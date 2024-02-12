https://sputnikarabic.ae/20240212/صندوق-النقد-الدولي-الاقتصاد-الروسي-يتطور-بشكل-أفضل-من-المتوقع-1086017253.html
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الروسي يتطور بشكل أفضل من المتوقع
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الروسي يتطور بشكل أفضل من المتوقع
صرحت النائبة الأولى لرئيس صندوق النقد الدولي، غيتا جوبيناث، بأن الاقتصاد الروسي يتطور بشكل أفضل من المتوقع. 12.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-12T19:55+0000
2024-02-12T19:55+0000
2024-02-12T19:55+0000
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وقالت جوبيناث: "نحن في منطقة واضحة من النمو الإيجابي، (الاقتصاد الروسي) يعمل بشكل أفضل مما توقعنا".وقالت جوبيناث، في مقابلة مع مجلة "فورين بوليسي": "أعتقد أن الجميع يدرك الآن أن هذه الأرقام ذات صلة".أفضل 5 اقتصادات في العالم وأوروباوفي يناير/كانون الثاني الماضي، اعترف كبير الاقتصاديين ومدير الأبحاث في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه جورينشا، بأن الاقتصاد الروسي يظهر معدلات نمو أفضل مما توقعه الصندوق.وفي تقرير صدر في يناير الماضي، عدّل صندوق النقد الدولي، توقعاته للنمو الاقتصادي لروسيا في عام 2024، بزيادة 1.5 %، ليصل إلى 2.6%.وفي 11 يناير الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع رجال أعمال من الشرق الأقصى، إن "الاقتصاد الروسي أصبح الأول في أوروبا والخامس في العالم على أساس تعادل القوة الشرائية، ولكن على أساس نصيب الفرد. لا يزال هناك عمل ينبغي القيام به".
https://sputnikarabic.ae/20240204/صندوق-النقد-الدولي-يحسن-توقعاته-للاقتصاد-الروسي-بنسبة-15-1085722928.html
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اقتصاد, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
اقتصاد, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الروسي يتطور بشكل أفضل من المتوقع
صرحت النائبة الأولى لرئيس صندوق النقد الدولي، غيتا جوبيناث، بأن الاقتصاد الروسي يتطور بشكل أفضل من المتوقع.
وقالت جوبيناث: "نحن في منطقة واضحة من النمو الإيجابي، (الاقتصاد الروسي) يعمل بشكل أفضل مما توقعنا".
وأوضحت أن صندوق النقد الدولي تعرض، العام الماضي، لانتقادات بسبب توقعاته لآفاق نمو الاقتصاد الروسي.
وقالت جوبيناث، في مقابلة مع مجلة "فورين بوليسي": "أعتقد أن الجميع يدرك الآن أن هذه الأرقام ذات صلة".
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اعترف كبير الاقتصاديين ومدير الأبحاث في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه جورينشا، بأن الاقتصاد الروسي يظهر معدلات نمو أفضل مما توقعه الصندوق.
وفي تقرير صدر في يناير الماضي، عدّل صندوق النقد الدولي، توقعاته للنمو الاقتصادي لروسيا في عام 2024، بزيادة 1.5 %، ليصل إلى 2.6%.
وقال الصندوق، في "تقرير آفاق الاقتصاد العالمي": "من المتوقع أن يبلغ النمو في روسيا 2.6% في عام 2024، و1.1% في عام 2025، مع مراجعة تصاعدية بنسبة 1.5% عن تقرير، تشرين الأول(أكتوبر الماضي) لعام 2023".
وفي 11 يناير الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع رجال أعمال من الشرق الأقصى، إن "الاقتصاد الروسي أصبح الأول في أوروبا والخامس في العالم على أساس تعادل القوة الشرائية، ولكن على أساس نصيب الفرد. لا يزال هناك عمل ينبغي القيام به".