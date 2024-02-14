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https://sputnikarabic.ae/20240214/الجيش-الأوكراني-يعترف-بخسارة-وشيكة-لأحد-أهم-خطوط-الإمداد-العسكرية-1086061551.html
الجيش الأوكراني يعترف بخسارة وشيكة لأحد أهم خطوط الإمداد العسكرية
الجيش الأوكراني يعترف بخسارة وشيكة لأحد أهم خطوط الإمداد العسكرية
أعلن المتحدث باسم المجموعة العملياتية الاستراتيجية الأوكرانية "تافريا"، دميتري ليخوفوي أن القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لخسارة خط الإمداد الرئيسي بالقرب من... 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T12:10+0000
2024-02-14T12:10+0000
رصد عسكري
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وقال ليخوفوي لقناة "رادا" التلفزيونية: "الوضع هناك متوتر وديناميكي. ستوفر قيادتنا طرق إمداد بديلة، في حالة قطع الشريان اللوجستي الرئيسي". وأضاف ليخوفوي أن "المعارك في الشوارع مستمرة في أفدييفكا منذ عدة أيام وأن القوات المسلحة الأوكرانية تحاول السيطرة على المدينة".واعترف القائد العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، اليوم الأربعاء، بالوضع "الصعب للغاية" بالقرب من أفدييفكا.في نهاية شهر يناير/كانون الثاني، وصف فلاديمير بوتين اتجاه أفدييفكا بأنه أحد أهم الاتجاهات.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.قذيفة روسية تنسف برج "دبابة هجينة" نادرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
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رصد عسكري
رصد عسكري

الجيش الأوكراني يعترف بخسارة وشيكة لأحد أهم خطوط الإمداد العسكرية

12:10 GMT 14.02.2024
© AP Photo / Max Blackالقوات الأوكرنية تطلق النار على مواقع المدافعين عن جمهورية دونيتسك الشعبية قرب بلدة أفدييفكا
القوات الأوكرنية تطلق النار على مواقع المدافعين عن جمهورية دونيتسك الشعبية قرب بلدة أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Max Black
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أعلن المتحدث باسم المجموعة العملياتية الاستراتيجية الأوكرانية "تافريا"، دميتري ليخوفوي أن القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لخسارة خط الإمداد الرئيسي بالقرب من أفدييفكا.
وقال ليخوفوي لقناة "رادا" التلفزيونية: "الوضع هناك متوتر وديناميكي. ستوفر قيادتنا طرق إمداد بديلة، في حالة قطع الشريان اللوجستي الرئيسي".
وأضاف ليخوفوي أن "المعارك في الشوارع مستمرة في أفدييفكا منذ عدة أيام وأن القوات المسلحة الأوكرانية تحاول السيطرة على المدينة".
واعترف القائد العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، اليوم الأربعاء، بالوضع "الصعب للغاية" بالقرب من أفدييفكا.
راجمة صواريخ سميرتش - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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في نهاية شهر يناير/كانون الثاني، وصف فلاديمير بوتين اتجاه أفدييفكا بأنه أحد أهم الاتجاهات.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
قذيفة روسية تنسف برج "دبابة هجينة" نادرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
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