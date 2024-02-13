https://sputnikarabic.ae/20240213/وزارة-الثقافة-الروسية-دول-الخليج-العربي-تنتظر-برامجنا-الثقافية--كـأغلى-الضيوف-1086045918.html
وزيرة الثقافة الروسية: دول الخليج العربي تنتظر برامجنا الثقافية باعتبارها "أغلى الضيوف"
وزيرة الثقافة الروسية: دول الخليج العربي تنتظر برامجنا الثقافية باعتبارها "أغلى الضيوف"
صرحت وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا، اليوم الثلاثاء، بعد جولة قامت بها لمدة أسبوع في البحرين وعُمان والإمارات العربية المتحدة، بأن دول الخليج العربي... 13.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-13T20:19+0000
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روسيا
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وأوضحت ليوبيموفا، قائلة: "تناول زملاؤنا في البحرين وعمان والإمارات مرات عدة هذا الموضوع بشكل رئيسي، وأكدوا مرارا أن روسيا هي واحدة من أغلى الضيوف في مجال الثقافة، وأنهم يتوقعون الكثير من الحفلات الموسيقية والعروض وبرامج الأطفال والفصول الرئيسية والمعارض التي يتوقون لها حقا".وتجري الاستعدادات النشطة لـ"مهرجان الشباب العالمي-2024"، الذي ستستضيفه أرض منطقة "سيريوس" الفيدرالية ومدينة سوتشي الروسية، والذي سيقام بموجب مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كأكبر حدث دولي، حيث سينطلق في 1 مارس/ آذار المقبل ولغاية السابع من الشهر ذاته.وسيقوم المشاركون في "مهرجان الشباب العالمي" من لبنان ونيجيريا وباراغواي وأوغندا ونيبال بزيارة مدينة يكاترينبورغ، في 12 مارس المقبل، في إطار الأسبوع الإقليمي، وسوف يتعرف 809 أشخاص من الأجانب على ثقافة الأورال والتقاليد المحلية، بحسب إدارة المعلومات في المنطقة.سيجمع "مهرجان الشباب العالمي" في سوتشي، 20 ألف شاب من المهتمين بمجالات الأعمال والإعلام والتعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والعمل التطوعي والأعمال الخيرية والرياضة والفن.
https://sputnikarabic.ae/20240213/موسكو-وطهران-تتفاوضان-على-إنشاء-جسر-الطاقة-1086023506.html
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روسيا, العالم العربي
وزيرة الثقافة الروسية: دول الخليج العربي تنتظر برامجنا الثقافية باعتبارها "أغلى الضيوف"
20:19 GMT 13.02.2024 (تم التحديث: 20:21 GMT 13.02.2024)
صرحت وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا، اليوم الثلاثاء، بعد جولة قامت بها لمدة أسبوع في البحرين وعُمان والإمارات العربية المتحدة، بأن دول الخليج العربي تنتظر الأحداث الثقافية الروسية باعتبارها أغلى الضيوف.
وأوضحت ليوبيموفا، قائلة: "تناول زملاؤنا في البحرين وعمان والإمارات مرات عدة هذا الموضوع بشكل رئيسي، وأكدوا مرارا أن روسيا هي واحدة من أغلى الضيوف في مجال الثقافة، وأنهم يتوقعون الكثير من الحفلات الموسيقية والعروض وبرامج الأطفال والفصول الرئيسية والمعارض التي يتوقون لها حقا".
وأضافت الوزيرة: "سنعتبر هذا الحوار حافزا قويا للغاية لمزيد من المشاريع المشتركة في هذا المجال".
وتجري الاستعدادات النشطة لـ"مهرجان الشباب العالمي-2024"
، الذي ستستضيفه أرض منطقة "سيريوس" الفيدرالية ومدينة سوتشي الروسية، والذي سيقام بموجب مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كأكبر حدث دولي، حيث سينطلق في 1 مارس/ آذار المقبل ولغاية السابع من الشهر ذاته.
وسيقوم المشاركون في "مهرجان الشباب العالمي" من لبنان ونيجيريا وباراغواي وأوغندا ونيبال بزيارة مدينة يكاترينبورغ، في 12 مارس المقبل، في إطار الأسبوع الإقليمي، وسوف يتعرف 809 أشخاص من الأجانب على ثقافة الأورال والتقاليد المحلية، بحسب إدارة المعلومات في المنطقة.
سيجمع "مهرجان الشباب العالمي" في سوتشي، 20 ألف شاب من المهتمين بمجالات الأعمال والإعلام والتعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والعمل التطوعي والأعمال الخيرية والرياضة والفن.