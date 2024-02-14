https://sputnikarabic.ae/20240214/إعلام-حزب-الله-يوجه-ضربة-قاسية-للجيش-الإسرائيلي--1086052597.html
إعلام: "حزب الله" يوجه ضربة "قاسية" للجيش الإسرائيلي... فيديو
إعلام: "حزب الله" يوجه ضربة "قاسية" للجيش الإسرائيلي... فيديو
أفادت مصادر إسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، بسقوط صواريخ موجهة عالية الدقة على مواقع عسكرية إسرائيلية، مؤكدة وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي. 14.02.2024, سبوتنيك عربي
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وأشارت المصادر إلى سقوط 10 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، استهدف بعضها قاعدة عسكرية في الشمال.وبحسب "القناة 14" الإسرائيلية، أصيب 7 جنود منهم 3 في حالة خطيرة أو متوسطة، و4 لديهم إصابات خفيفة مع كدمات على الأطراف.وأفادت القناة، أنه "في حوالي الساعة 9:00 صباحًا، أُطلق وابل كثيف من الصواريخ على المستوطنات الشمالية، وتم رصد إصابة مباشرة في صفد. وأصيب 7 أشخاص، 2 في حالة متوسطة و3 في حالة خفيفة. يقوم فريق "نجمة داود الحمراء" بتحديث معلومات عن الضحية التي تم العثور عليها خلال عمليات المسح داخل المبنى المتضرر في المدينة".وينفذ "حزب الله" عمليات من الأراضي اللبنانية تستهدف القوات الإسرائيلية، وذلك "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته"، بحسب بيانات الحزب.نصر الله: من يهددنا بالتوسعة في الحرب نهدده بالتوسعة كذلكويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع."حزب الله" يعلن استهداف مبنى للشرطة الإسرائيلية وتحقيق إصابة مباشرة
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العالم العربي, لبنان, أخبار حزب الله
العالم العربي, لبنان, أخبار حزب الله
إعلام: "حزب الله" يوجه ضربة "قاسية" للجيش الإسرائيلي... فيديو
08:25 GMT 14.02.2024 (تم التحديث: 08:45 GMT 14.02.2024)
أفادت مصادر إسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، بسقوط صواريخ موجهة عالية الدقة على مواقع عسكرية إسرائيلية، مؤكدة وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.
وأشارت المصادر إلى سقوط 10 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، استهدف بعضها قاعدة عسكرية في الشمال.
وبحسب "القناة 14" الإسرائيلية
، أصيب 7 جنود منهم 3 في حالة خطيرة أو متوسطة، و4 لديهم إصابات خفيفة مع كدمات على الأطراف.
ونقلت القناة عن رئيس بلدية صفد شوكي أوهانا: "نحن نعلم أنه كان هناك سقوط (صورايخ)، ولا أريد الخوض في التفاصيل حتى أتحقق من البيانات. قبل شهر، شهدنا حادثة مماثلة في منطقة القيادة الشمالية، وهذه ليست المرة الأولى هناك درجة زيادة (بالصواريخ) معينة في هذه الحالة".
وأفادت القناة، أنه "في حوالي الساعة 9:00 صباحًا، أُطلق وابل كثيف من الصواريخ على المستوطنات الشمالية، وتم رصد إصابة مباشرة في صفد. وأصيب 7 أشخاص، 2 في حالة متوسطة و3 في حالة خفيفة. يقوم فريق "نجمة داود الحمراء" بتحديث معلومات عن الضحية التي تم العثور عليها خلال عمليات المسح داخل المبنى المتضرر في المدينة".
وينفذ "حزب الله" عمليات من الأراضي اللبنانية تستهدف القوات الإسرائيلية، وذلك "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته"، بحسب بيانات الحزب.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى
".
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.