https://sputnikarabic.ae/20240210/ترامب-ساخرا-من-بايدن-ربما-لا-يدرك-أنه-لا-يزال-على-قيد-الحياة-1085931901.html
ترامب ساخرا من بايدن: ربما لا يدرك أنه لا يزال على قيد الحياة
ترامب ساخرا من بايدن: ربما لا يدرك أنه لا يزال على قيد الحياة
سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من الرئيس الحالي جو بايدن، مشيرا إلى أنه قد لا يدرك أنه لا يزال على قيد الحياة. 10.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-10T07:44+0000
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وقال ترامب: "إذا لم تتم مقاضاته بالاحتفاظ بوثائق سرية بسبب ضعف ذاكرته، فهذا أمر متروك لهم، ولكن لا يمكن مقاضاتي أنا أيضًا. هذا ليس أكثر من مقاضاة انتقائية لخصم بايدن السياسي، أنا".وكان ترامب يتحدث عن القرار الأخير الذي أصدره المدعي الخاص الذي يحقق في تخزين بايدن لوثائق سرية بشكل غير لائق. وشدد الرئيس السابق على أن خليفته قام بتخزين المواد السرية لسنوات في صناديق من الورق المقوى في مرآب خلف باب عادي، في الوقت الذي كان فيه ترامب نفسه تحت حراسة جهاز الخدمة السرية بعد الرئاسة، وكانت الوثائق محفوظة في غرف مغلقة بشكل آمن.وكان المدعي العام، روبرت هور، المختص بقضية العثور على وثائق سرية عام 2022 في مكتب قديم للرئيس بايدن تحمل علامة "سرية للغاية" يعود تاريخها إلى الفترة التي كان فيها الرئيس الحالي نائبا للرئيس باراك أوباما، خلص في تقريره إلى أن "لائحة الاتهام بحق بايدن لن تكون مبررة"، واصفا بايدن بأنه "رجل مسن صاحب ذاكرة سيئة".ويواجه الرئيس السابق دونالد ترامب أمام المحاكم الأمريكية عددا من التهم، منها حيازة وثائق سرية والتدخل في نتائج انتخابات 2020 الرئاسية، والرشوة خلال الحملة الانتخابية وغيرها من القضايا.بايدن يلتقي برئيس توفي قبل 30 عاما... خطأ جديد للرئيس الأمريكي... فيديوبينما كانت زلة اللسان السابقة لبايدن عندما اختلط عليه الأمر بين زعيمة أوروبية وسلفها المتوفى، فقد صرّح بأنه التقى المستشار الألماني، هيلموت كول، الذي توفي عام 2017، بدلا من أنجيلا ميركل.ويذكر أنه في وقت سابق، ذكر بايدن أنه تحدث إلى الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران، بدلا من إيمانويل ماكرون، عندما أشار في حديثه إلى قمة مجموعة السبع نفسها، التي عُقدت في يونيو/ حزيران 2021.
https://sputnikarabic.ae/20240206/محكمة-ترامب-ليس-محصن-قضائيا-في-قضية-التدخل-في-انتخابات-2020-1085814026.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب ساخرا من بايدن: ربما لا يدرك أنه لا يزال على قيد الحياة
سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من الرئيس الحالي جو بايدن، مشيرا إلى أنه قد لا يدرك أنه لا يزال على قيد الحياة.
وقال ترامب: "إذا لم تتم مقاضاته بالاحتفاظ بوثائق سرية بسبب ضعف ذاكرته، فهذا أمر متروك لهم، ولكن لا يمكن مقاضاتي أنا أيضًا. هذا ليس أكثر من مقاضاة انتقائية لخصم بايدن السياسي، أنا".
وأضاف: "لا أعرف ما إذا كان بايدن متورطًا لأنني لا أعتقد أنه يعرف (أنه) على قيد الحياة. لكن هؤلاء أشخاص أشرار وأذكياء للغاية يحيطون بمكان عمله".
وكان ترامب يتحدث عن القرار الأخير الذي أصدره المدعي الخاص الذي يحقق في تخزين بايدن لوثائق سرية بشكل غير لائق. وشدد الرئيس السابق على أن خليفته قام بتخزين المواد السرية لسنوات في صناديق من الورق المقوى في مرآب خلف باب عادي، في الوقت الذي كان فيه ترامب نفسه تحت حراسة جهاز الخدمة السرية بعد الرئاسة، وكانت الوثائق محفوظة في غرف مغلقة بشكل آمن.
وكان المدعي العام، روبرت هور، المختص بقضية العثور على وثائق سرية عام 2022 في مكتب قديم للرئيس بايدن تحمل علامة "سرية للغاية" يعود تاريخها إلى الفترة التي كان فيها الرئيس الحالي نائبا للرئيس باراك أوباما، خلص في تقريره إلى أن "لائحة الاتهام بحق بايدن لن تكون مبررة"، واصفا بايدن بأنه "رجل مسن صاحب ذاكرة سيئة".
ويواجه الرئيس السابق دونالد ترامب أمام المحاكم الأمريكية عددا من التهم، منها حيازة وثائق سرية والتدخل في نتائج انتخابات 2020 الرئاسية، والرشوة خلال الحملة الانتخابية وغيرها من القضايا.
وفي وقت سابق، ظهر بايدن في فيديو أثناء حديثه عن أزمة غزة، وقد دعا نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بأنه "رئيس المكسيك"، في ثالث زلة لسان خلال أقل من أسبوع.
بينما كانت زلة اللسان السابقة لبايدن عندما اختلط عليه الأمر بين زعيمة أوروبية وسلفها المتوفى، فقد صرّح بأنه التقى المستشار الألماني، هيلموت كول، الذي توفي عام 2017، بدلا من أنجيلا ميركل.
ويذكر أنه في وقت سابق، ذكر بايدن أنه تحدث إلى الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران، بدلا من إيمانويل ماكرون، عندما أشار في حديثه إلى قمة مجموعة السبع نفسها، التي عُقدت في يونيو/ حزيران 2021.