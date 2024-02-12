https://sputnikarabic.ae/20240212/مراسل-سبوتنيك-تصاعد-ألسنة-اللهب-داخل-قاعدة-أمريكية-شرقي-سوريا-جراء-هجوم-بطائرات-مسيرة-1085982255.html
مراسل "سبوتنيك": تصاعد ألسنة اللهب داخل قاعدة أمريكية شرقي سوريا جراء هجوم بطائرات مسيرة
مراسل "سبوتنيك": تصاعد ألسنة اللهب داخل قاعدة أمريكية شرقي سوريا جراء هجوم بطائرات مسيرة
ضرب سرب من الطائرات المسيرة الانتحارية، ليل الأحد/الاثنين، عمق القاعدة اللاشرعية التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل نفط "العمر"، شرقي سوريا. 12.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-12T01:47+0000
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2024-02-12T03:47+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور، أن ألسنة اللهب تتصاعد من المنطقة السكنية "القرية الخضراء" التي يتخذها الجيش الأمريكي مقر إقامة لجنوده وضباطه، ضمن قاعدته اللاشرعية في حقل نفط "العمر" بريف المحافظة الشمالي.وأوضح المراسل، أن أصوات انفجارات عنيفة هزت القاعدة الأمريكية، وسمع دويها في أرجاء البلدات والقرى المحيطة بها.وأكد أن المعلومات المتوافرة تشير إلى الاستهداف نجح في تحقيق أهدافه، فيما يتضح من النتائج أن المضادات الجوية الأمريكية فشلت في التصدي للهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20240210/هجوم-صاروخي-يستهدف-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-حقل-العمر-للنفط-شرقي-سوريا-1085949571.html
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الجيش الأمريكي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الجيش الأمريكي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
مراسل "سبوتنيك": تصاعد ألسنة اللهب داخل قاعدة أمريكية شرقي سوريا جراء هجوم بطائرات مسيرة
01:47 GMT 12.02.2024 (تم التحديث: 03:47 GMT 12.02.2024)
ضرب سرب من الطائرات المسيرة الانتحارية، ليل الأحد/الاثنين، عمق القاعدة اللاشرعية التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل نفط "العمر"، شرقي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور، أن ألسنة اللهب تتصاعد من المنطقة السكنية "القرية الخضراء"
التي يتخذها الجيش الأمريكي مقر إقامة لجنوده وضباطه، ضمن قاعدته اللاشرعية في حقل نفط "العمر" بريف المحافظة الشمالي.
وأضاف المراسل، أن النيران ناجمة عن هجوم بسرب من الطائرات المسيرة التي ضربت القاعدة.
وأوضح المراسل، أن أصوات انفجارات عنيفة هزت القاعدة الأمريكية، وسمع دويها في أرجاء البلدات والقرى المحيطة بها.
وأكد أن المعلومات المتوافرة تشير إلى الاستهداف نجح في تحقيق أهدافه، فيما يتضح من النتائج أن المضادات الجوية الأمريكية فشلت في التصدي للهجوم.