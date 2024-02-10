عربي
https://sputnikarabic.ae/20240210/ترامب-ساخرا-من-بايدن-ربما-لا-يدرك-أنه-لا-يزال-على-قيد-الحياة-1085931901.html
ترامب ساخرا من بايدن: ربما لا يدرك أنه لا يزال على قيد الحياة
ترامب ساخرا من بايدن: ربما لا يدرك أنه لا يزال على قيد الحياة
سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من الرئيس الحالي جو بايدن، مشيرا إلى أنه قد لا يدرك أنه لا يزال على قيد الحياة. 10.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-10T07:44+0000
2024-02-10T07:44+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084292523_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_34e240dfc4961c0d30b6e63ea4d7f984.jpg
وقال ترامب: "إذا لم تتم مقاضاته بالاحتفاظ بوثائق سرية بسبب ضعف ذاكرته، فهذا أمر متروك لهم، ولكن لا يمكن مقاضاتي أنا أيضًا. هذا ليس أكثر من مقاضاة انتقائية لخصم بايدن السياسي، أنا".وكان ترامب يتحدث عن القرار الأخير الذي أصدره المدعي الخاص الذي يحقق في تخزين بايدن لوثائق سرية بشكل غير لائق. وشدد الرئيس السابق على أن خليفته قام بتخزين المواد السرية لسنوات في صناديق من الورق المقوى في مرآب خلف باب عادي، في الوقت الذي كان فيه ترامب نفسه تحت حراسة جهاز الخدمة السرية بعد الرئاسة، وكانت الوثائق محفوظة في غرف مغلقة بشكل آمن.وكان المدعي العام، روبرت هور، المختص بقضية العثور على وثائق سرية عام 2022 في مكتب قديم للرئيس بايدن تحمل علامة "سرية للغاية" يعود تاريخها إلى الفترة التي كان فيها الرئيس الحالي نائبا للرئيس باراك أوباما، خلص في تقريره إلى أن "لائحة الاتهام بحق بايدن لن تكون مبررة"، واصفا بايدن بأنه "رجل مسن صاحب ذاكرة سيئة".ويواجه الرئيس السابق دونالد ترامب أمام المحاكم الأمريكية عددا من التهم، منها حيازة وثائق سرية والتدخل في نتائج انتخابات 2020 الرئاسية، والرشوة خلال الحملة الانتخابية وغيرها من القضايا.بايدن يلتقي برئيس توفي قبل 30 عاما... خطأ جديد للرئيس الأمريكي... فيديوبينما كانت زلة اللسان السابقة لبايدن عندما اختلط عليه الأمر بين زعيمة أوروبية وسلفها المتوفى، فقد صرّح بأنه التقى المستشار الألماني، هيلموت كول، الذي توفي عام 2017، بدلا من أنجيلا ميركل.ويذكر أنه في وقت سابق، ذكر بايدن أنه تحدث إلى الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران، بدلا من إيمانويل ماكرون، عندما أشار في حديثه إلى قمة مجموعة السبع نفسها، التي عُقدت في يونيو/ حزيران 2021.
https://sputnikarabic.ae/20240206/محكمة-ترامب-ليس-محصن-قضائيا-في-قضية-التدخل-في-انتخابات-2020-1085814026.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084292523_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_efddcc568f18ad7da5a42425ccbc6a76.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ترامب ساخرا من بايدن: ربما لا يدرك أنه لا يزال على قيد الحياة

07:44 GMT 10.02.2024
© AP Photo / Godofredo A. Vásquezالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2024
© AP Photo / Godofredo A. Vásquez
تابعنا عبر
سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من الرئيس الحالي جو بايدن، مشيرا إلى أنه قد لا يدرك أنه لا يزال على قيد الحياة.
وقال ترامب: "إذا لم تتم مقاضاته بالاحتفاظ بوثائق سرية بسبب ضعف ذاكرته، فهذا أمر متروك لهم، ولكن لا يمكن مقاضاتي أنا أيضًا. هذا ليس أكثر من مقاضاة انتقائية لخصم بايدن السياسي، أنا".

وأضاف: "لا أعرف ما إذا كان بايدن متورطًا لأنني لا أعتقد أنه يعرف (أنه) على قيد الحياة. لكن هؤلاء أشخاص أشرار وأذكياء للغاية يحيطون بمكان عمله".

وكان ترامب يتحدث عن القرار الأخير الذي أصدره المدعي الخاص الذي يحقق في تخزين بايدن لوثائق سرية بشكل غير لائق. وشدد الرئيس السابق على أن خليفته قام بتخزين المواد السرية لسنوات في صناديق من الورق المقوى في مرآب خلف باب عادي، في الوقت الذي كان فيه ترامب نفسه تحت حراسة جهاز الخدمة السرية بعد الرئاسة، وكانت الوثائق محفوظة في غرف مغلقة بشكل آمن.
وكان المدعي العام، روبرت هور، المختص بقضية العثور على وثائق سرية عام 2022 في مكتب قديم للرئيس بايدن تحمل علامة "سرية للغاية" يعود تاريخها إلى الفترة التي كان فيها الرئيس الحالي نائبا للرئيس باراك أوباما، خلص في تقريره إلى أن "لائحة الاتهام بحق بايدن لن تكون مبررة"، واصفا بايدن بأنه "رجل مسن صاحب ذاكرة سيئة".
الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي لعام 2024، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2024
محكمة: ترامب ليس محصن قضائيا في قضية التدخل في انتخابات 2020
6 فبراير, 16:07 GMT
ويواجه الرئيس السابق دونالد ترامب أمام المحاكم الأمريكية عددا من التهم، منها حيازة وثائق سرية والتدخل في نتائج انتخابات 2020 الرئاسية، والرشوة خلال الحملة الانتخابية وغيرها من القضايا.

وفي وقت سابق، ظهر بايدن في فيديو أثناء حديثه عن أزمة غزة، وقد دعا نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بأنه "رئيس المكسيك"، في ثالث زلة لسان خلال أقل من أسبوع.

بايدن يلتقي برئيس توفي قبل 30 عاما... خطأ جديد للرئيس الأمريكي... فيديو
بينما كانت زلة اللسان السابقة لبايدن عندما اختلط عليه الأمر بين زعيمة أوروبية وسلفها المتوفى، فقد صرّح بأنه التقى المستشار الألماني، هيلموت كول، الذي توفي عام 2017، بدلا من أنجيلا ميركل.
ويذكر أنه في وقت سابق، ذكر بايدن أنه تحدث إلى الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران، بدلا من إيمانويل ماكرون، عندما أشار في حديثه إلى قمة مجموعة السبع نفسها، التي عُقدت في يونيو/ حزيران 2021.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... "حزب الله" يقصف 8 أهداف للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية07:21 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:45 GMTЗенитно-артиллерийский комплекс С-60 на базе автомобиля Камаз разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения выполняет боевое задание - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:59 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... نتنياهو يكلف الجيش بإعداد خطة لإجلاء سكان رفح .. فيديو وصور8 فبراير, 22:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала