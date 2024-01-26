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الجيش الروسي يطور البنية التحتية لنظام الردع النووي
Военнослужащие инженерных войск ВС РФ во время маскировки полноразмерного пневмокаркасного макета танка Т-80 - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240126/من-نجا-من-الإعصار-المدمر-في-بوغدانوفكا-لن-يرحمه-النفق-في-أفدييفكا-فيديو-1085430129.html
من نجا من "الإعصار المدمر" في بوغدانوفكا لن يرحمه "النفق" في أفدييفكا... فيديو
من نجا من "الإعصار المدمر" في بوغدانوفكا لن يرحمه "النفق" في أفدييفكا... فيديو
أفادت تقارير إعلامية عن الوضع في اتجاه أرتيوموفسك صباح يوم 25 يناير/كانون الثاني بأن القوات المسلحة الروسية تواصل هجماتها على المرتفعات شمال غرب كليشيفكا ومن... 26.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-26T09:56+0000
2024-01-26T09:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ظهرت على الإنترنت لقطات لاستخدام قاذفة الصواريخ البحرية إر بي أو-6000 غرب بوغدانوفكا. تسجل الكاميرا انفجارات قوية في منطقة صغيرة إلى حد ما وليس هناك شك في أنه لم يكن هناك ناجون من القوات المسلحة الأوكرانية.وقبل بضعة أيام فقط ظهرت الصورة الأولى للجنود الروس وهم يستخدمون إر بي أو-6000 "سميرتش2" (الإعصار المدمر) على هيكل الدبابة "تي-80"، وبحسب تقارير مختلفة، تم رصد مركبتين من هذا النوع. ووصف المحللون العسكريون المنتج الجديد بأنه "تحديث خطير" مقارنة بالإصدار السابق، حيث كانت "سميرتش" على هيكل "إم تي إل بي".وقال أحد الجنود: "تزن القنبلة الواحدة حوالي 120 كيلوغراماً ولها تأثير شديد الانفجار. بالإضافة إلى ذلك، نضيف شحنة تي إن تي لزيادة قوة الانفجار. يقوم الرجال أيضًا بملء القنابل المجوفة بعناصر مدمرة: الكرات، والمسامير، لزيادة قوة القنبلة وزيادة الكفاءة".جنود روس يرعبون القوات المسلحة الأوكرانية بـ"وحش البحر"... فيديووأوضح بدوره، المراسل العسكري، غيورغي مامسوروف على قناة "بوتوك" على "تلغرام" أن: "مساحة تدمير هذا السلاح الهجين تبلغ حوالي 900 متر مربع. الآن يتم استخدامه بنجاح أثناء الهجوم على قرية بوغدانوفكا لتدمير المواقع العميقة للقوات المسلحة الأوكرانية".الأنبوب في أفدييفكايذكر أحد موارد الإنترنت، أن هناك الكثير من الأدلة تظهر في ساحة المعركة على أنه لا يمكن الاستهانة بالجيش الروسي. وقد ظهر دليل آخر على براعة مقاتلي القوات المسلحة الروسية في الآونة الأخيرة، وهو اختراق المدينة باستخدام أنبوب تحت الأرض.قوات روسية تخرج من تحت الأرض خلف خطوط دفاع الجيش الأوكراني... فيديوليس سراً أنه خلال 9 سنوات من احتلال القوات الأوكرانية لأفدييفكا، تمكنت من بناء منطقة محصنة قوية هنا، ولهذا السبب كان من الصعب للغاية الدخول إلى المدينة.ووفقا لمصادر روسية، قامت القوات الروسية ببناء ممرات (نفق) تحت الأرض وشارك في العملية 150 جنديا، وحجبت أصوات نيران المدفعية النشطة والقذائف أصوات الحفر وتركيب الأنابيب.وتمكنت القوات بفضل هذه "الأنابيب" من دخول شارع سوبورنايا وقضوا على القوات الأوكرانية هناك، واعتقد العدو أنه كان من الممكن تحقيق ذلك في حالتين: إما "فتحت أحصنة طروادة أبواب المدينة"، أو دخل الروس المنطقة عبر نفق مجهول.تم تأكيد تخمين العدو وظلت تفاصيل العملية والتحضير لها سرية طوال وقت البناء، فقد رافق أعمال الحفر والتركيب، قصف مدفعي مكثف وقذائف الهاون من أجل تشتيت انتباه العدو وإخفاء أصوات العمل.وطول النفق كان كيلومترين، واستطاعت القوات الروسية عبور النفق والخروج منه بحيث لم يكن لدى القوات الأوكرانية الوقت الكافي للمقاومة.
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رصد عسكري
رصد عسكري

