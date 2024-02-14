https://sputnikarabic.ae/20240214/بن-غفير-بعد-قصف-حزب-الله-الجديد-هذه-ليس-ضربات-متقطعة-بل-هي-حرب-فعلية-1086056379.html
بن غفير بعد قصف "حزب الله" الجديد: هذه ليس ضربات متقطعة بل هي حرب فعلية
بن غفير بعد قصف "حزب الله" الجديد: هذه ليس ضربات متقطعة بل هي حرب فعلية
طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعقد اجتماع عاجل. 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T09:39+0000
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وقال بن غفير إن "القصف من لبنان ليس ضربات متقطعة بل هو حرب فعلية"، مؤكدًا أنه "آن الأوان للتخلي عن الفرضية المعمول بها حاليا في الشمال مع لبنان".وأكد الإسعاف الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، مقتل امرأة وإصابة 7 آخرين بينهم 3 إصاباتهم متوسطة جراء رشقة صاروخية على مدينة صفد.وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد عدة صواريخ انطلقت من لبنان نحو قاعدة عسكرية، فيما قالت بلدية صفد شمالي إسرائيل، إن الصواريخ سقطت في قاعدة عسكرية شمالي المدينة والمنطقة الصناعية جنوبها.وينفذ "حزب الله" عمليات من الأراضي اللبنانية تستهدف القوات الإسرائيلية، وذلك "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته"، بحسب بيانات الحزب.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240213/حزب-الله-يقصف-7-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-الجنوبية-1086047051.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم
بن غفير بعد قصف "حزب الله" الجديد: هذه ليس ضربات متقطعة بل هي حرب فعلية
09:39 GMT 14.02.2024 (تم التحديث: 10:10 GMT 14.02.2024)
طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعقد اجتماع عاجل.
وقال بن غفير إن "القصف من لبنان ليس ضربات متقطعة بل هو حرب فعلية"، مؤكدًا أنه "آن الأوان للتخلي عن الفرضية المعمول بها حاليا في الشمال مع لبنان".
وأكد الإسعاف الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، مقتل امرأة وإصابة 7 آخرين
بينهم 3 إصاباتهم متوسطة جراء رشقة صاروخية على مدينة صفد.
وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد عدة صواريخ انطلقت من لبنان نحو قاعدة عسكرية، فيما قالت بلدية صفد شمالي إسرائيل، إن الصواريخ سقطت في قاعدة عسكرية شمالي المدينة والمنطقة الصناعية جنوبها.
وينفذ "حزب الله" عمليات من الأراضي اللبنانية تستهدف القوات الإسرائيلية، وذلك "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته"، بحسب بيانات الحزب.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى
".
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.