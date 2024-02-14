https://sputnikarabic.ae/20240214/الخزانة-الأمريكية-تفرض-عقوبات-جديدة-مرتبطة-بإيران-تشمل-3-أشخاص-و4-كيانات-1086079713.html

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تشمل 3 أشخاص و4 كيانات

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تشمل 3 أشخاص و4 كيانات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، تشمل 3 أشخاص و4 كيانات، بتهمة تهريب تكنولوجيا أمريكية إلى البنك المركزي... 14.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-14T20:00+0000

2024-02-14T20:00+0000

2024-02-14T20:00+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

وزارة الخزانة الأمريكية

إيران

العالم

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وأوضحت الوزارة في بيانها: "فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات على شبكة مشتريات مسؤولة عن تسهيل تصدير بضائع وتكنولوجيا على نحو غير مشروع إلى مستخدمين نهائيين في إيران، بما في ذلك البنك المركزي الإيراني، الخاضع لعقوبات بسبب دوره في تقديم دعم مالي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله".وتفرض الولايات المتحدة وعدة دول غربية عقوبات صارمة ضد إيران، تتعلق ببرنامجها النووي والصاروخي، ومزاعم بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان، وكذلك تعاون طهران مع موسكو، حيث تدعي دول الغرب أن إيران تمد روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.وقرر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق، إصدار عقوبات بحق ثلاثة كيانات بدعوى أن لها دور في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان.ونقل موقع "أخبار السودان" عن الوزارة بيانا قالت فيه، إن هذه القرارات تشير إلى التزام الولايات المتحدة المستمر بتحديد وعزل مصادر التمويل لكل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، باعتبارهما المسؤولان عن الصراع في البلاد.من جانبه، قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، إن الصراع في السودان مستمر، جزئيًا، بسبب الأفراد والكيانات الرئيسيين الذين يساعدون على تمويل استمرار العنف، متعهدا باستمرار الخزانة الأمريكية في التنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة لاستهداف هذه الشبكات وقطع مصادرها المالية.

https://sputnikarabic.ae/20240214/لجنة-الاستخبارات-في-مجلس-النواب-الأمريكي-تحذر-الكونغرس-من-تهديد-خطير-للأمن-القومي-1086078255.html

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