من نجا من "الإعصار المدمر" في بوغدانوفكا لن يرحمه "النفق" في أفدييفكا... فيديو

09:56 GMT 26.01.2024
© Sputnik . Igor Russakراجمة صواريخ "سميرتش"
راجمة صواريخ سميرتش - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2024
© Sputnik . Igor Russak
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أفادت تقارير إعلامية عن الوضع في اتجاه أرتيوموفسك صباح يوم 25 يناير/كانون الثاني بأن القوات المسلحة الروسية تواصل هجماتها على المرتفعات شمال غرب كليشيفكا ومن خروموفو إلى إيفانوفسكوي. وأن معارك جارية في منطقة بوغدانوفكا.
ظهرت على الإنترنت لقطات لاستخدام قاذفة الصواريخ البحرية إر بي أو-6000 غرب بوغدانوفكا. تسجل الكاميرا انفجارات قوية في منطقة صغيرة إلى حد ما وليس هناك شك في أنه لم يكن هناك ناجون من القوات المسلحة الأوكرانية.
وقبل بضعة أيام فقط ظهرت الصورة الأولى للجنود الروس وهم يستخدمون إر بي أو-6000 "سميرتش2" (الإعصار المدمر) على هيكل الدبابة "تي-80"، وبحسب تقارير مختلفة، تم رصد مركبتين من هذا النوع. ووصف المحللون العسكريون المنتج الجديد بأنه "تحديث خطير" مقارنة بالإصدار السابق، حيث كانت "سميرتش" على هيكل "إم تي إل بي".
وقال أحد الجنود: "تزن القنبلة الواحدة حوالي 120 كيلوغراماً ولها تأثير شديد الانفجار. بالإضافة إلى ذلك، نضيف شحنة تي إن تي لزيادة قوة الانفجار. يقوم الرجال أيضًا بملء القنابل المجوفة بعناصر مدمرة: الكرات، والمسامير، لزيادة قوة القنبلة وزيادة الكفاءة".
جنود روس يرعبون القوات المسلحة الأوكرانية بـ"وحش البحر"... فيديو
وأوضح بدوره، المراسل العسكري، غيورغي مامسوروف على قناة "بوتوك" على "تلغرام" أن: "مساحة تدمير هذا السلاح الهجين تبلغ حوالي 900 متر مربع. الآن يتم استخدامه بنجاح أثناء الهجوم على قرية بوغدانوفكا لتدمير المواقع العميقة للقوات المسلحة الأوكرانية".

الأنبوب في أفدييفكا

يذكر أحد موارد الإنترنت، أن هناك الكثير من الأدلة تظهر في ساحة المعركة على أنه لا يمكن الاستهانة بالجيش الروسي. وقد ظهر دليل آخر على براعة مقاتلي القوات المسلحة الروسية في الآونة الأخيرة، وهو اختراق المدينة باستخدام أنبوب تحت الأرض.
قوات روسية تخرج من تحت الأرض خلف خطوط دفاع الجيش الأوكراني... فيديو
ليس سراً أنه خلال 9 سنوات من احتلال القوات الأوكرانية لأفدييفكا، تمكنت من بناء منطقة محصنة قوية هنا، ولهذا السبب كان من الصعب للغاية الدخول إلى المدينة.
ووفقا لمصادر روسية، قامت القوات الروسية ببناء ممرات (نفق) تحت الأرض وشارك في العملية 150 جنديا، وحجبت أصوات نيران المدفعية النشطة والقذائف أصوات الحفر وتركيب الأنابيب.
وتمكنت القوات بفضل هذه "الأنابيب" من دخول شارع سوبورنايا وقضوا على القوات الأوكرانية هناك، واعتقد العدو أنه كان من الممكن تحقيق ذلك في حالتين: إما "فتحت أحصنة طروادة أبواب المدينة"، أو دخل الروس المنطقة عبر نفق مجهول.
تم تأكيد تخمين العدو وظلت تفاصيل العملية والتحضير لها سرية طوال وقت البناء، فقد رافق أعمال الحفر والتركيب، قصف مدفعي مكثف وقذائف الهاون من أجل تشتيت انتباه العدو وإخفاء أصوات العمل.
وطول النفق كان كيلومترين، واستطاعت القوات الروسية عبور النفق والخروج منه بحيث لم يكن لدى القوات الأوكرانية الوقت الكافي للمقاومة.
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