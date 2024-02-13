https://sputnikarabic.ae/20240213/مجلس-الشيوخ-الأمريكي-يصوت-لصالح-مشروع-قرار-لمساعدة-إسرائيل-وأوكرانيا-وتايوان-1086030691.html
مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح مشروع قرار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا وتايوان
مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح مشروع قرار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا وتايوان
أيد مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون لتخصيص 95 مليار دولار أمريكي كمساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وذلك بحسب نتائج التصويت. 13.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-13T12:26+0000
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وصوت 70 من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح الموافقة على الوثيقة، وعارضها 29، والجديربالذكر أن الوثيقة لا تشمل أي إجراءات لحماية الحدود الأمريكية.وينص مشروع القانون على تخصيص 60.06 مليار دولار لدعم كييف و14.1 مليار لتل أبيب.وقد حظيت الوثيقة بتأييد أكثر من ثلثي المشرعين، وهو ما كان مطلوبا للانتقال إلى المرحلة التالية من الدراسة.ولم يعرف بعد متى سيتم التصويت النهائي على المشروع، وبالإضافة إلى ذلك، فحتى لو دعم أعضاء مجلس الشيوخ المشروع، فسوف يتعين أن يدرسه مجلس النواب، حيث المعارضة الجمهورية قوية، التي تعارض تخصيص أموال جديدة لأوكرانيا.وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول، سلمت واشنطن أحدث حزمة من المساعدات العسكرية إلى كييف، وينتظر طلب جديد من البيت الأبيض موافقة الكونغرس، لكن حتى الآن لم يتم إحراز أي تقدم في هذه القضية.رجل أعمال أوروبي كبير: "الناتو" سيتفكك بعد انتصار روسيافي الوقت نفسه، تعترف القيادة الأمريكية أنه في غياب الدعم من الولايات المتحدة، فإن الدول الغربية الأخرى، "من الممكن تمامًا"، أن ترفض أيضًا رعاية سلطات كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240213/اكتشاف-مخبأ-للأسلحة-والوثائق-السرية-في-ماريوبول-فيديو-1086025034.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح مشروع قرار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا وتايوان
أيد مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون لتخصيص 95 مليار دولار أمريكي كمساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وذلك بحسب نتائج التصويت.
وصوت 70 من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح الموافقة على الوثيقة، وعارضها 29، والجديربالذكر أن الوثيقة لا تشمل أي إجراءات لحماية الحدود الأمريكية.
وينص مشروع القانون على تخصيص 60.06 مليار دولار لدعم كييف و14.1 مليار لتل أبيب.
أظهرت نتائج التصويت الإجرائي في مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم أمس الأحد، أن المجلس أيّد مشروع قانون مساعدة أوكرانيا وإسرائيل، في تصويت إجرائي.
وقد حظيت الوثيقة بتأييد أكثر من ثلثي المشرعين، وهو ما كان مطلوبا للانتقال إلى المرحلة التالية من الدراسة.
ولم يعرف بعد متى سيتم التصويت النهائي على المشروع، وبالإضافة إلى ذلك، فحتى لو دعم أعضاء مجلس الشيوخ المشروع، فسوف يتعين أن يدرسه مجلس النواب، حيث المعارضة الجمهورية قوية، التي تعارض تخصيص أموال جديدة لأوكرانيا.
وخلال المناقشة يوم السبت 13 فبراير/ شباط الجاري، اتهم السيناتور، مايك لي، زملاءه بأنهم يعتزمون تنسيق تقديم المساعدة لسلطات كييف، بينما يتركز اهتمام الأمريكيين على المباراة النهائية لبطولة دوري كرة القدم الأمريكية، التي أقيمت يوم أمس الأحد.
وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول، سلمت واشنطن أحدث حزمة من المساعدات العسكرية إلى كييف، وينتظر طلب جديد من البيت الأبيض موافقة الكونغرس، لكن حتى الآن لم يتم إحراز أي تقدم في هذه القضية.
في الوقت نفسه، تعترف القيادة الأمريكية أنه في غياب الدعم من الولايات المتحدة، فإن الدول الغربية الأخرى، "من الممكن تمامًا"، أن ترفض أيضًا رعاية سلطات كييف.