https://sputnikarabic.ae/20240211/ترامب-يتعهد-في-حال-فوزه-بانتخابات-الرئاسة-بالقيام-بعملية-ترحيل-ضخمة-للمهاجرين-1085955835.html

ترامب يتعهد في حال فوزه بانتخابات الرئاسة بالقيام بعملية ترحيل ضخمة للمهاجرين

ترامب يتعهد في حال فوزه بانتخابات الرئاسة بالقيام بعملية ترحيل ضخمة للمهاجرين

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه سيقود عملية ترحيل ضخمة للمهاجرين منذ اليوم الأول له في البيت الأبيض حال أعيد انتخابه مجددا. 11.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-11T03:18+0000

2024-02-11T03:18+0000

2024-02-11T03:18+0000

ترامب

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في الوقت نفسه رحب ترامب برفض مشروع قانون الهجرةحيث قال وسط حشد من أنصاره، "دعونا لا ننسى أننا حققنا هذا الأسبوع أيضا انتصارا كبيرا يجب على جميع المحافظين الاحتفال به. لقد سحقنا المشروع الكارثي لهذا المحتال جو بايدن. المجموعة بكاملها أدت عملا رائعا في الكونغرس. لقد سحقناه".وتحت ضغط من ترامب، يبدو أن المشرعين الجمهوريين قرروا منع أي إصلاح لسياسة الهجرة قبل الانتخابات الرئاسية.ووضع ترامب قضية الهجرة في مقدم شعارات عودته إلى البيت الأبيض، محذراً من الوضع على الحدود التي يسهل اختراقها، حيث حذر في وقت سابق من هجوم إرهابي ربما يقع على يد أحد المهاجرين.

https://sputnikarabic.ae/20240210/ترامب-ساخرا-من-بايدن-ربما-لا-يدرك-أنه-لا-يزال-على-قيد-الحياة-1085931901.html

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