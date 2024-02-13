https://sputnikarabic.ae/20240213/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-3-عسكريين-بينهم-قائد-كتيبة-في-تفجير-مبنى-جنوبي-غزة-1086022442.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 عسكريين بينهم قائد كتيبة في تفجير مبنى جنوبي غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 عسكريين بينهم قائد كتيبة في تفجير مبنى جنوبي غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "مقتل قائد كتيبة بين 3 عسكريين قتلوا أمس الاثنين في تفجير مبنى مفخخ أثناء المعارك الدائرة في قطاع غزة". 13.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-13T07:16+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "القتلى الثلاثة يتبعون كتيبة الاحتياط 630 التابعة للفرقة الجنوبية، وهم قائد الكتيبة الكولونيل احتياط نتانيال يعقوب إلكوبي ويبلغ من العمر 36 عاما وهو من سكان مدينة حيفا، ونائبه الرائد احتياط يائير كوهين، وعمره 30 عاما، من بلدة رامات غان، والرقيب أول احتياط زيف تشين ويبلغ من العمر 27 عاما من كفار سافا".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240212/البيت-الأبيض-لا-نرغب-في-أن-يتم-تهجير-الفلسطينيين-من-قطاع-غزة-1086018913.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 عسكريين بينهم قائد كتيبة في تفجير مبنى جنوبي غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "مقتل قائد كتيبة بين 3 عسكريين قتلوا أمس الاثنين في تفجير مبنى مفخخ أثناء المعارك الدائرة في قطاع غزة".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له
، إن "القتلى الثلاثة يتبعون كتيبة الاحتياط 630 التابعة للفرقة الجنوبية، وهم قائد الكتيبة الكولونيل احتياط نتانيال يعقوب إلكوبي ويبلغ من العمر 36 عاما وهو من سكان مدينة حيفا، ونائبه الرائد احتياط يائير كوهين، وعمره 30 عاما، من بلدة رامات غان، والرقيب أول احتياط زيف تشين ويبلغ من العمر 27 عاما من كفار سافا".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة
، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية
برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.