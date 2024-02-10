https://sputnikarabic.ae/20240210/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-لا-توجد-أي-فرصة-لدى-قواتنا-للنصر-1085953384.html

مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: لا توجد أي فرصة لدى قواتنا للنصر

مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: لا توجد أي فرصة لدى قواتنا للنصر

صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على تغيير الوضع على الجبهة، بغض النظر عن التعيينات الجديدة... 10.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-10T20:42+0000

2024-02-10T20:42+0000

2024-02-10T20:43+0000

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار أوكرانيا

روسيا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/08/1082936884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c64a846de86ddb7776f788461938166.jpg

وقال سوسكين، على موقع "يوتيوب": "نظام زيلينسكي لا يستطيع فعل أي شيء، سوف يغيرون هؤلاء القادة، ولكن هذا لا ينتج عنه أي شيء، لا توجد طريقة للنصر، في الحقيقة لا توجد. وكل يوم هناك موت المزيد من الناس".وأشار سوسكين إلى أن كييف يجب أن تخرج من تحت الهجوم وتبدأ مفاوضات السلام، بسبب عدم وجود أي إيجابية على خط المواجهة.وختم بالقول: "لا يوجد مال ولا أسلحة ولا يوجد أشخاص مستعدون للموت من أجل مصالح سيرسكي وغيره من الناس، فهل أنتم بحاجة إلى حرب أهلية؟".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240210/الجيش-الروسي-يوجه-31-ضربة-استراتيجية-على-منشآت-أوكرانية-عاجل-1085939545.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا