https://sputnikarabic.ae/20240213/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-3-عسكريين-بينهم-قائد-كتيبة-في-تفجير-مبنى-جنوبي-غزة-1086022442.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 عسكريين بينهم قائد كتيبة في تفجير مبنى جنوبي غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 عسكريين بينهم قائد كتيبة في تفجير مبنى جنوبي غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "مقتل قائد كتيبة بين 3 عسكريين قتلوا أمس الاثنين في تفجير مبنى مفخخ أثناء المعارك الدائرة في قطاع غزة". 13.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-13T07:16+0000

2024-02-13T07:16+0000

2024-02-13T07:16+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/02/1082743354_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_4c66daf226f7335648015422883af162.jpg

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "القتلى الثلاثة يتبعون كتيبة الاحتياط 630 التابعة للفرقة الجنوبية، وهم قائد الكتيبة الكولونيل احتياط نتانيال يعقوب إلكوبي ويبلغ من العمر 36 عاما وهو من سكان مدينة حيفا، ونائبه الرائد احتياط يائير كوهين، وعمره 30 عاما، من بلدة رامات غان، والرقيب أول احتياط زيف تشين ويبلغ من العمر 27 عاما من كفار سافا".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240212/البيت-الأبيض-لا-نرغب-في-أن-يتم-تهجير-الفلسطينيين-من-قطاع-غزة-1086018913.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم