيقة لا توجد. وكل يوم هناك موت المزيد من الناس".وأشار سوسكين إلى أن كييف يجب أن تخرج من تحت الهجوم وتبدأ مفاوضات السلام، بسبب عدم وجود أي إيجابية على خط المواجهة.وختم بالقول: "لا يوجد مال ولا أسلحة ولا يوجد أشخاص مستعدون للموت من أجل مصالح سيرسكي وغيره من الناس، فهل أنتم بحاجة إلى حرب أهلية؟".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240210/الجيش-الروسي-يوجه-31-ضربة-استراتيجية-على-منشآت-أوكرانية-عاجل-1085939545.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/08/1082936884_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_1f5868b6ad69c02f1e9ab2390a2b47c3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا

مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: لا توجد أي فرصة لدى قواتنا للنصر

20:42 GMT 10.02.2024 (تم التحديث: 20:43 GMT 10.02.2024)
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى "جبل نوفوروسيسك" الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى جبل نوفوروسيسك الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2024
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على تغيير الوضع على الجبهة، بغض النظر عن التعيينات الجديدة في القوات الأوكرانية من قبل الرئيس فلاديمير زيلينسكي.
وقال سوسكين، على موقع "يوتيوب": "نظام زيلينسكي لا يستطيع فعل أي شيء، سوف يغيرون هؤلاء القادة، ولكن هذا لا ينتج عنه أي شيء، لا توجد طريقة للنصر، في الحقيقة لا توجد. وكل يوم هناك موت المزيد من الناس".

وأوضح سوسكين بأن زيلينسكي تفاخر فقط بالنجاحات الوهمية في البحر الأسود، وفيما يتعلق بصفقة الحبوب، لكن الحدود مع بولندا لا تزال مغلقة.

وأشار سوسكين إلى أن كييف يجب أن تخرج من تحت الهجوم وتبدأ مفاوضات السلام، بسبب عدم وجود أي إيجابية على خط المواجهة.
فريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يوجه 31 ضربة استراتيجية على منشآت أوكرانية
12:11 GMT
وختم بالقول: "لا يوجد مال ولا أسلحة ولا يوجد أشخاص مستعدون للموت من أجل مصالح سيرسكي وغيره من الناس، فهل أنتم بحاجة إلى حرب أهلية؟".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... "حزب الله" يقصف 8 أهداف للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية07:21 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:45 GMTЗенитно-артиллерийский комплекс С-60 на базе автомобиля Камаз разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения выполняет боевое задание - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:59 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... نتنياهو يكلف الجيش بإعداد خطة لإجلاء سكان رفح .. فيديو وصور8 فبراير, 22:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала