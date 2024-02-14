https://sputnikarabic.ae/20240214/لجنة-الاستخبارات-في-مجلس-النواب-الأمريكي-تحذر-الكونغرس-من-تهديد-خطير-للأمن-القومي-1086078255.html
لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي تحذر الكونغرس من "تهديد خطير للأمن القومي"
لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي تحذر الكونغرس من "تهديد خطير للأمن القومي"
حذرت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي في بيان، اليوم الأربعاء، أعضاء الكونغرس من "تهديد خطير للأمن القومي"، ودعت الرئيس جو بايدن إلى رفع السرية عن... 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T18:40+0000
2024-02-14T18:40+0000
2024-02-14T18:40+0000
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وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، مايك تورنر: "أطلب من الرئيس بايدن رفع السرية عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا التهديد حتى يتمكن الكونغرس والإدارة وحلفاؤنا من مناقشة الإجراءات اللازمة للرد على هذا التهديد بصراحة".وأشار تورنر إلى ضرورة اطلاع أعضاء الكونغرس بشكل شخصي على كل التهديدات المحيطة والمتوقعة لضمان الإجراءات اللازمة.وتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، ، عن الحاجة إلى دعم حلفاء واشنطن، على خلفية تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول رفض مساعدة الناتو للولايات المتحدة في حالة وقوع "هجوم روسي" مفترض.وشدد الرئيس الأمريكي على أن قيادة الولايات المتحدة ودعم حلفائها على المسرح العالمي، لهما أهمية أساسية لضمان أمن الأمريكيين داخل البلاد، مشيرا إلى أن ترامب اعترف بأنه مستعد للتخلي عن حلفاء الأمريكيين في حالة وقوع "هجوم روسي".ووافق مجلس النواب الأمريكي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأغلبية الأصوات على مشروع قرار يتعلق بعزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، بسبب قضايا الهجرة غير النظامية.وبحسب رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، جاءت الموافقة بعد تصويت أغلبية أعضاء مجلس النواب على مشروع القرار، بـ 214 صوتا مقابل رفض 213 صوتا".مصرع 9 مهاجرين أثناء محاولة عبور نهر حدودي بين المكسيك والولايات المتحدة
https://sputnikarabic.ae/20240214/رئيس-النواب-الأمريكي-المجلس-لن-يضطر-لاعتماد-مشروع-مساعدات-لكييف-1086074892.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الناتو
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الناتو
لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي تحذر الكونغرس من "تهديد خطير للأمن القومي"
حذرت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي في بيان، اليوم الأربعاء، أعضاء الكونغرس من "تهديد خطير للأمن القومي"، ودعت الرئيس جو بايدن إلى رفع السرية عن المعلومات المتعلقة بهذا الأمر.
وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، مايك تورنر: "أطلب من الرئيس بايدن رفع السرية عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا التهديد حتى يتمكن الكونغرس والإدارة وحلفاؤنا من مناقشة الإجراءات اللازمة للرد على هذا التهديد بصراحة".
وأشار تورنر إلى ضرورة اطلاع أعضاء الكونغرس بشكل شخصي على كل التهديدات المحيطة والمتوقعة لضمان الإجراءات اللازمة.
وتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، ، عن الحاجة إلى دعم حلفاء واشنطن، على خلفية تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول رفض مساعدة الناتو للولايات المتحدة في حالة وقوع "هجوم روسي" مفترض.
وشدد الرئيس الأمريكي على أن قيادة الولايات المتحدة ودعم حلفائها على المسرح العالمي، لهما أهمية أساسية لضمان أمن الأمريكيين داخل البلاد، مشيرا إلى أن ترامب اعترف بأنه مستعد للتخلي عن حلفاء الأمريكيين في حالة وقوع "هجوم روسي".
ووافق مجلس النواب الأمريكي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأغلبية الأصوات على مشروع قرار يتعلق بعزل وزير الأمن الداخلي
أليخاندرو مايوركاس، بسبب قضايا الهجرة غير النظامية.
وبحسب رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، جاءت الموافقة بعد تصويت أغلبية أعضاء مجلس النواب على مشروع القرار، بـ 214 صوتا مقابل رفض 213 صوتا".