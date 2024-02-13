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Боевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240213/قذيفة-روسية-تنسف-برج-دبابة-هجينة-نادرة-تابعة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1086030557.html
قذيفة روسية تنسف برج "دبابة هجينة" نادرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
قذيفة روسية تنسف برج "دبابة هجينة" نادرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
أظهر مقطع فيديو آثار استخدام قذيفة روسية خارقة للدروع ضد دبابة أوكرانية هجينة تعتمد على هيكل "تي-72بي" من إنتاج عام 1984، يتوافق برجها مع معيار 1989. 13.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-13T12:19+0000
2024-02-13T12:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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حيث تم تعطيل المركبة القتالية النادرة بواسطة مقذوف من عيار 125 ملم "فانت" أو "سفينيتس-2"، الذي يمكن لأي دبابة روسية استخدامه في منطقة العمليات العسكرية، حسبا ذكرت صحيفة "روسكويه أوروجيه".تغلبت القذيفة الخارقة للدروع بسهولة على الحماية الديناميكية "كونتاكت-1" والجزء الأمامي من الهيكل، ووفقًا لمواصفات المصنع، فإن مقاومتها تعادل 480 ملم من الدروع المتجانسة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.الجيش الروسي يحيد مجموعة مشاة عسكرية أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبرودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.قاذفة لهب روسية تصيب مواقع أوكرانية عدة برشقة صاروخية ... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240213/بلمح-البصر-ستريلا-10-الروسية-تصطاد-هدفا-جويا-معاديا-في-دونيتسك-فيديو-1086025130.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

قذيفة روسية تنسف برج "دبابة هجينة" نادرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو

12:19 GMT 13.02.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2024
© Sputnik
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أظهر مقطع فيديو آثار استخدام قذيفة روسية خارقة للدروع ضد دبابة أوكرانية هجينة تعتمد على هيكل "تي-72بي" من إنتاج عام 1984، يتوافق برجها مع معيار 1989.
حيث تم تعطيل المركبة القتالية النادرة بواسطة مقذوف من عيار 125 ملم "فانت" أو "سفينيتس-2"، الذي يمكن لأي دبابة روسية استخدامه في منطقة العمليات العسكرية، حسبا ذكرت صحيفة "روسكويه أوروجيه".
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
"بلمح البصر"... "ستريلا-10" الروسية تصطاد هدفا جويا معاديا في دونيتسك... فيديو
09:02 GMT
تغلبت القذيفة الخارقة للدروع بسهولة على الحماية الديناميكية "كونتاكت-1" والجزء الأمامي من الهيكل، ووفقًا لمواصفات المصنع، فإن مقاومتها تعادل 480 ملم من الدروع المتجانسة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
الجيش الروسي يحيد مجموعة مشاة عسكرية أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
قاذفة لهب روسية تصيب مواقع أوكرانية عدة برشقة صاروخية ... فيديو
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