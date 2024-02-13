https://sputnikarabic.ae/20240213/القبض-على-المسؤول-الإداري-المالي-لـداعش-بعد-دخوله-للعراق-بوثائق-سفر-مزورة-1086042113.html
العراق يعلن القبض على المسؤول الإداري المالي لـ"داعش" بعد دخوله إلى البلاد بوثائق مزورة
العراق يعلن القبض على المسؤول الإداري المالي لـ"داعش" بعد دخوله إلى البلاد بوثائق مزورة
أفادت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الثلاثاء، أنه تم القبض على ما يسمى بـ"المسؤول الإداري المالي" لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول... 13.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-13T17:17+0000
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وأشارت القيادة، في بيان لها، إلى أنه "بجهد استخباري نوعي شمل عمليات رصد وتعقب، تمكن أبطال جهاز مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على ما يسمى المسؤول الإداري المالي في مركزية "داعش" بعد دخوله إلى العراق، بوثائق سفر ومستمسكات مزورة لإعادة نشاطه الإرهابي في العراق"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وتابعت القيادة بأن "الجهد الاستخباري لجهاز مكافحة الإرهاب يواصل عمليات تفكيك وتدمير بقايا شبكات عصابات "داعش" وإفشال مخططاتها الإرهابية لينعم عراقنا بالأمن والاستقرار".وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، وبعد نحو 4 سنوات من المواجهة مع تنظيم "داعش" الإرهابي، أعلن العراق تحرير كامل أراضيه من التنظيم، إذ كان التنظيم الإرهابي يسيطر على نحو ثلث أراضي البلاد.وبعد القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، تكافح السلطات الأمنية العراقية للقضاء على فلوله في مدن نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار وأطراف بغداد.واحتل التنظيم الإرهابي، على مر السنين، مساحات واسعة من العراق وسوريا، وأكدت السلطات العراقية أكثر من مرة، التزامها بالقضاء على الجماعات الإرهابية في البلاد، وحصر السلاح في يد الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20240106/مقاتلات-عراقية-تقصف-3-معاقل-لتنظيم-داعش-الإرهابي-في-ديالي-1084769336.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي, أخبار العالم الآن
العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي, أخبار العالم الآن
العراق يعلن القبض على المسؤول الإداري المالي لـ"داعش" بعد دخوله إلى البلاد بوثائق مزورة
17:17 GMT 13.02.2024 (تم التحديث: 17:18 GMT 13.02.2024)
أفادت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الثلاثاء، أنه تم القبض على ما يسمى بـ"المسؤول الإداري المالي" لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة).
وأشارت القيادة، في بيان لها، إلى أنه "بجهد استخباري نوعي شمل عمليات رصد وتعقب، تمكن أبطال جهاز مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على ما يسمى المسؤول الإداري المالي في مركزية "داعش" بعد دخوله إلى العراق، بوثائق سفر ومستمسكات مزورة لإعادة نشاطه الإرهابي في العراق"، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وتابعت القيادة بأن "الجهد الاستخباري لجهاز مكافحة الإرهاب يواصل عمليات تفكيك وتدمير بقايا شبكات عصابات "داعش" وإفشال مخططاتها الإرهابية لينعم عراقنا بالأمن والاستقرار".
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، وبعد نحو 4 سنوات من المواجهة مع تنظيم "داعش" الإرهابي، أعلن العراق تحرير كامل أراضيه من التنظيم، إذ كان التنظيم الإرهابي يسيطر على نحو ثلث أراضي البلاد.
وبعد القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، تكافح السلطات الأمنية العراقية
للقضاء على فلوله في مدن نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار وأطراف بغداد.
واحتل التنظيم الإرهابي، على مر السنين، مساحات واسعة من العراق وسوريا، وأكدت السلطات العراقية أكثر من مرة، التزامها بالقضاء على الجماعات الإرهابية في البلاد، وحصر السلاح في يد الدولة.