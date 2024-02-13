https://sputnikarabic.ae/20240213/راجمة-روسية-تضرب-وحدات-أوكرانية-أثناء-تناوبها-فيديو-1086022235.html

راجمة روسية تضرب وحدات أوكرانية أثناء تناوبها... فيديو

راجمة روسية تضرب وحدات أوكرانية أثناء تناوبها... فيديو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أطقم "تورنادو-غي" التابعة لقوات مجموعة "الغرب"، أثناء قيامها بمهام إطلاق نار في اتجاه كوبيانسك، ضربت تجمعًا للقوات المسلحة... 13.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-13T07:13+0000

2024-02-13T07:13+0000

2024-02-13T07:13+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقالت وزارة الدفاع للصحفيين: "في اتجاه كوبيانسك، ضربت راجمات "تورنادو-غي" التابعة للمنطقة العسكرية الغربية تجمعًا لقوة بشرية معادية في أثناء تناوب تشكيلات القوات الأوكرانية".وأوضحت الوزارة أن أطقم "تونادو-غي" في هذا القطاع من الجبهة تدعم الأعمال الدفاعية لأطقم الدبابات الروسية والقوات المؤللة.وقال قائد الفرقة: "اليوم، ضربنا القوى البشرية للعدو. هناك دائمًا يوجد ما نقوم به. نقوم بمهام قتالية في أي طقس. نقوم دائمًا بتنفيذ جميع إجراءات التمويه. جميع أفراد الطاقم من ذوي الخبرة. الجميع مدربون ويعرفون ما يجب القيام به في أي موقف. عندما نلتقي مع الوحدات التي ندعمها، فإنها دائمًا تشكرنا على عملنا".في اليوم السابق، ذكرت وزارة الدفاع أن القوات الأوكرانية فقدت نحو 350 جنديًا خلال الساعات الـ24 الماضية في اتجاهي كوبيانسك وكراسني ليمان.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.الجيش الروسي يحيد مجموعة مشاة عسكرية أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبرودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.قاذفة لهب روسية تصيب مواقع أوكرانية عدة برشقة صاروخية ... فيديو

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رصد عسكري