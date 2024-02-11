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Военнослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240211/وكالات-تكشف-عن-المهمة-الرئيسية-التي-حددها-زيلينسكي-للقائد-الجديد-للقوات-الأوكرانية-1085962632.html
وكالات تكشف عن المهمة الرئيسية التي حددها زيلينسكي للقائد الجديد للقوات الأوكرانية
وكالات تكشف عن المهمة الرئيسية التي حددها زيلينسكي للقائد الجديد للقوات الأوكرانية
أفادت شبكة أمريكية، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، طلب من القائد العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، بتجنب حالة الركود على الجبهة. 11.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-11T10:38+0000
2024-02-11T10:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الشبكة: "القيادة السياسية الأوكرانية تمارس ضغوطًا على سيرسكي، لوضع خطة جديدة لتجنب الركود في ساحة المعركة، مع عدم الحاجة إلى عدد كبير جدا من المجندين الجدد تزامنا مع وصول مشروع قانون التعبئة الجديد إلى البرلمان".وأشارت إلى أنه بغض النظر عن عدد الجنود الذين يطلبهم سيرسكي في النهاية، فإن القوات المسلحة الروسية سوف يفوقها عدد.وبحسب شبكة "سي إن إن" فإن المتحدثين باسم الجيش، يقولون إن الجيش الأوكراني يفتقر للأسحلة والذخيرة.وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم الخميس الماضي، استقالة زالوجني وتعيين سيرسكي، الذي كان يقود القوات البرية سابقًا، مكانه.ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، التقى زيلينسكي، في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، مع زالوجني ودعاه إلى الاستقالة طوعًا وتولي منصب المستشار.مسؤول أوكراني: 4 جنرالات قد يطيحون بزيلينسكي للتوصل لهدنة مع روسياوبدورها، زعمت مجلة "إيكونوميست" أن زالوجني عُرض عليه منصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع، لكنه رفض، وأفادت أيضًا أن رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، تم ترشيحه لمنصب القائد الأعلى، لكنه رفض أيضًا في اللحظة الأخيرة.
https://sputnikarabic.ae/20240211/رئيس-وزراء-أوكرانيا-الأسبق-يتحدث-عما-يخيف-تلاميذ-المدارس-الأوكرانية-1085961286.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

وكالات تكشف عن المهمة الرئيسية التي حددها زيلينسكي للقائد الجديد للقوات الأوكرانية

10:38 GMT 11.02.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernovالجيش الاوكراني على شاطئ نهر دنيبرو
الجيش الاوكراني على شاطئ نهر دنيبرو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernov
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أفادت شبكة أمريكية، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، طلب من القائد العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، بتجنب حالة الركود على الجبهة.
وقالت الشبكة: "القيادة السياسية الأوكرانية تمارس ضغوطًا على سيرسكي، لوضع خطة جديدة لتجنب الركود في ساحة المعركة، مع عدم الحاجة إلى عدد كبير جدا من المجندين الجدد تزامنا مع وصول مشروع قانون التعبئة الجديد إلى البرلمان".
وأشارت إلى أنه بغض النظر عن عدد الجنود الذين يطلبهم سيرسكي في النهاية، فإن القوات المسلحة الروسية سوف يفوقها عدد.
وبحسب شبكة "سي إن إن" فإن المتحدثين باسم الجيش، يقولون إن الجيش الأوكراني يفتقر للأسحلة والذخيرة.
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس وزراء أوكرانيا الأسبق يتحدث عما يخيف تلاميذ المدارس الأوكرانية
09:28 GMT
وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم الخميس الماضي، استقالة زالوجني وتعيين سيرسكي، الذي كان يقود القوات البرية سابقًا، مكانه.
ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، التقى زيلينسكي، في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، مع زالوجني ودعاه إلى الاستقالة طوعًا وتولي منصب المستشار.
مسؤول أوكراني: 4 جنرالات قد يطيحون بزيلينسكي للتوصل لهدنة مع روسيا
وبدورها، زعمت مجلة "إيكونوميست" أن زالوجني عُرض عليه منصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع، لكنه رفض، وأفادت أيضًا أن رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، تم ترشيحه لمنصب القائد الأعلى، لكنه رفض أيضًا في اللحظة الأخيرة.
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