https://sputnikarabic.ae/20240214/الولايات-المتحدة-تهدد-البنوك-الخاصة-في-تركيا-فيما-يتعلق-بالتحويلات-المالية-من-روسيا-1086050072.html
الولايات المتحدة تهدد البنوك الخاصة في تركيا فيما يتعلق بالتحويلات المالية من روسيا
الولايات المتحدة تهدد البنوك الخاصة في تركيا فيما يتعلق بالتحويلات المالية من روسيا
صرح مصدر في القطاع المصرفي التركي، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة حذرت بناء على سياسة العقوبات المفروضة على موسكو، عددًا من البنوك الخاصة في تركيا من... 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T04:50+0000
2024-02-14T04:50+0000
2024-02-14T04:58+0000
العالم
اقتصاد
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وقال المصدر في حديث لوكالة "سبوتنيك " شريطة عدم الكشف عن اسمه: " في الوقت الحالي، واستناد إلى سياسة العقوبات يتلقى عدد من البنوك الخاصة في البلاد تحذيرات من الولايات المتحدة (حول التحويلات المالية من روسيا)، بـ "نبرة وصلت حدّ التهديد".ومنذ الأول من يناير/كانون الثاني، واجه المصدرون الأتراك رفضًا من البنوك بقبول تحويلات مالية من روسيا. ووفقا لمصدر في وكالة "سبوتنيك"، فإن المشكلة تتعلق جزئيا بالضغط الأمريكي على تركيا فيما يتعلق بالعقوبات. وأخذت وزارة التجارة التركية المسألة على عاتقها، وموسكو تجري حواراً مع أنقرة. وأفاد مصدر في إدارة رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، أن الجانب التركي، يعلم بالمشاكل القائمة في التحويلات المالية مع روسيا، ويعتبر الوضع غير كارثي، والإدارات المعنية في البلدين تعمل على حل المشكلة.وقد ذكرت موسكو مرارا وتكرارا أن روسيا سوف تتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها منذ عدة سنوات وما زال يكثفها. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات. وفي الدول الغربية نفسها، تم التعبير مرارا وتكرارا عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة. وصرح الرئيس فلاديمير بوتين أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تفاقم حياة الملايين.
https://sputnikarabic.ae/20230908/أكبر-المصارف-الروسية-يعلن-إطلاق-التحويلات-المالية-إلى-إيران-1080803235.html
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العالم, اقتصاد
الولايات المتحدة تهدد البنوك الخاصة في تركيا فيما يتعلق بالتحويلات المالية من روسيا
04:50 GMT 14.02.2024 (تم التحديث: 04:58 GMT 14.02.2024)
صرح مصدر في القطاع المصرفي التركي، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة حذرت بناء على سياسة العقوبات المفروضة على موسكو، عددًا من البنوك الخاصة في تركيا من ضرورة التحقق بعناية من التحويلات المالية من روسيا، مشيرا إلى أن نبرة التحذيرات وصلت حدّ التهديد.
وقال المصدر في حديث لوكالة "سبوتنيك " شريطة عدم الكشف عن اسمه: " في الوقت الحالي، واستناد إلى سياسة العقوبات يتلقى عدد من البنوك الخاصة في البلاد تحذيرات من الولايات المتحدة (حول التحويلات المالية من روسيا)، بـ "نبرة وصلت حدّ التهديد".
ومنذ الأول من يناير/كانون الثاني، واجه المصدرون الأتراك رفضًا من البنوك بقبول تحويلات مالية من روسيا. ووفقا لمصدر في وكالة "سبوتنيك"، فإن المشكلة تتعلق جزئيا بالضغط الأمريكي على تركيا فيما يتعلق بالعقوبات. وأخذت وزارة التجارة التركية المسألة على عاتقها، وموسكو تجري حواراً مع أنقرة.
وأفاد مصدر في إدارة رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، أن الجانب التركي، يعلم بالمشاكل القائمة في التحويلات المالية مع روسيا، ويعتبر الوضع غير كارثي، والإدارات المعنية في البلدين تعمل على حل المشكلة.
وقد ذكرت موسكو مرارا وتكرارا أن روسيا سوف تتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها منذ عدة سنوات وما زال يكثفها. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات. وفي الدول الغربية نفسها، تم التعبير مرارا وتكرارا عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.
وصرح الرئيس فلاديمير بوتين أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تفاقم حياة الملايين.