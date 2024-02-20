https://sputnikarabic.ae/20240220/أغنى-دولة-أفريقية-1086249115.html

أغنى دولة أفريقية

أغنى دولة أفريقية

سبوتنيك عربي

على الرغم من انتشار الفقر والصراع على نطاق واسع، تتمتع أفريقيا باقتصادات سريعة النمو، حيث سيبلغ الناتج المحلي الإجمالي المحتمل 29 تريليون دولار بحلول عام 2050،... 20.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-20T12:36+0000

2024-02-20T12:36+0000

2024-02-20T12:36+0000

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يُظهر الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس رئيسي للثروة الوطنية، أن نيجيريا أغنى دولة أفريقية في عام 2021، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى عدد سكانها الكبير واقتصادها الذي يركز على النفط.تتصدر مصر قارة أفريقيا في الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقًا لتعادل القوة الشرائية، مما يعكس اقتصادها المختلط مع نقاط القوة في السياحة والزراعة والوقود الأحفوري وقطاعات التكنولوجيا الناشئة.على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي يعد مقياسًا قيمًا للغاية، إلا أنه واسع جدًا أيضًا، فعلى سبيل المثال، فهو يتجاهل عدد المواطنين الذين يسهمون في الناتج المحلي الإجمالي للبلد، ما يعني أن الدولة التي لديها قوة عاملة كبيرة ولكنها أقل فعالية يمكن أن تحقق ناتجًا محليًا إجماليًا أعلى من دولة ذات قوة عاملة أصغر ولكن أكثر كفاءة. ومن الممكن أيضاً أن يتشوه الناتج المحلي الإجمالي بسبب القطاع المالي في بلدان الملاذ الضريبي (رغم أن هذا يشكل مصدر قلق أكبر كثيراً في أوروبا منه في أفريقيا).للتغلب على أوجه القصور هذه، يلجأ الاقتصاديون غالبًا إلى الناتج المحلي الإجمالي للفرد، الذي يقسم الناتج المحلي الإجمالي على عدد الأشخاص في البلاد، وإلى الدخل الإجمالي للفرد الذي يفعل الشيء نفسه ويقل تأثرًا بنشاط الملاذ الضريب.إن تحويل القياس إلى الناتج المحلي الإجمالي للفرد له تأثير كبير على قائمة أغنى البلدان في أفريقيا، وتعد السيشل أغنى دولة عند استخدام هذا المقياس. يعتمد اقتصاد سيشيل في المقام الأول على صيد الأسماك، والسياحة، وبناء القوارب، وبيع جوز الهند والفانيليا، والزراعة، وخاصة القرفة، والبطاطا الحلوة، والتونة، والموز. ويسهم قطاعها العام بأكبر قدر من العمالة وإجمالي الإيرادات، حيث يوظف ثلثي إجمالي القوى العاملة.أغنى 10 دول أفريقية حسب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجماليالسيشلتتصدر سيشيل، المكونة من عدد من الجزر، قائمة أغنى الدول في أفريقيا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. إن قطاع السياحة المزدهر في سيشيل، والذي يحسن بشكل كبير توقعاتها الاقتصادية بأكملها، هو إلى حد كبير القوة الدافعة وراء نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المثير للإعجاب في البلاد.نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و 70% من عائدات النقد الأجنبي تأتي من السياحة. تعد عملة السيشيل حاليًا العملة الأكثر قيمة في القارة الأفريقية. على مر السنين، قامت سيشيل بتوسيع أماكن الإقامة والخدمات، ما ساعد على تطوير صناعة السياحة في البلاد.بحسب البنك الدولي، يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ( بالسعر الحالي للدولار الأمريكي) لـ14.653 دولار أمريكي.موريشيوسجمهورية موريشوس هي جزر صغيرة في وسط المحيط الهندي، مزدهرة اقتصاديًا، وتعد البلاد وجهة سياحية للعديد من الدول الأفريقية والأوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة وإسبانيا وفرنسا. تستمد موريشيوس أيضًا احتياطياتها الاقتصادية من قصب السكر والأزياء والتصميم والصناعة المصرفية.مواطنوها معفون من الرسوم الضريبية، وتتمتع البلاد بنظام استيراد حر يزيد من عائدات التصدير.بحسب البنك الدولي، يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ( بالسعر الحالي للدولار الأمريكي) لـ9.106 دولار أمريكي.الغابوندولة تقع في وسط أفريقيا، تحدها غينيا الاستوائية والكاميرون وجمهورية الكونغو وخليج غينيا على الساحل الغربي.تعد البلاد واحدة من أغنى عشر دول في أفريقيا على أساس دخل الفرد، كما تعد الغابون واحدة من أغنى الدول في أفريقيا بسبب وفرة الموارد الطبيعية، بما في ذلك النفط والخشب وتعدين المنغنيز وخام اليورانيوم.انخفض إنتاج الغابون من النفط إلى النصف بسبب الأزمة المالية الرهيبة التي واجهتها أخيرا. وارتفع التضخم في الغابون مع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7%.بحسب البنك الدولي، يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ( بالسعر الحالي للدولار الأمريكي) لـ 8.635 دولار أمريكي.