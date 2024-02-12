https://sputnikarabic.ae/20240212/لون-عينيك-يؤثر-على-قدرتك-على-القراءة-دراسة-تكشف-معلومات-غريبة-1085993013.html

لون عينيك يؤثر على قدرتك على القراءة.. دراسة تكشف معلومات غريبة

لون عينيك يؤثر على قدرتك على القراءة.. دراسة تكشف معلومات غريبة

بيّنت دراسة جديدة أن واحدا من كل عشرة أشخاص حول العالم يمتلك عينين زرقاوتين أو مائلتين للزرقة، وفي المجتمعات الأوروبية، يمكن أن ترتفع هذه النسبة إلى ثلاثة من... 12.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-12T11:27+0000

2024-02-12T11:27+0000

2024-02-12T11:27+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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يقترح علماء الأنثروبولوجيا في المملكة المتحدة، أن العيون الزرقاء يمكن أن يكون لها ميزة إضافية في ظروف الإضاءة الضعيفة.توصلت كيوكو ياماغوتشي وطالِبتها فيث إيرين كاين من جامعة ليفربول جون موريس إلى هذا الاعتقاد، بالاعتماد على 39 متطوعًا، 25 شخصًا لديهم درجات معينة من العيون الزرقاء، و14 شخصًا بعيون بنية بدرجات مختلفة، وخضعوا لاختبارعين مدته 30 ثانية تحت شدة الضوء الضعيفة.وبالرغم من أن هذه الدراسة تعتبر أولية وصغيرة نسبيًا، فإنها تدعم النظرية القائلة بأن فقدان التصبغ في القزحية كان سمة مختارة في بعض المجموعات السكانية لتعظيم إمكانية الرؤية في البيئات منخفضة الإضاءة، بحسب المقال المنشور في مجلة"sciencealert" العلمية.والجدير بالذكر أن جميع القزحيات تتكون من زوج من "اللوحات "(canvases) المتناثرة بكميات متفاوتة من البروتينات مثل "الميلانين"، ونظرًا لأن الأشخاص ذوي العيون الداكنة لديهم حالات أقل من أمراض مثل السرطان والضمور البقعي، فمن المرجح أن تمنح القزحية المليئة بالميلانين درجة من الحماية.في الوقت الذي بدأ فيه البشر في الاستقرار، حدثت طفرة في فرد واحد في تبديل الجين المرتبط بالمهق، ما أعطى جسمهم القدرة على تخفيف مستوى الميلانين بنسبة عالية جدًا في موقع محدد، في "عيونهم"، ثم انتقل إلى أسلافنا عبر العصور، ويوجد اليوم في مئات الملايين حول العالم، بحسب الدراسة.الأقمار الاصطناعية تسجل مشهدا لـ"نزيف الأرض"... صور وفيديوومن الممكن أن يكون تفسير سبب استمرار هذه الطفرة حتى الآن معقدًا، فربما كانت مرتبطة بالجمال، أو أنها تساعد في تحسين الحالة المزاجية المنخفضة في الشتاء، أو من الممكن أن تستهلك قدرًا أقل من موارد الجسم للبناء في الظروف غير المواتية.

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