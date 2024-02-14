https://sputnikarabic.ae/20240214/النواب-الأمريكي-يقرر-عزل-وزير-الأمن-الداخلي-بسبب-قضايا-الهجرة-غير-النظامية-1086049069.html
النواب الأمريكي يقرر عزل وزير الأمن الداخلي بسبب قضايا الهجرة غير النظامية
النواب الأمريكي يقرر عزل وزير الأمن الداخلي بسبب قضايا الهجرة غير النظامية
وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية الأصوات على مشروع قرار يتعلق بعزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، بسبب قضايا الهجرة غير النظامية. 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T01:58+0000
2024-02-14T01:58+0000
2024-02-14T01:58+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وبحسب رئيس مجلس النواب مايك جونسون، جاءت الموافقة بعد تصويت أغلبية أعضاء مجلس النواب على مشروع القرار، بـ 214 صوتا مقابل رفض 213 صوتا".وأضاف "تم اعتماد القرار".وفي وقت سابق، فشل مجلس النواب الأمريكي في التصويت على مساءلة وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس.وصوت النواب الجمهوريون على عزل أليخاندرو مايوركاس المعين من الرئيس الأمريكي جو بايدن، إذ يحملونه مسؤولية التسبب في أزمة هجرة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، في خطوة تاريخية لم يتخذها الكونغرس منذ ما يقارب 150 عاما.
https://sputnikarabic.ae/20220904/مصرع-9-مهاجرين-أثناء-محاولة-عبور-نهر-حدودي-بين-المكسيك-والولايات-المتحدة-1067250920.html
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مجلس النواب الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
مجلس النواب الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
النواب الأمريكي يقرر عزل وزير الأمن الداخلي بسبب قضايا الهجرة غير النظامية
وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية الأصوات على مشروع قرار يتعلق بعزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، بسبب قضايا الهجرة غير النظامية.
واشنطن - سبوتنيك
. وبحسب رئيس مجلس النواب مايك جونسون، جاءت الموافقة بعد تصويت أغلبية أعضاء مجلس النواب على مشروع القرار، بـ 214 صوتا مقابل رفض 213 صوتا".
وأضاف "تم اعتماد القرار".
وفي وقت سابق، فشل مجلس النواب الأمريكي في التصويت على مساءلة وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس.
وصوت النواب الجمهوريون على عزل أليخاندرو مايوركاس المعين من الرئيس الأمريكي جو بايدن، إذ يحملونه مسؤولية التسبب في أزمة هجرة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك
، في خطوة تاريخية لم يتخذها الكونغرس منذ ما يقارب 150 عاما.