https://sputnikarabic.ae/20240213/حزب-الله-يعلن-استهداف-مبنى-للشرطة-الإسرائيلية-وتحقيق-إصابة-مباشرة-1086027056.html
"حزب الله" يعلن استهداف مبنى للشرطة الإسرائيلية وتحقيق إصابة مباشرة
"حزب الله" يعلن استهداف مبنى للشرطة الإسرائيلية وتحقيق إصابة مباشرة
أعلن "حزب الله"، اليوم الثلاثاء، عن استهداف مبنى للشرطة الإسرائيلية وإصابته بشكل مباشر. 13.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-13T10:12+0000
2024-02-13T10:12+0000
2024-02-13T10:12+0000
العالم العربي
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وقال "حزب الله" في بيان عبر "تلغرام": "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها في قرية طلوسة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:15 من قبل ظهر يوم الثلاثاء 13-02-2024 مبنى تابع للشرطة الإسرائيلية في كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".وكان قد أعلن "حزب الله" اللبناني في بيانٍ له عن ملخص عملياته العسكرية واستهدافه لمواقع الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم أن عناصره "قصفوا أمس الاثنين في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، موقع الرادار الإسرائيلي، وموقع زبدين الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وشهدت الفترة الأخيرة تصعيدًا لافتًا من حيث الاستهداف وعمليات الاغتيال لقادة من "محور المقاومة" مع دخول الحرب في قطاع غزة والتوتر في جنوب لبنان شهرها الخامس.الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 عسكريين بينهم قائد كتيبة في تفجير مبنى جنوبي غزة
https://sputnikarabic.ae/20240213/حزب-الله-يقصف-7-أهداف-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1086019622.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
"حزب الله" يعلن استهداف مبنى للشرطة الإسرائيلية وتحقيق إصابة مباشرة
أعلن "حزب الله"، اليوم الثلاثاء، عن استهداف مبنى للشرطة الإسرائيلية وإصابته بشكل مباشر.
وقال "حزب الله" في بيان عبر "تلغرام": "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها في قرية طلوسة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:15 من قبل ظهر يوم الثلاثاء 13-02-2024 مبنى تابع للشرطة الإسرائيلية في كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".
وكان قد أعلن "حزب الله" اللبناني في بيانٍ له عن ملخص عملياته العسكرية واستهدافه لمواقع الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم أن عناصره "قصفوا أمس الاثنين في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، موقع الرادار الإسرائيلي، وموقع زبدين الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".
وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وشهدت الفترة الأخيرة تصعيدًا لافتًا من حيث الاستهداف وعمليات الاغتيال لقادة من "محور المقاومة" مع دخول الحرب في قطاع غزة والتوتر في جنوب لبنان شهرها الخامس.