https://sputnikarabic.ae/20240214/بايدن-ينضم-إلى-تيك-توك-في-حين-يمنع-موظفيه-من-استخدامه-فيديو-1086058736.html

بايدن ينضم إلى "تيك توك" في حين يمنع موظفيه من استخدامه... فيديو

بايدن ينضم إلى "تيك توك" في حين يمنع موظفيه من استخدامه... فيديو

انضم الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى منصة "تيك توك" مؤخرا، وذلك بعد أشهر من منع موظفيه من استخدام التطبيق المملوك لشركة صينية، بزعم أن ذلك قد يعرض إدارته للتجسس... 14.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-14T10:53+0000

2024-02-14T10:53+0000

2024-02-14T10:53+0000

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وجاء في حساب بايدن: "مرحبا يا شباب"، معلنا عن ظهور الرئيس البالغ من العمر 81 عاما لأول مرة على تطبيق الفيديو الذي يفضله عادة الناخبون الشباب للحصول على الأخبار والمعلومات.وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الحملة الانتخابية للرئيس بايدن، قررت الانضمام إلى "تيك توك"، على الرغم من المخاوف المتعلقة بالأمن القومي.وأشارت إلى أن الأمر الذي قد يعرض حملته للانتخابات الرئاسية للتجسس.ونقلت وسائل الإعلام عن خبراء الأمن السيبراني، أن التجسس على حملة بايدن قد يتم من خلال قنوات خلفية أنشأتها الشركة المالكة لـ"تيك توك".فيما لم تقدم حملة بايدن أي تفاصيل حول خططها لمنع الشركة من الوصول لمعلومات قد تطلع عليها الحكومة الصينية.وفي السياق، قال مستشارو حملة بايدن في بيان: "نحن نتخذ احتياطات سلامة متقدمة حول أجهزتنا وندمج بروتوكولا أمنيا متطورا لضمان الأمن".لكن الحملة لم توضح هذه الاستراتيجية أو توضح الأجهزة التي سيتم تسجيل دخولها إلى الحساب.يذكر أنه في يونيو/حزيران 2023، منع بايدن ما يقرب من 4 ملايين موظف في الحكومة من تثبيت التطبيق على أجهزتهم، ونظرا لمخاوف تتعلق بأمن البيانات، أيد السياسيون الأمريكيون حظر التطبيق تماما.

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