https://sputnikarabic.ae/20240211/محلل-أمريكي-إقالة-زالوجني-علامة-على-خسارة-أوكرانيا-1085966216.html
محلل أمريكي: إقالة زالوجني علامة على خسارة أوكرانيا
محلل أمريكي: إقالة زالوجني علامة على خسارة أوكرانيا
صرح المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، جورج بيبي، بأن قرار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بإقالة فاليري زالوجني، من منصب قيادة القوات... 11.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-11T13:20+0000
2024-02-11T13:20+0000
2024-02-11T13:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال بيبي: "إقالة القائد الأعلى للجيش أثناء الحرب علامة على الفشل. وهذا ما تفعله الدول عندما تخسر".ووفقا له، فإن إقالة زالوجني، تُخاطر بإثارة أزمة سياسية أوسع نطاقا في أوكرانيا.وأشار بيبي، في مقابلة مع "نيوزويك"، إلى أن كييف تحتاج إلى مساعدة الولايات المتحدة لمنع "انهيارها".وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم الخميس الماضي، استقالة زالوجني وتعيين ألكسندر سيرسكي، الذي كان يقود القوات البرية سابقًا، مكانه.ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، التقى زيلينسكي، في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، مع زالوجني، ودعاه إلى الاستقالة طوعًا وتولي منصب المستشار.جنرال إيطالي: القوات المسلحة الأوكرانية ترى أن أوامر زيلينسكي والجيش مختلفةوبدورها، زعمت مجلة "إيكونوميست"، أن زالوجني، عُرض عليه منصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع، لكنه رفض، وأفادت أيضًا بأن رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، تم ترشيحه لمنصب القائد الأعلى، لكنه رفض أيضًا في اللحظة الأخيرة.
https://sputnikarabic.ae/20240211/زيلينسكي-يواجه-فوضى-سياسية-وعسكرية-في-البلاد-1085965608.html
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محلل أمريكي: إقالة زالوجني علامة على خسارة أوكرانيا
13:20 GMT 11.02.2024 (تم التحديث: 13:25 GMT 11.02.2024)
صرح المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، جورج بيبي، بأن قرار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بإقالة فاليري زالوجني، من منصب قيادة القوات المسلحة الأوكرانية، يشير إلى خسارة أوكرانيا في الصراع ضد روسيا.
وقال بيبي: "إقالة القائد الأعلى للجيش أثناء الحرب علامة على الفشل. وهذا ما تفعله الدول عندما تخسر".
ووفقا له، فإن إقالة زالوجني، تُخاطر بإثارة أزمة سياسية أوسع نطاقا في أوكرانيا.
وأضاف: "قرار زيلينسكي، محفوف بالمخاطر للغاية. لا يمكن لأي قائد جديد ولا دفعة من المساعدات العسكرية أن تبطل الحقيقة الصعبة. أوكرانيا تفتقر إلى الأشخاص والأسلحة والقدرات الاقتصادية اللازمة لتحمل حرب استنزاف ضد روسيا".
وأشار بيبي، في مقابلة مع "نيوزويك"، إلى أن كييف تحتاج إلى مساعدة الولايات المتحدة لمنع "انهيارها".
وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم الخميس الماضي، استقالة زالوجني وتعيين ألكسندر سيرسكي، الذي كان يقود القوات البرية سابقًا، مكانه.
ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، التقى زيلينسكي، في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، مع زالوجني، ودعاه إلى الاستقالة طوعًا وتولي منصب المستشار.
وبدورها، زعمت مجلة "إيكونوميست"، أن زالوجني، عُرض عليه منصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع، لكنه رفض، وأفادت أيضًا بأن رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، تم ترشيحه لمنصب القائد الأعلى، لكنه رفض أيضًا في اللحظة الأخيرة.