غينيا الاستوائيةيعتمد اقتصاد الدولة الواقعة في وسط أفريقيا إلى حد كبير على النفط، حيث تمتلك البلاد احتياطيات كبيرة من النفط الخام وتصدره إلى أوروبا وآسيا.بحسب البنك الدولي، يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ( بالسعر الحالي للدولار الأمريكي) لـ7.507 دولار أمريكي.جنوب أفريقياتشكل معدات النقل والمعادن المصنعة والمواد الكيميائية والمنسوجات والأغذية جزءًا كبيرًا من اقتصاد جنوب أفريقيا، حيث تمثل ما يقرب من نصف ناتجها المحلي الإجمالي. ويمثل القطاع الصناعي أكثر من 35% من الناتج المحلي الإجمالي، و90% من الصادرات عبارة عن معادن، خاصة الفحم والذهب والماس. وتعد البلاد من أغنى الدول في أفريقيا بسبب وفرة مواردها، بما في ذلك خام الحديد والكروم. وعلى الرغم من ذلك، فإن أداء الاقتصاد جيد، حيث يبلغ واحداً من أعلى معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في أفريقيا بنسبة 3%. وفي عام 2014، شكلت الزراعة 22.8% من العمالة ونحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي.ويتكون أكثر من نصف إنتاج جنوب أفريقيا، أو 4% من التجارة العالمية من المعادن والفلزات، من مجموعة من المعادن المنتجة في مناجم جنوب أفريقيا، بما في ذلك الذهب، والماس، والفحم، والفاناديوم، والمنغنيز، وخام الحديد، والنحاس، والقصدير.لكن اقتصاد جنوب أفريقيا يعاني من العديد من المشاكل، مثل ارتفاع معدلات البطالة، وتزايد عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر، والنمو السكاني السريع.بحسب البنك الدولي، يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ( بالسعر الحالي للدولار الأمريكي) لـ7.055 دولار أمريكي.بوتسوانابوتسوانا دولة غير ساحلية في الجنوب الأفريقي وتحتل مرتبة عالية من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. لطالما كانت تربية الماشية حجر الزاوية في اقتصاد بوتسوانا. ومع ذلك، فقد تحسنت مع مرور الوقت. ساهمت صادرات الماشية والماس بشكل كبير في النمو الاقتصادي في بوتسوانا.بحسب البنك الدولي، يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ( بالسعر الحالي للدولار الأمريكي) لـ6.805 دولار أمريكي.ليبياليبيا دولة في شمال أفريقية وسابع أغنى دولة في القارة الأفريقية، تصدر البلاد النفط، الذي يمثل غالبية ناتجها المحلي الإجمالي، وتشارك ليبيا أيضًا في الزراعة والتصنيع.وتتمتع ليبيا بقاعدة قوية في مجال السياحة، حيث يهاجر مئات الأفارقة إلى ليبيا في طريقهم إلى أوروبا برا.بحسب البنك الدولي، يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ( بالسعر الحالي للدولار الأمريكي) لـ6.357 دولار أمريكي.ناميبياتدر قطاعات التعدين والزراعة والتصنيع والسياحة أكثر من نصف دخل ناميبيا. تضيف الزراعة نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يجذب التعدين نحو 30%.تعد لحوم الضأن والماعز من المنتجات الزراعية الرئيسية في ناميبيا، مثل منتجات الألبان والتبغ والشعير. يتمتع اقتصاد ناميبيا المستقر بمعدل نمو مستقر يتجاوز 4%، مما يساعد على تفسير ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.بحسب البنك الدولي، يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ( بالسعر الحالي للدولار الأمريكي) لـ4.866 دولار أمريكي.إيسواتينيإيسواتيني دولة تقع جنوبي أفريقيا تعمل في المقام الأول في مجال التعدين والزراعة. يعد إنتاج قصب السكر أحد أكبر الأنشطة في إيسواتيني.في السابق كانت البلاد تسمى سوازيلاند. وتتمتع بآفاق اقتصادية قوية بمعدل نمو إجمالي يبلغ 7.4% اعتبارًا من عام 2021.بحسب البنك الدولي، يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ( بالسعر الحالي للدولار الأمريكي) لـ3.978 دولار أمريكي.تونسيبلغ عدد سكان تونس نحو 12 مليون نسمة. تمارس الدولة الواقعة شمالي أفريقيا تأثيرًا كبيرًا على السياسة الأفريقية بالإضافة إلى القوة الاقتصادية الشاملة للقارة. تشكل المواد الكيميائية والمنتجات نصف المصنعة والمعدات الكهربائية ومعدات النقل غالبية الصادرات التونسية. جفاف الصحراء الكبرى يحد من موارد الأراضي المتاحة في تونس.ومع ذلك، تتمتع تونس بإمكانيات بشرية، مما يجذب المستثمرين الدوليين من دول مثل ألمانيا وإيطاليا. وتمثل السياحة والتصنيع والتعدين معاً نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، الذي يعتمد إلى حد كبير على هذه القطاعات. ويمكن إرجاع نجاح الاقتصاد التونسي إلى سياساته الاقتصادية التي خلقت بيئة مالية آمنة تشجع الاستثمار من البلدان الأخرى.بحسب البنك الدولي، يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ( بالسعر الحالي للدولار الأمريكي) لـ3.807 دولار أمريكي.

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