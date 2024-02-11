https://sputnikarabic.ae/20240211/ترامب-سأشجع-روسيا-على-فعل-ما-يحلو-لها-بأي-دولة-تابعة-لـالناتو-لا-تدفع-ما-يكفي-فيديو-1085956964.html

ترامب: سأشجع روسيا على فعل ما يحلو لها بأي دولة تابعة لـ"الناتو" لا تدفع ما يكفي.. فيديو

ترامب: سأشجع روسيا على فعل ما يحلو لها بأي دولة تابعة لـ"الناتو" لا تدفع ما يكفي.. فيديو

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، المرشح المحتمل للبيت الأبيص في 2024، أنه "سيشجع" روسيا على مهاجمة أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذين لم يفوا... 11.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-11T06:39+0000

2024-02-11T06:39+0000

2024-02-11T06:39+0000

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وخلال تجمع انتخابي بولاية كارولينا الجنوبية، أمس السبت، روى ترامب للحاضرين محادثة دارت بينه وبين رئيس دولة في اجتماع غير محدد لحلف شمال الأطلسي.وبينما يناقش المشرعون الأمريكيون تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا، قبل الذكرى السنوية الثانية للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قال الرئيس الأمريكي السابق مرارا وتكرارا، إنه "من غير العادل إلزام الولايات المتحدة بالدفاع عن الدول الثلاثين الأخرى الأعضاء في "الناتو".تأتي أحدث تصريحات من ترامب، بعد أن رفض الجمهوريون في مجلس الشيوخ، يوم الأربعاء الماضي، مشروع قانون من الحزبين، كان سيتضمن تمويلا جديدا تشتد الحاجة إليه لأوكرانيا، بالإضافة إلى مساعدة لحليفتها إسرائيل، إلى جانب إصلاحات لمعالجة أزمة الحدود بين أمريكا والمكسيك.وفي رده على تصريحات ترامب أمس السبت، وصف المتحدث باسم البيت الأبيض، أندرو بيتس، حديثه بأنه "أمر مروع ومضطرب"، ويعرض الأمن القومي الأمريكي والاستقرار العالمي واقتصادنا في الداخل للخطر".ويواجه الرئيس السابق دونالد ترامب أمام المحاكم الأمريكية عددا من التهم، منها حيازة وثائق سرية والتدخل في نتائج انتخابات 2020 الرئاسية، والرشوة خلال الحملة الانتخابية وغيرها من القضايا.

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دونالد ترامب, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن