https://sputnikarabic.ae/20240212/-تركيا-تشعر-بالقلق-إزاء-رد-فعل-الغرب-بشأن-التجارة-المتزايدة-بين-موسكو-وأنقرة-1085982935.html
تركيا تشعر بالقلق إزاء رد فعل الغرب بشأن التجارة المتزايدة بين موسكو وأنقرة
تركيا تشعر بالقلق إزاء رد فعل الغرب بشأن التجارة المتزايدة بين موسكو وأنقرة
أفادت وسائل إعلام تركية، صباح اليوم الإثنين، بأن التجار الأتراك يطالبون دولتهم بإيجاد حل مناسب للمشاكل المرتبطة بالتحويلات المالية مع روسيا. 12.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-12T06:11+0000
2024-02-12T06:11+0000
2024-02-12T06:11+0000
العالم
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وذكرت المجلة الاقتصادية التركية "إيكونوميم" نقلا عن عدد كبير من التجار الأتراك يشعرون بالقلق إزاء رد فعل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على التجارة مع الجانب الروسي.وفي هذا الصدد، قال رئيس جمعية إسطنبول ومدير مصدري الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومنتجاتها، كاظم تايجي، للمجلة إن "المصدرين الأتراك يريدون حل المشاكل المصرفية في التجارة مع روسيا، وقد نشأت مشاكل صغيرة عدة مرات، ولكن ليس على مستوى التدخل في التجارة التي يتم إجراؤها والعديد من شركات التركية تتاجر مع كل من روسيا والولايات المتحدة".وتابع تايجي بالقول، إنهم قلقون بشأن "التجارة مع روسيا يمكن أن تصبح مشكلة للتجارة مع الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي".وفي الوقت نفسه، تشير الصحيفة إلى أن المصدرين الأتراك للحبوب والبقوليات والبذور الزيتية يعتزمون زيادة حصتهم في السوق الروسية في عام 2024، وتعد روسيا من بين الدول الأبرز لهم.
https://sputnikarabic.ae/20240206/روسيا-وتركيا-تبحثان-تعزيز-التجارة-بالعملات-الوطنية-خلال-زيارة-بوتين--1085784294.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
تركيا تشعر بالقلق إزاء رد فعل الغرب بشأن التجارة المتزايدة بين موسكو وأنقرة
أفادت وسائل إعلام تركية، صباح اليوم الإثنين، بأن التجار الأتراك يطالبون دولتهم بإيجاد حل مناسب للمشاكل المرتبطة بالتحويلات المالية مع روسيا.
وذكرت المجلة الاقتصادية التركية "إيكونوميم" نقلا عن عدد كبير من التجار الأتراك يشعرون بالقلق إزاء رد فعل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على التجارة مع الجانب الروسي.
وفي هذا الصدد، قال رئيس جمعية إسطنبول ومدير مصدري الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومنتجاتها، كاظم تايجي، للمجلة إن "المصدرين الأتراك يريدون حل المشاكل المصرفية في التجارة مع روسيا، وقد نشأت مشاكل صغيرة عدة مرات، ولكن ليس على مستوى التدخل في التجارة التي يتم إجراؤها والعديد من شركات التركية تتاجر مع كل من روسيا والولايات المتحدة".
وتابع تايجي بالقول، إنهم قلقون بشأن "التجارة مع روسيا يمكن أن تصبح مشكلة للتجارة مع الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي".
وفي الوقت نفسه، تشير الصحيفة إلى أن المصدرين الأتراك للحبوب والبقوليات والبذور الزيتية يعتزمون زيادة حصتهم في السوق الروسية في عام 2024، وتعد روسيا من بين الدول الأبرز لهم.