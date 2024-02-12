https://sputnikarabic.ae/20240212/3-دول-أفريقيىة-تؤسس-تحالف-مالي-لكي-لا-تكون-البقرة-الحلوب-لفرنسا-1085984425.html
3 دول أفريقية تؤسس تحالفا ماليا لكي لا تكون "البقرة الحلوب" لفرنسا
3 دول أفريقية تؤسس تحالفا ماليا لكي لا تكون "البقرة الحلوب" لفرنسا
سمح رئيس المجلس الوطني للدفاع عن الوطن الحاكم في نيجيريا، الجنرال عبد الرحمن تشاني بإنشاء عملة موحدة مع بوركينا فاسو ومالي (دول تحالف الساحل)، مؤكداً أن هذه... 12.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-12T08:00+0000
2024-02-12T08:00+0000
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ونقلت تصريحاته وكالة "الأنباء الفرنسية" عن تشاني قوله: "العملة علامة على السيادة (النيجر وبوركينا فاسو ومالي) منخرطون في عملية استعادة السيادة الكاملة... لم يعد من الممكن أن يكون هناك أي شك في أن تكون بلداننا البقرة الحلوب لفرنسا"..وفي سبتمبر/أيلول، وقع زعماء مالي وبوركينا فاسو والنيجر على ميثاق لإنشاء تحالف لدول الساحل من أجل "إنشاء بنية دفاعية جماعية". من أي اعتداء على السيادة أو السلامة الإقليمية لطرف أو أكثر من أطراف ميثاق "ليبتاكو-غورما" لتحالف دول الساحل، الذي وقعته مالي وبوركينا فاسو والنيجر، سيُعتبر عدوانًا على الأطراف الأخرى وسيتطلب مساعدة من جميع الأطراف، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية.أعلنت بوركينا فاسو والنيجر ومالي انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس). ووفقا لممثلي هذه الدول، أصبحت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تشكل تهديدا للدول الأعضاء. ولوحظ أيضًا أن الكتلة الإقليمية فرضت "عقوبات غير قانونية وغير مشروعة وغير إنسانية وغير مسؤولة" ضد الدول.وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، عن عدم تلقيها إخطارات رسمية بخصوص انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو من المجموعة، وذلك ردًا على بيان مشترك أصدرته الدول الثلاث يفيد بانسحابها من المجموعة.وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إنها ملتزمة بإيجاد حل عن طريق التفاوض.
https://sputnikarabic.ae/20240130/مالي-تخطر-إيكواس-بقرار-الانسحاب-من-المجموعة-رسميا-1085555994.html
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النيجر, أخبار مالي, بوركينا فاسو, العالم, أفريقيا
النيجر, أخبار مالي, بوركينا فاسو, العالم, أفريقيا
3 دول أفريقية تؤسس تحالفا ماليا لكي لا تكون "البقرة الحلوب" لفرنسا
08:00 GMT 12.02.2024 (تم التحديث: 08:20 GMT 12.02.2024)
سمح رئيس المجلس الوطني للدفاع عن الوطن الحاكم في نيجيريا، الجنرال عبد الرحمن تشاني بإنشاء عملة موحدة مع بوركينا فاسو ومالي (دول تحالف الساحل)، مؤكداً أن هذه الدول لم تعد بقرة حلوب لفرنسا.
ونقلت تصريحاته وكالة "الأنباء الفرنسية" عن تشاني قوله: "العملة علامة على السيادة (النيجر وبوركينا فاسو ومالي) منخرطون في عملية استعادة السيادة الكاملة... لم يعد من الممكن أن يكون هناك أي شك في أن تكون بلداننا البقرة الحلوب لفرنسا"..
وفي سبتمبر/أيلول، وقع زعماء مالي وبوركينا فاسو والنيجر على ميثاق لإنشاء تحالف لدول الساحل من أجل "إنشاء بنية دفاعية جماعية". من أي اعتداء على السيادة أو السلامة الإقليمية لطرف أو أكثر من أطراف ميثاق "ليبتاكو-غورما" لتحالف دول الساحل، الذي وقعته مالي وبوركينا فاسو والنيجر، سيُعتبر عدوانًا على الأطراف الأخرى وسيتطلب مساعدة من جميع الأطراف، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية.
أعلنت بوركينا فاسو والنيجر ومالي انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس). ووفقا لممثلي هذه الدول، أصبحت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تشكل تهديدا للدول الأعضاء. ولوحظ أيضًا أن الكتلة الإقليمية فرضت "عقوبات غير قانونية وغير مشروعة وغير إنسانية وغير مسؤولة" ضد الدول.
وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، عن عدم تلقيها إخطارات رسمية بخصوص انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو
من المجموعة، وذلك ردًا على بيان مشترك أصدرته الدول الثلاث يفيد بانسحابها من المجموعة.
وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إنها ملتزمة بإيجاد حل عن طريق التفاوض.