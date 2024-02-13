https://sputnikarabic.ae/20240213/الجيش-الأمريكي-أنصار-الله-أطلقت-صاروخين-باتجاه-سفينة-في-باب-المندب-1086019995.html
الجيش الأمريكي: "أنصار الله" أطلقت صاروخين باتجاه سفينة في باب المندب
الجيش الأمريكي: "أنصار الله" أطلقت صاروخين باتجاه سفينة في باب المندب
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الثلاثاء، أن جماعة "أنصار الله" اليمنية أطلقت صاروخين من مناطق سيطرتها باليمن باتجاه سفينة في باب المندب ما... 13.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-13T02:20+0000
2024-02-13T02:20+0000
2024-02-13T02:20+0000
الجيش الأمريكي
أنصار الله
غزة
قطاع غزة
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان عبر موقع "إكس": "في 12 شباط/فبراير، من الساعة 3:30 الى 3:45 صباحًا (بتوقيت صنعاء)، أطلق مسلحو الحوثي (أنصار الله) المدعومين من إيران صاروخين من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه باب المندب. تم إطلاق كلا الصاروخين باتجاه سفينة "إم.في.ستار آيرس"، وهي سفينة شحن مملوكة لليونان وترفع علم جزر مارشال وتعبر البحر الأحمر وتحمل الذرة من البرازيل".وأضاف البيان: "أبلغت السفينة بأنها صالحة للإبحار مع حدوث أضرار طفيفة وعدم وقوع إصابات في الطاقم. كما تجدر الإشارة إلى أن وجهة السفينة هي ميناء الإمام الخميني في إيران".ووسعت "أنصار الله"، في الآونة الأخيرة، هجماتها في البحرين الأحمر والعربي التي تقول الجماعة إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية، رداً على الضربات التي تنفذها واشنطن ولندن على مواقع للجماعة.وفي 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدأت أمريكا وبريطانيا، هجوماً واسعاً على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.
https://sputnikarabic.ae/20240202/-مجموعة-الشحن-الفرنسية-تعلق-مرور-سفنها-عبر-مضيق-باب-المندب-1085694107.html
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الجيش الأمريكي, أنصار الله, غزة, قطاع غزة
الجيش الأمريكي, أنصار الله, غزة, قطاع غزة
الجيش الأمريكي: "أنصار الله" أطلقت صاروخين باتجاه سفينة في باب المندب
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الثلاثاء، أن جماعة "أنصار الله" اليمنية أطلقت صاروخين من مناطق سيطرتها باليمن باتجاه سفينة في باب المندب ما أسفر عن أضرار طفيفة دون وقوع إصابات.
القاهرة - سبوتنيك
. وقالت "سنتاكوم" في بيان عبر موقع "إكس": "في 12 شباط/فبراير، من الساعة 3:30 الى 3:45 صباحًا (بتوقيت صنعاء)، أطلق مسلحو الحوثي (أنصار الله) المدعومين من إيران صاروخين من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه باب المندب. تم إطلاق كلا الصاروخين باتجاه سفينة "إم.في.ستار آيرس"، وهي سفينة شحن مملوكة لليونان وترفع علم جزر مارشال وتعبر البحر الأحمر وتحمل الذرة من البرازيل".
وأضاف البيان: "أبلغت السفينة بأنها صالحة للإبحار مع حدوث أضرار طفيفة وعدم وقوع إصابات في الطاقم. كما تجدر الإشارة إلى أن وجهة السفينة هي ميناء الإمام الخميني في إيران".
ووسعت "أنصار الله"، في الآونة الأخيرة، هجماتها في البحرين الأحمر والعربي
التي تقول الجماعة إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية، رداً على الضربات التي تنفذها واشنطن ولندن على مواقع للجماعة.
وفي 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدأت أمريكا وبريطانيا، هجوماً واسعاً على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.