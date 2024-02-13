عربي
https://sputnikarabic.ae/20240213/الجيش-الأمريكي-أنصار-الله-أطلقت-صاروخين-باتجاه-سفينة-في-باب-المندب-1086019995.html
الجيش الأمريكي: "أنصار الله" أطلقت صاروخين باتجاه سفينة في باب المندب
الجيش الأمريكي: "أنصار الله" أطلقت صاروخين باتجاه سفينة في باب المندب
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الثلاثاء، أن جماعة "أنصار الله" اليمنية أطلقت صاروخين من مناطق سيطرتها باليمن باتجاه سفينة في باب المندب ما... 13.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-13T02:20+0000
2024-02-13T02:20+0000
الجيش الأمريكي
أنصار الله
غزة
قطاع غزة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/05/1085741581_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_f507e1a4a308c0a9f9e548905853990d.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان عبر موقع "إكس": "في 12 شباط/فبراير، من الساعة 3:30 الى 3:45 صباحًا (بتوقيت صنعاء)، أطلق مسلحو الحوثي (أنصار الله) المدعومين من إيران صاروخين من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه باب المندب. تم إطلاق كلا الصاروخين باتجاه سفينة "إم.في.ستار آيرس"، وهي سفينة شحن مملوكة لليونان وترفع علم جزر مارشال وتعبر البحر الأحمر وتحمل الذرة من البرازيل".وأضاف البيان: "أبلغت السفينة بأنها صالحة للإبحار مع حدوث أضرار طفيفة وعدم وقوع إصابات في الطاقم. كما تجدر الإشارة إلى أن وجهة السفينة هي ميناء الإمام الخميني في إيران".ووسعت "أنصار الله"، في الآونة الأخيرة، هجماتها في البحرين الأحمر والعربي التي تقول الجماعة إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية، رداً على الضربات التي تنفذها واشنطن ولندن على مواقع للجماعة.وفي 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدأت أمريكا وبريطانيا، هجوماً واسعاً على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.
https://sputnikarabic.ae/20240202/-مجموعة-الشحن-الفرنسية-تعلق-مرور-سفنها-عبر-مضيق-باب-المندب-1085694107.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/05/1085741581_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_b60ee535e7793041407928978ceeac00.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الجيش الأمريكي, أنصار الله, غزة, قطاع غزة
الجيش الأمريكي, أنصار الله, غزة, قطاع غزة

الجيش الأمريكي: "أنصار الله" أطلقت صاروخين باتجاه سفينة في باب المندب

02:20 GMT 13.02.2024
© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Wattالبحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد "أنصار الله"
البحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Watt
تابعنا عبر
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الثلاثاء، أن جماعة "أنصار الله" اليمنية أطلقت صاروخين من مناطق سيطرتها باليمن باتجاه سفينة في باب المندب ما أسفر عن أضرار طفيفة دون وقوع إصابات.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان عبر موقع "إكس": "في 12 شباط/فبراير، من الساعة 3:30 الى 3:45 صباحًا (بتوقيت صنعاء)، أطلق مسلحو الحوثي (أنصار الله) المدعومين من إيران صاروخين من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه باب المندب. تم إطلاق كلا الصاروخين باتجاه سفينة "إم.في.ستار آيرس"، وهي سفينة شحن مملوكة لليونان وترفع علم جزر مارشال وتعبر البحر الأحمر وتحمل الذرة من البرازيل".
سفينة حاويات - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2024
مجموعة الشحن الفرنسية تعلق مرور سفنها عبر مضيق باب المندب
2 فبراير, 18:19 GMT
وأضاف البيان: "أبلغت السفينة بأنها صالحة للإبحار مع حدوث أضرار طفيفة وعدم وقوع إصابات في الطاقم. كما تجدر الإشارة إلى أن وجهة السفينة هي ميناء الإمام الخميني في إيران".
ووسعت "أنصار الله"، في الآونة الأخيرة، هجماتها في البحرين الأحمر والعربي التي تقول الجماعة إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية، رداً على الضربات التي تنفذها واشنطن ولندن على مواقع للجماعة.
وفي 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدأت أمريكا وبريطانيا، هجوماً واسعاً على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Наземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير رهينتين لدى حماس في رفح.. فيديو وصورأمس, 22:05 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير رهينتين لدى حماس في رفح.. فيديو وصورأمس, 21:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала