https://sputnikarabic.ae/20240206/روسيا-وتركيا-تبحثان-تعزيز-التجارة-بالعملات-الوطنية-خلال-زيارة-بوتين--1085784294.html

روسيا وتركيا تبحثان تعزيز التجارة بالعملات الوطنية خلال زيارة بوتين

روسيا وتركيا تبحثان تعزيز التجارة بالعملات الوطنية خلال زيارة بوتين

أفاد مصدر بإدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بأنه من المقرر أن تبحث روسيا وتركيا تعزيز التجارة بالعملات الوطنية، خلال زيارة الرئيس الروسي... 06.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-06T05:00+0000

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أنقرة - سبوتنيك. وأوضح المصدر لوكالة "سبوتنيك" أن "هذا الأمر (تعزيز التجارة بالعملات الوطنية) أحد البنود المدرجة في جدول الأعمال الاقتصادي، ويُبقي القادة دائمًا هذا الموضوع في مركز اهتمامهم ويهتمون بالإحصاءات ذات الصلة".وأضاف المصدر أنه "مما لا شك فيه أن آفاق التعاون الثنائي بشأن توسيع مجالات التجارة بعملاتنا (الليرة والروبل) سيتم مناقشتها".وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بصدد زيارة تركيا، خلال الأيام المقبلة، وسيلتقي بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، لبحث قضايا الغاز والطاقة والأمن وملف سوريا.وقال فيدان، خلال لقاء مع قناة "أي خبر" التركية، ردا على سؤال حول زيارة بوتين، إلى البلاد يوم 12 شباط/ فبراير الجاري، بأن "زيارة بوتين، كانت مخططة مسبقا وسيتم خلالها بحث مواضيع الغاز والطاقة وقضايا الأمن وفي مقدمتها سوريا".وأضاف فيدان: "قضية الغاز وتعاوننا في مجال الطاقة سيكونان في المقدمة، وبطبيعة الحال، فإن بناء محطة الطاقة النووية "أكويو" هو مشروع ثنائي كبير"، مشيرا إلى أن "أردوغان وبوتين، سيبحثان صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود".يذكر أن الرئيسين بوتين وأردوغان، كانا قد التقيا في مدينة سوتشي، في سبتمبر/ أيلول الماضي، وقال بوتين: "هناك ثبات في العلاقات ويتم الحفاظ على زخمها عبر تطويرها في مختلف المجالات بين البلدين".وأشار بوتين إلى أن "حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا، ارتفع بنسبة 86%، خلال العام الماضي"، مضيفا أنه "في النصف الأول من هذا العام، استمر الاتجاه الإيجابي في التجارة بين البلدين في الارتفاع".

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