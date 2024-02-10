https://sputnikarabic.ae/20240210/هجوم-صاروخي-يستهدف-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-حقل-العمر-للنفط-شرقي-سوريا-1085949571.html
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" للنفط شرقي سوريا
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" للنفط شرقي سوريا
بعد حوالي ساعة على استهداف قاعدته في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي، هاجم سرب من الطائرات المسيرة الجيش الأمريكي في قاعدة حقل نفط "العمر"، في ريف دير الزور شرقي... 10.02.2024, سبوتنيك عربي
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وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، إن أصوات انفجارات عنيفة سُمع دويها من داخل قاعدة الجيش الأمريكي في حقل نفط "العمر" في ريف المحافظة الشمالي، ناجمة عن استهدافها بسرب من الطائرات المسيرة، وحققت إصابات مباشرة.وأضاف المراسل أن الطائرات المسيرة ضربت ما يسمى "القرية الخضراء" التي يتخذها الجيش الأمريكي مقرًا سكنيًا لجنوده وضباطه العاملين في الحقل النفطي.ويأتي الهجوم على قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" في ريف دير الزور الشرقي، بعد نحو ساعة من هجوم مماثل شنته ثلاث طائرات مسيرة على قاعدته في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي، في ريف المحافظة الشمالي.وقال مراسل "سبوتنيك" إن القاعدة الأمريكية في حقل ومعمل غاز "كونيكو" للغاز شمالي دير الزور، تعرضت، مساء اليوم السبت 10 شباط / فبراير، لهجوم عبر دفعتين، الأولى عبر طائرات مسيرة، والثانية عبر رشقة صاروخية.
https://sputnikarabic.ae/20240210/رشقة-صاروخية-تضرب-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-حقل-غاز-كونيكو-شرقي-سوريا-1085947843.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" للنفط شرقي سوريا
حصري
بعد حوالي ساعة على استهداف قاعدته في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي، هاجم سرب من الطائرات المسيرة الجيش الأمريكي في قاعدة حقل نفط "العمر"، في ريف دير الزور شرقي سوريا، مساء اليوم السبت.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، إن أصوات انفجارات عنيفة سُمع دويها من داخل قاعدة الجيش الأمريكي في حقل نفط "العمر" في ريف المحافظة الشمالي، ناجمة عن استهدافها بسرب من الطائرات المسيرة، وحققت إصابات مباشرة.
وأضاف المراسل أن الطائرات المسيرة ضربت ما يسمى "القرية الخضراء" التي يتخذها الجيش الأمريكي مقرًا سكنيًا لجنوده وضباطه العاملين في الحقل النفطي.
ويأتي الهجوم على قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" في ريف دير الزور الشرقي، بعد نحو ساعة من هجوم مماثل شنته ثلاث طائرات مسيرة على قاعدته في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي، في ريف المحافظة الشمالي.
وقال مراسل "سبوتنيك" إن القاعدة الأمريكية في حقل ومعمل غاز "كونيكو" للغاز شمالي دير الزور، تعرضت، مساء اليوم السبت 10 شباط / فبراير، لهجوم عبر دفعتين، الأولى عبر طائرات مسيرة، والثانية عبر رشقة صاروخية.